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17 декабря, источник: Р-Спорт

Дальмайер рада, что «унесла ноги» от Кузьминой в масс-старте

АНСИ (Франция), 17 дек — Р-Спорт, Елена Вайцеховская. Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер, занявшая третье место в масс-старте на этапе Кубка мира во французском Анси, заявила после гонки, что осталась довольна тем, что смогла опередить представительницу Словакии Анастасию Кузьмину.

Источник: РИА "Новости"

Дальмайер в воскресенье стала третьей в масс-старте, Кузьмина — четвертой. Немецкая биатлонистка на этапе Кубка мира в Анси ранее заняла второе место в спринте и победила в гонке преследования.

«Три раза быть на пьедестале — это классный для меня результат, классная неделя, — сказала Дальмайер журналистам. — Бежать три гонки подряд все-таки слишком тяжело, в заключительный день я чувствовала себя уставшей. На финишном круге старалась догнать тех, кто впереди, но мне это оказалось уже не по силам. Тем не менее, я довольна, что унесла ноги от (Анастасии) Кузьминой — она очень сильная и опасная соперница. Несколько хороших гонок в начале сезона всегда добавляют спортсмену уверенности в себе».

«Теперь я поеду домой в хорошем настроении, правда, окажусь там не сразу — должна успеть на завтрашнюю церемонию чествования “Спортсмен года”, где я стала одним из лауреатов. И только потом начнется небольшой отдых. Январских гонок я жду с большим нетерпением: надеюсь, что мои выступления доставят такое же большое удовольствие немецкой публике, как-то, что получили в Анси французские болельщики, празднуя победу Жюстин (Бреза). Я рада за нее. Первая победа в Кубке мира всегда особенная», — добавила немка.

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