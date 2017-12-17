Фуркад выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Анси, Шипулин — 4-й

Француз в воскресенье победил со временем 36 минут 30,3 секунды, отстреляв без промахов. Вторым в гонке стал норвежец Йоханнес Бё (+3,9 секунды; 2 промаха). Третье место занял немец Эрик Лессер (+6,2; 0 промахов). Шипулин не допустил промахов при стрельбе и проиграл Фуркаду 25,1 секунды.