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17 декабря, источник: Чемпионат.com

Снова не здорово. Как промах на последнем рубеже лишил Россию медали

Да, опять. Сколько уже можно-то?

Источник: Чемпионат.com

Разогрев

Наверное, именно так могли рассматривать российские любители биатлона женский масс-старт на третьем этапе Кубка мира в Анси. Все ждали мужскую гонку, в которой шесть представителей сборной России во главе с Антоном Шипулиным готовились бороться не только за медали, но и за победу. Ну, а девушки, при всём уважении к Екатерине Юрловой и Татьяне Акимовой, ни явными, ни даже тайными фаворитами масс-старта не были.

Так что можно было просто смотреть биатлон, не особо при этом заболевая. Ну, или на расслабоне поболеть за Анастасию Кузьмину, сестёр Семеренко или Кайсу — кому уж тут как угодно.

Юрлова — лучшая… среди промазавших

Первую контрольную отсечку Юрлова прошла спустя 10 секунд после лидера, за следующие полкилометра проиграла ещё пару секунд, а на стрельбище пришла с отставанием от Кузьминой в 12 секунд и на десятом месте. Первым же выстрелом Катя промазала, отправилась на штрафной круг, а выскочила с него с отставанием 27 секунд от лидеров — Браза, Херрман и Мякяряйнен.

Акимова тоже допустила один промах, но её отставание составляло уже 45 секунд, так что Татьяне даже с чистой стрельбой ловить было нечего. Лидирующая группа, тем временем, значительно уплотнилась, сразу 10 спортсменок катили в промежутке восьми секунд. Юрлова от этой группы отставала, но при этом была лучшей из всех, кто допустил промахи на первой «лёжке».

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Всё в порядке — держится

Ко второму огневому рубежу отставание Екатерины от лидера достигло 36 секунд, а на первое место вышла Дальмайер. Она, впрочем, промахнулась вторым выстрелом, промазали Джима и Валентина Семеренко, а Кайса допустила сразу две ошибки. Лидерство захватила Вита Семеренко, а Юрлова, отработавшая точно, сохранила своё отставание и переместилась на 13 место.

Теперь головная группа состояла из шести человек — Семеренко, Вирер, Браза, Хаммершмидт, Херрман и Хинц. К ним какими-то невероятными темпами приближалась Кузьмина, сумевшая за километр после стрельбища отыграть сразу восемь секунд. Юрлова, кстати, тоже отыгрывала — и в секундах, и в позициях. На третий огневой рубеж Катя приехала 12-й.

И всё же…

Там уже вовсю палили лидеры. И ошибались тоже вовсю. Браза, Хаммершмидт, Хинц, Семеренко, Вирер — все они промазали и поехали на штрафной круг. Чисто отработала лишь Херрман, она и стала лидером с преимуществом в 23 секунды. Юрлова тоже попала всё и переместилась на восьмое место. И от третьего её отделяло меньше десяти секунд.

Вот так неожиданно разогрев превратился в настоящее полноценное событие. Силы у Кати определённо были, она даже перемедвинулась на седьмую позицию и активно сокращала отставание даже от лидирующей немки. На третьем месте шла Дальмайер, между ней и россиянкой катили Вирер и Кузьмина, причём у Насти было три промаха. В такой компании даже с ошибками соперниц было сложно на что-то рассчитывать. И всё же…

Опять промах

Херрман перед стрельбой имела 14 секунд преимущества над француженкой Браза и давления не выдержала, промахнувшись три раза. Промазали Дальмайер, Кузьмина, Вирер и… Юрлова. Попади Катя, и она отправилась бы на дистанцию третьей, сразу за Ириной Кривко из Беларуси. И точно боролась бы за медаль. Причём не только за бронзовую.

И вот так женская гонка для российских болельщиков снова стала разогревом. Браза уверенно катила к финишу первой, Юрлова могла побороться за седьмое место, но не более того. Вопрос состоял только в том, сможет ли Кривко защитить свою вторую позицию от атаки Дальмайер, других интриг в этой гонке уже не осталось.

И Кривко смогла завоевать серебро, а Дальмайер сдалась задолго до финишной черты, смирившись с бронзой. Юрлова заняла восьмое место, и, судя по секундам, реально была бы как минимум третьей, если бы не этот фатальный промах. Акимова с единственным штрафным кругом на первом рубеже финишировала 18-й.

Разогрелись?

1.
Бреза Ж.
Франция
2.
Кривко И.
Беларусь
3.
Дальмайер Л.
Германия
17.12.2017, 13:45 Анси (Франция) Масс-старт (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Жюстин Бреза Франция 37.19,4
2 Ирина Кривко Беларусь +11,2
3 Лаура Дальмайер Германия +19,9
4 Анастасия Кузьмина Словакия +25,5
5 Ванесса Хинц Германия +28,4
6 Анаис Шевалье Франция +30,1
7 Юлия Джима Украина +30,7
8 Екатерина ЮРЛОВА-ПЕРХТ Россия +34,8
9 Доротея Вирер Италия +35,9
10 Франциска Хильдебранд Германия +36,2
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