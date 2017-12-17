М. Фуркад: Это самая сумасшедшая гонка в моей жизни за долгое время

«По эмоциям это самые удивительные соревнования в моей жизни, сравнимые с Олимпиадой. Эта неделя была сложнее, чем любой другой этап Кубка мира. Мы знали, что нас ждёт необычный домашний этап, но я удивлен, насколько эмоциональным он получился. Сегодня я старался сохранять концентрацию и не дать никому выбить себя из этой гонки. На последних метрах я понял, что Йоханнес меня не догонит, и смог взять флаг. Это были невероятным эмоции, одновременно счастье и удовлетворение.



Это самая сумасшедшая гонка в моей жизни за долгое время. Я снова провёл хорошую гонку, хотя Йоханнес был очень силён. Несколько дней проведу дома с дочкой, а потом поеду на подготовительный сбор перед этапом Кубка в Оберхофе», — передаёт слова Фуркада специальный корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.