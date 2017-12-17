Дальмайер рада, что «унесла ноги» от Кузьминой в масс-старте
АНСИ (Франция), 17 дек —
АНСИ (Франция), 17 дек —
Дальмайер в воскресенье стала третьей в
«Три раза быть на пьедестале — это классный для меня результат, классная неделя, — сказала Дальмайер журналистам. — Бежать три гонки подряд
«Теперь я поеду домой в хорошем настроении, правда, окажусь там не сразу — должна успеть на завтрашнюю церемонию чествования “Спортсмен года”, где я стала одним из лауреатов. И только потом начнется небольшой отдых. Январских гонок я жду с большим нетерпением: надеюсь, что мои выступления доставят такое же большое удовольствие немецкой публике,