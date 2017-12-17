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17 декабря, источник: Чемпионат.com

Беспомощный Шипулин. Когда не спасает даже ноль

Лучший российский биатлонист и с чистой стрельбой не смог завоевать медаль в масс-старте. Это диагноз?

Источник: РИА "Новости"

Стопроцентное попадание в масс-старт

В мужском масс-старте российскую команду ждал приятный сюрприз. Один из соперников снялся в день старта, что позволило Евгению Гараничеву получить 30-й номер. Таким образом, наши мужчины квалифицировались в заключительную гонку этого года в полном составе. С учётом того, что вся команда сейчас набирает ход, это не худший результат. Так медальные шансы увеличивались ещё примерно на пять процентов. К тому же сегодня никому не мешали ни снег, ни ветер. Все были в равных условиях.

Антон Шипулин отстрелял не только на ноль, но и сделал это быстрее всех. Проделанная в межсезонье работа над скорострельностью даёт свои результаты. В этом компоненте он сравнился со своим спарринг-партнёром Алексеем Волковым. Однако многие соперники были рядом, и гонку вскоре возглавил Мартен Фуркад. Курьёзный случай произошёл с Матвеем Елисеевым, который допустил пять промахов и покинул стадион последним. Сильного ветра не было, но все выстрелы ушли влево, видимо, из-за ошибки при изготовке. Не смог записать себе эту стрельбу в актив и Йоханнес Бё, допустивший два промаха.

Йоханнес даёт фору

Гонку возглавил Мартен Фуркад, за которым тенью следовал Шипулин. В этой же группе оказались признанные мастера гонок с общего старта Эрик Лессер, Симон Эдер и ещё дюжина спортсменов, среди которых были и двое россиян — Антон Бабиков и Евгений Гараничев. Француз не взвинчивал темп и не пытался раздёргать группу до самого рубежа. Александр Логинов оказался среди преследователей, но сегодня его лыжи работали не так идеально и поддержать организованную Йоханнесом Бё погоню он так и не смог.

Вторая стрельба для россиян сложилась с переменным успехом. Шипулин был точен и ушёл на дистанцию вслед за «пулемётчиком» Эриком Лессером, заметно опережая преследователей Беньямина Вегера, Мартена Фуркада и Арнда Пайффера. А вот Бабиков с Гараничевым не только отпустили лидеров далеко вперёд, но и собрали по два круга штрафа. Второй раз подряд был точен Максим Цветков, но на фоне болезни его кондиции оставляли желать лучшего. При уходе со стадиона его как стоячего прошёл Йоханнес Бё, стремительно отыгрывающий свои лишние 300 метров дистанции.

И их осталось трое

Лессер и Шипулин не стали играть в догонялки, а разумно подождали Фуркада, пропустили его вперёд и пошли в темпе француза. Всё это привело к тому, что грозный Бё сократил отставание до 20 секунд, а группа лидеров сжалась до пять человек. Бабиков, Гараничев и Цветков плотно застряли в середине пелотона. Даже невысокий темп лидеров не позволял им сокращать отставание. Это означало, что, как и накануне, за медаль в сборной России могли побороться только Шипулин и Логинов.

Третий рубеж пятёрка лидеров начала одновременно, но в разгар стрельбы где-то за их спинами на коврике начал пристраиваться Бё. Это ввело в ступор Пайффера и Вегера, которые отправились на круг. Группа лидеров превратилась в трио, где Фуркаду и Шипулину составил компанию Лессер. Бё организовал погоню вместе с на удивление отлично сегодня готовым Симоном Эдером, а обретший уверенность в себе Александр Логинов очередную стрельбу провёл на ноль и пробился уже на шестое место. Точен был и Цветков, но даже со своими нулями он всё дальше и дальше проваливался в итоговом протоколе.

Фуркад атакует первым

Мартен Фуркад решил не откладывать разборки с соперниками на последний рубеж, к тому же он заметно уступал оппонентам в скорострельности. На самом крутом подъёме француз пошёл в атаку и отцепил русский и немецкий вагоны от своего локомотива. Сделал он это не только из-за боязни этих соперников, а для того, чтобы сохранить преимущество над Йоханнесом Бё примерно в один круг. Предвкушающие французский дубль трибуны загудели и уже не смолкали до конца гонки. Ещё одну атаку Мартен предпринял уже перед выходом на стадион. Француз прекрасно стреляет на высоком пульсе, поэтому может себе позволить такие рывки. В итоге полкруга штрафа преимущества он к стрельбе уже заработал.

После пяти идеальных попаданий француз мог позволить себе коронный победный жест. Шипулин и Лессер стреляли синхронно и ушли в восьми секундах от француза. Но увлекаться междоусобной борьбой за второе место им было рано. Йоханнес также стрелял великолепно и бросился в погоню за медалью. Логинов двумя промахами похоронил свои цветочные шансы и отправился на последний круг бороться за десятку с Антоном Бабиковым.

Шипулин снова проигрывает

Тем временем на передовой разворачивались драматические события. Бё легко достал Шипулина с Логиновым и взвинтил темп. Немец усидел за спиной норвежца, но Шипулин в первой же гонке безнадёжно повис. По движениям Антона было видно, что за награды ему сегодня не сражаться. Более того, за его спиной показалась фигура Вегера, который мог оставить Шипулина и без «деревянной» медали. Бё уже перед самым стадионом отцепил Лессера, но догнать Фуркада шансов уже не было. Француз не скрывал улыбки на устах и воспользовался возможностью помахать триколором на финише. За две недели без побед он так по ним изголодался, что эту викторию в родных стенах по эмоциям мог сравнить с олимпийским золотом.

Шипулин четвёртое место в борьбе с Вегером сохранил, но это не то, чем стоит гордиться. Сухие итоги декабря таковы, что лучший российский биатлонист на своём лучшем этапе с идеальной стрельбой не смог побороться за призы. Это значит, что всё-таки что-то идёт не так? Или же всё в порядке, и в январе мы продолжим разбегаться.

Антон Шипулин: «Вся сборная России ждала подиум»
Во время загрузки произошла ошибка.
17 декабря© Ньюстюб
1.
Фуркад М.
Франция
2.
Бе Й.
Норвегия
3.
Лессер Э.
Германия
17.12.2017, 16:30 Анси (Франция) Масс-старт (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Мартен Фуркад Франция 36.30,3
2 Йоханнес Бе Норвегия +03,9
3 Эрик Лессер Германия +06,2
4 Антон ШИПУЛИН Россия +25,1
5 Беньямин Вегер Швейцария +25,8
6 Арнд Пайффер Германия +40,5
7 Доминик Виндиш Италия +52,0
8 Яков Фак Словения +52,5
9 Александр ЛОГИНОВ Россия +01.01,4
10 Эрленн Бьентегорд Норвегия +01.10,4
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