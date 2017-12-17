Антон Шипулин: Соперники готовы намного лучше меня

— Видно, что ребята сейчас готовы намного лучше меня, — начал Шипулин. — Есть позитивный момент: я отстрелялся чисто на четырех рубежах, но на трассе я пока не чувствую той скорости, которая должна быть. В спринте и преследовании бежалось легче. Видимо, накопилась усталость.

Не знаю даже, радоваться мне или грустить. С одной стороны, обидно, что не заехал на пьедестал, но с другой, еще есть резерв и есть над чем работать. До пика формы еще далеко, мы с тренером все проанализировали и будем делать на новый год работу, которая, надеюсь, принесет результат. (Наталья МАРЬЯНЧИК).