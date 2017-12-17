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17 декабря, источник: Р-Спорт

Фуркад выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Анси, Шипулин — 4-й

АНСИ (Франция), 17 дек — Р-Спорт. Французский биатлонист Мартен Фуркад победил в масс-старте на 15 км на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция), россиянин Антон Шипулин занял четвертое место.

Источник: РИА "Новости"

Француз в воскресенье победил со временем 36 минут 30,3 секунды, отстреляв без промахов. Вторым в гонке стал норвежец Йоханнес Бё (+3,9 секунды; 2 промаха). Третье место занял немец Эрик Лессер (+6,2; 0 промахов). Шипулин не допустил промахов при стрельбе и проиграл Фуркаду 25,1 секунды.

Другие представители России показали следующие результаты: Александр Логинов — 9-е место (+1.01,4; 3 промаха), Антон Бабиков — 13-е место (+1.13,7; 2 промаха), Евгений Гараничев — 19-е место (+2.03,5; 4 промаха), Максим Цветков — 21-е место (+2.17,6; 1 промах), Матвей Елисеев — 30-е место (+6.31,9; 9 промахов).

Четвертый этап Кубка мира пройдет 4—7 января в немецком Оберхофе.

1.
Фуркад М.
Франция
2.
Бе Й.
Норвегия
3.
Лессер Э.
Германия
17.12.2017, 16:30 Анси (Франция) Масс-старт (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Мартен Фуркад Франция 36.30,3
2 Йоханнес Бе Норвегия +03,9
3 Эрик Лессер Германия +06,2
4 Антон ШИПУЛИН Россия +25,1
5 Беньямин Вегер Швейцария +25,8
6 Арнд Пайффер Германия +40,5
7 Доминик Виндиш Италия +52,0
8 Яков Фак Словения +52,5
9 Александр ЛОГИНОВ Россия +01.01,4
10 Эрленн Бьентегорд Норвегия +01.10,4
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