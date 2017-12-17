Фуркад выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Анси, Шипулин — 4-й
АНСИ (Франция), 17 дек —
АНСИ (Франция), 17 дек —
Француз в воскресенье победил со временем 36 минут 30,3 секунды, отстреляв без промахов. Вторым в гонке стал норвежец Йоханнес Бё (+3,9 секунды; 2 промаха). Третье место занял немец Эрик Лессер (+6,2; 0 промахов). Шипулин не допустил промахов при стрельбе и проиграл Фуркаду 25,1 секунды.
Другие представители России показали следующие результаты: Александр Логинов — 9-е место (+1.01,4; 3 промаха), Антон Бабиков — 13-е место (+1.13,7; 2 промаха), Евгений Гараничев — 19-е место (+2.03,5; 4 промаха), Максим Цветков — 21-е место (+2.17,6; 1 промах), Матвей Елисеев — 30-е место (+6.31,9; 9 промахов).
Четвертый этап Кубка мира пройдет
|17.12.2017, 16:30
|Анси (Франция)
|Масс-старт (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Мартен Фуркад
|Франция
|36.30,3
|2
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+03,9
|3
|Эрик Лессер
|Германия
|+06,2
|4
|Антон ШИПУЛИН
|Россия
|+25,1
|5
|Беньямин Вегер
|Швейцария
|+25,8
|6
|Арнд Пайффер
|Германия
|+40,5
|7
|Доминик Виндиш
|Италия
|+52,0
|8
|Яков Фак
|Словения
|+52,5
|9
|Александр ЛОГИНОВ
|Россия
|+01.01,4
|10
|Эрленн Бьентегорд
|Норвегия
|+01.10,4