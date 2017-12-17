Антон Шипулин: Соперники готовы намного лучше меня
Российский биатлонист Антон Шипулин, занявший четвертое место в
Российский биатлонист Антон Шипулин, занявший четвертое место в
По словам спортсмена, до пика формы ему еще далеко.
— Видно, что ребята сейчас готовы намного лучше меня, — начал Шипулин. — Есть позитивный момент: я отстрелялся чисто на четырех рубежах, но на трассе я пока не чувствую той скорости, которая должна быть. В спринте и преследовании бежалось легче. Видимо, накопилась усталость.
Не знаю даже, радоваться мне или грустить. С одной стороны, обидно, что не заехал на пьедестал, но с другой, еще есть резерв и есть над чем работать. До пика формы еще далеко, мы с тренером все проанализировали и будем делать на новый год работу, которая, надеюсь, принесет результат. (Наталья МАРЬЯНЧИК).
|17.12.2017, 16:30
|Анси (Франция)
|Масс-старт (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Мартен Фуркад
|Франция
|36.30,3
|2
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+03,9
|3
|Эрик Лессер
|Германия
|+06,2
|4
|Антон ШИПУЛИН
|Россия
|+25,1
|5
|Беньямин Вегер
|Швейцария
|+25,8
|6
|Арнд Пайффер
|Германия
|+40,5
|7
|Доминик Виндиш
|Италия
|+52,0
|8
|Яков Фак
|Словения
|+52,5
|9
|Александр ЛОГИНОВ
|Россия
|+01.01,4
|10
|Эрленн Бьентегорд
|Норвегия
|+01.10,4