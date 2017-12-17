Беспомощный Шипулин. Когда не спасает даже ноль
Лучший российский биатлонист и с чистой стрельбой не смог завоевать медаль в
Лучший российский биатлонист и с чистой стрельбой не смог завоевать медаль в
Стопроцентное попадание в масс-старт
В мужском
Антон Шипулин отстрелял не только на ноль, но и сделал это быстрее всех. Проделанная в межсезонье работа над скорострельностью даёт свои результаты. В этом компоненте он сравнился со своим
Йоханнес даёт фору
Гонку возглавил Мартен Фуркад, за которым тенью следовал Шипулин. В этой же группе оказались признанные мастера гонок с общего старта Эрик Лессер, Симон Эдер и ещё дюжина спортсменов, среди которых были и двое россиян — Антон Бабиков и Евгений Гараничев. Француз не взвинчивал темп и не пытался раздёргать группу до самого рубежа. Александр Логинов оказался среди преследователей, но сегодня его лыжи работали не так идеально и поддержать организованную Йоханнесом Бё погоню он так и не смог.
Вторая стрельба для россиян сложилась с переменным успехом. Шипулин был точен и ушёл на дистанцию вслед за «пулемётчиком» Эриком Лессером, заметно опережая преследователей Беньямина Вегера, Мартена Фуркада и Арнда Пайффера. А вот Бабиков с Гараничевым не только отпустили лидеров далеко вперёд, но и собрали по два круга штрафа. Второй раз подряд был точен Максим Цветков, но на фоне болезни его кондиции оставляли желать лучшего. При уходе со стадиона его как стоячего прошёл Йоханнес Бё, стремительно отыгрывающий свои лишние 300 метров дистанции.
И их осталось трое
Лессер и Шипулин не стали играть в догонялки, а разумно подождали Фуркада, пропустили его вперёд и пошли в темпе француза. Всё это привело к тому, что грозный Бё сократил отставание до 20 секунд, а группа лидеров сжалась до пять человек. Бабиков, Гараничев и Цветков плотно застряли в середине пелотона. Даже невысокий темп лидеров не позволял им сокращать отставание. Это означало, что, как и накануне, за медаль в сборной России могли побороться только Шипулин и Логинов.
Третий рубеж пятёрка лидеров начала одновременно, но в разгар стрельбы
Фуркад атакует первым
Мартен Фуркад решил не откладывать разборки с соперниками на последний рубеж, к тому же он заметно уступал оппонентам в скорострельности. На самом крутом подъёме француз пошёл в атаку и отцепил русский и немецкий вагоны от своего локомотива. Сделал он это не только
После пяти идеальных попаданий француз мог позволить себе коронный победный жест. Шипулин и Лессер стреляли синхронно и ушли в восьми секундах от француза. Но увлекаться междоусобной борьбой за второе место им было рано. Йоханнес также стрелял великолепно и бросился в погоню за медалью. Логинов двумя промахами похоронил свои цветочные шансы и отправился на последний круг бороться за десятку с Антоном Бабиковым.
Шипулин снова проигрывает
Тем временем на передовой разворачивались драматические события. Бё легко достал Шипулина с Логиновым и взвинтил темп. Немец усидел за спиной норвежца, но Шипулин в первой же гонке безнадёжно повис. По движениям Антона было видно, что за награды ему сегодня не сражаться. Более того, за его спиной показалась фигура Вегера, который мог оставить Шипулина и без «деревянной» медали. Бё уже перед самым стадионом отцепил Лессера, но догнать Фуркада шансов уже не было. Француз не скрывал улыбки на устах и воспользовался возможностью помахать триколором на финише. За две недели без побед он так по ним изголодался, что эту викторию в родных стенах по эмоциям мог сравнить с олимпийским золотом.
Шипулин четвёртое место в борьбе с Вегером сохранил, но это не то, чем стоит гордиться. Сухие итоги декабря таковы, что лучший российский биатлонист на своём лучшем этапе с идеальной стрельбой не смог побороться за призы. Это значит, что
|17.12.2017, 16:30
|Анси (Франция)
|Масс-старт (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Мартен Фуркад
|Франция
|36.30,3
|2
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+03,9
|3
|Эрик Лессер
|Германия
|+06,2
|4
|Антон ШИПУЛИН
|Россия
|+25,1
|5
|Беньямин Вегер
|Швейцария
|+25,8
|6
|Арнд Пайффер
|Германия
|+40,5
|7
|Доминик Виндиш
|Италия
|+52,0
|8
|Яков Фак
|Словения
|+52,5
|9
|Александр ЛОГИНОВ
|Россия
|+01.01,4
|10
|Эрленн Бьентегорд
|Норвегия
|+01.10,4