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17 декабря, источник: Чемпионат.com

Гараничев выступит в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси

Россиянин Евгений Гараничев примет участие в масс-старте на 15 км на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси.

Источник: РИА "Новости"

Евгений, занимающий 32-е место в общем зачёте Кубка мира, изначально не попал в стартовый лист и был первым запасным, но получил право выступить в гонке благодаря тому, что норвежец Эмиль Хегле Свендсен пропускает этап во Франции.

Таким образом, борьбу за награды поведут шесть представителей России. Помимо Гараничева это Антон Шипулин, Антон Бабиков, Александр Логинов, Максим Цветков и Матвей Елисеев. Мужской масс-старт начнётся в 16:30 по московскому времени.

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