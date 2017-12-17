М. Фуркад: Это самая сумасшедшая гонка в моей жизни за долгое время
Французский биатлонист Мартен Фуркад, победивший в
Французский биатлонист Мартен Фуркад, победивший в
«По эмоциям это самые удивительные соревнования в моей жизни, сравнимые с Олимпиадой. Эта неделя была сложнее, чем любой другой этап Кубка мира. Мы знали, что нас ждёт необычный домашний этап, но я удивлен, насколько эмоциональным он получился. Сегодня я старался сохранять концентрацию и не дать никому выбить себя из этой гонки. На последних метрах я понял, что Йоханнес меня не догонит, и смог взять флаг. Это были невероятным эмоции, одновременно счастье и удовлетворение.
Это самая сумасшедшая гонка в моей жизни за долгое время. Я снова провёл хорошую гонку, хотя Йоханнес был очень силён. Несколько дней проведу дома с дочкой, а потом поеду на подготовительный сбор перед этапом Кубка в Оберхофе», — передаёт слова Фуркада специальный корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.
|17.12.2017, 16:30
|Анси (Франция)
|Масс-старт (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Мартен Фуркад
|Франция
|36.30,3
|2
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+03,9
|3
|Эрик Лессер
|Германия
|+06,2
|4
|Антон ШИПУЛИН
|Россия
|+25,1
|5
|Беньямин Вегер
|Швейцария
|+25,8
|6
|Арнд Пайффер
|Германия
|+40,5
|7
|Доминик Виндиш
|Италия
|+52,0
|8
|Яков Фак
|Словения
|+52,5
|9
|Александр ЛОГИНОВ
|Россия
|+01.01,4
|10
|Эрленн Бьентегорд
|Норвегия
|+01.10,4