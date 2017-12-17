Шипулин не промахивается и не обгоняет

Источник: Спорт-Экспресс

БИТВА. ШИПУЛИН ОТДАЛ МЕДАЛЬ

После того, как Мартен Фуркад застолбил за собой первое место, борьба за второе и третье обещала быть отчаянной. На две награды претендовали трое — точные Антон Шипулин и Эрик Лессер, а также стремительный Йоханнес Бе. Причем вторым вслед за Фуркадом со стрельбища уходил именно россиянин, опережавший на 6 десятых немца и на 7 с лишним секунд норвежца. Однако заключительный круг бронзовому призеру субботнего пасьюта не удался. На финальном отрезке наш биатлонист показал только 22-й ход, проиграв самому быстрому — норвежцу Бьортегарду — 33,7 секунды. И Бе с Лессером быстро оставили Антона за спинами.

«Вы сами все видели, — констатировал Шипулин, — форма у меня сегодня была не та, чтобы бороться с этими ребятами». При этом в финишном створе россиянин зарубился, как с Логиновым вчера, со швейцарцем Бенжамином Вегером и снова вышел в этой микродуэли победителем.

ОПТИМИЗМ. РЕЗЕРВЫ АНТОНА

При том, что его расстроило непопадание в призы в масс-старте, Шипулин нашел в своем выступлении во Франции и положительные моменты. «Я понял, что есть резервы, есть над чем работать, и если смотреть на все позитивно, то все получится», — сказал он во флеш-интервью.

СОБЫТИЕ. ФУРКАД ВСЕ ЖЕ ПОБЕДИЛ

После серии убедительнейших побед Йоханнеса Бе в четырех гонках подряд Мартен Фуркад все же сумел выиграть и порадовать французскую публику. Для него это было крайне важно. Особенно не хотелось ему ударить в грязь лицом после того, как в женском масс-старте первенствовала Жюстин Бреза. Фуркад оторвался от заряженных на борьбу преследователей на четвертом круге и сумел обойтись без промахов на огневых рубежах. Закрыв 20-ю мишень, француз победно вскинул кулак, праздную победу. Своего он не отдал и финишировал с флагом. Это лишь вторая победа Мартена в сезоне-2017/18 и юбилейная, 65-я, в карьере.

ШУТКА. «У МЕНЯ ОГРОМНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО»

Накануне Мартен Фуркад, раздосадованный четырьмя подряд поражениями от Йоханнеса Бе, сказал на пресс-конференции о раскладе в общем зачете Кубка мира: «У меня ведь огромное преимущество — 14 очков!». Шутка оказалась удачной. Желтую майку лидера Фуркад сохранил.

ЦИФРЫ

6 россиян при всех неудачах старта сезона приняли участие в первом в этом розыгрыше Кубка мира масс-старте, своего рода элитной гонке, куда попадают только 30 лучших спортсменов. При этом у норвежцев и французов имелось по 5 представителей, а у немцев — 4.

5 раз промахнулся на первом огневом рубеже Матвей Елисеев. На трех оставшихся россиянин добавил четыре и с девятью в сумме финишировал последним, 30-м, с отставанием в 6.31,9. Ногами он тоже был самым медленным — проиграл Бе 3.35,4.

4-й ход на трассе показал Александр Логинов. Он прошел в одни ноги с Бенжаменом Вегером. Безоговорочному лидеру, Йоханнесу Бе, они уступили 27,9 секунды, Мартену Фуркаду 11,3, а Лукасу Хоферу — 5,4.