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17 декабря, источник: Спорт-Экспресс

Антон Шипулин: Соперники готовы намного лучше меня

Российский биатлонист Антон Шипулин, занявший четвертое место в масс-старте в Анси, подчеркнул, что еще не ощущает скорости, которая должна быть.

Источник: РИА "Новости"

По словам спортсмена, до пика формы ему еще далеко.

— Видно, что ребята сейчас готовы намного лучше меня, — начал Шипулин. — Есть позитивный момент: я отстрелялся чисто на четырех рубежах, но на трассе я пока не чувствую той скорости, которая должна быть. В спринте и преследовании бежалось легче. Видимо, накопилась усталость.

Не знаю даже, радоваться мне или грустить. С одной стороны, обидно, что не заехал на пьедестал, но с другой, еще есть резерв и есть над чем работать. До пика формы еще далеко, мы с тренером все проанализировали и будем делать на новый год работу, которая, надеюсь, принесет результат. (Наталья МАРЬЯНЧИК).

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17 декабря© Ньюстюб
1.
Фуркад М.
Франция
2.
Бе Й.
Норвегия
3.
Лессер Э.
Германия
17.12.2017, 16:30 Анси (Франция) Масс-старт (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Мартен Фуркад Франция 36.30,3
2 Йоханнес Бе Норвегия +03,9
3 Эрик Лессер Германия +06,2
4 Антон ШИПУЛИН Россия +25,1
5 Беньямин Вегер Швейцария +25,8
6 Арнд Пайффер Германия +40,5
7 Доминик Виндиш Италия +52,0
8 Яков Фак Словения +52,5
9 Александр ЛОГИНОВ Россия +01.01,4
10 Эрленн Бьентегорд Норвегия +01.10,4
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