Шипулин не промахивается и не обгоняет
Мартен Фуркад выиграл последнюю гонку в 2017 году, а Антон Шипулин не смог бороться за подиум
Мартен Фуркад выиграл последнюю гонку в 2017 году, а Антон Шипулин не смог бороться за подиум
БИТВА. ШИПУЛИН ОТДАЛ МЕДАЛЬ
После того, как Мартен Фуркад застолбил за собой первое место, борьба за второе и третье обещала быть отчаянной. На две награды претендовали трое — точные Антон Шипулин и Эрик Лессер, а также стремительный Йоханнес Бе. Причем вторым вслед за Фуркадом со стрельбища уходил именно россиянин, опережавший на 6 десятых немца и на 7 с лишним секунд норвежца. Однако заключительный круг бронзовому призеру субботнего пасьюта не удался. На финальном отрезке наш биатлонист показал только 22-й ход, проиграв самому быстрому — норвежцу Бьортегарду — 33,7 секунды. И Бе с Лессером быстро оставили Антона за спинами.
«Вы сами все видели, — констатировал Шипулин, — форма у меня сегодня была не та, чтобы бороться с этими ребятами». При этом в финишном створе россиянин зарубился, как с Логиновым вчера, со швейцарцем Бенжамином Вегером и снова вышел в этой микродуэли победителем.
ОПТИМИЗМ. РЕЗЕРВЫ АНТОНА
При том, что его расстроило непопадание в призы в
СОБЫТИЕ. ФУРКАД ВСЕ ЖЕ ПОБЕДИЛ
После серии убедительнейших побед Йоханнеса Бе в четырех гонках подряд Мартен Фуркад все же сумел выиграть и порадовать французскую публику. Для него это было крайне важно. Особенно не хотелось ему ударить в грязь лицом после того, как в женском
ШУТКА. «У МЕНЯ ОГРОМНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО»
Накануне Мартен Фуркад, раздосадованный четырьмя подряд поражениями от Йоханнеса Бе, сказал на
ЦИФРЫ
6 россиян при всех неудачах старта сезона приняли участие в первом в этом розыгрыше Кубка мира
5 раз промахнулся на первом огневом рубеже Матвей Елисеев. На трех оставшихся россиянин добавил четыре и с девятью в сумме финишировал последним, 30-м, с отставанием в 6.31,9. Ногами он тоже был самым медленным — проиграл Бе 3.35,4.
4-й ход на трассе показал Александр Логинов. Он прошел в одни ноги с Бенжаменом Вегером. Безоговорочному лидеру, Йоханнесу Бе, они уступили 27,9 секунды, Мартену Фуркаду 11,3, а Лукасу Хоферу — 5,4.
Впервые в сезоне Антону Шипулину удалось отстрелять на ноль. Для гонки с четырьмя рубежами достойный результат.
|17.12.2017, 16:30
|Анси (Франция)
|Масс-старт (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Мартен Фуркад
|Франция
|36.30,3
|2
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+03,9
|3
|Эрик Лессер
|Германия
|+06,2
|4
|Антон ШИПУЛИН
|Россия
|+25,1
|5
|Беньямин Вегер
|Швейцария
|+25,8
|6
|Арнд Пайффер
|Германия
|+40,5
|7
|Доминик Виндиш
|Италия
|+52,0
|8
|Яков Фак
|Словения
|+52,5
|9
|Александр ЛОГИНОВ
|Россия
|+01.01,4
|10
|Эрленн Бьентегорд
|Норвегия
|+01.10,4