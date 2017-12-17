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17 декабря, источник: Чемпионат.com

М. Фуркад: Это самая сумасшедшая гонка в моей жизни за долгое время

Французский биатлонист Мартен Фуркад, победивший в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси (Франция), прокомментировал долгожданную домашнюю победу.

Источник: РИА "Новости"

«По эмоциям это самые удивительные соревнования в моей жизни, сравнимые с Олимпиадой. Эта неделя была сложнее, чем любой другой этап Кубка мира. Мы знали, что нас ждёт необычный домашний этап, но я удивлен, насколько эмоциональным он получился. Сегодня я старался сохранять концентрацию и не дать никому выбить себя из этой гонки. На последних метрах я понял, что Йоханнес меня не догонит, и смог взять флаг. Это были невероятным эмоции, одновременно счастье и удовлетворение.

Это самая сумасшедшая гонка в моей жизни за долгое время. Я снова провёл хорошую гонку, хотя Йоханнес был очень силён. Несколько дней проведу дома с дочкой, а потом поеду на подготовительный сбор перед этапом Кубка в Оберхофе», — передаёт слова Фуркада специальный корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.

1.
Фуркад М.
Франция
2.
Бе Й.
Норвегия
3.
Лессер Э.
Германия
17.12.2017, 16:30 Анси (Франция) Масс-старт (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Мартен Фуркад Франция 36.30,3
2 Йоханнес Бе Норвегия +03,9
3 Эрик Лессер Германия +06,2
4 Антон ШИПУЛИН Россия +25,1
5 Беньямин Вегер Швейцария +25,8
6 Арнд Пайффер Германия +40,5
7 Доминик Виндиш Италия +52,0
8 Яков Фак Словения +52,5
9 Александр ЛОГИНОВ Россия +01.01,4
10 Эрленн Бьентегорд Норвегия +01.10,4
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