Дальмайер рада, что «унесла ноги» от Кузьминой в масс-старте

«Три раза быть на пьедестале — это классный для меня результат, классная неделя, — сказала Дальмайер журналистам. — Бежать три гонки подряд все-таки слишком тяжело, в заключительный день я чувствовала себя уставшей. На финишном круге старалась догнать тех, кто впереди, но мне это оказалось уже не по силам. Тем не менее, я довольна, что унесла ноги от (Анастасии) Кузьминой — она очень сильная и опасная соперница. Несколько хороших гонок в начале сезона всегда добавляют спортсмену уверенности в себе».