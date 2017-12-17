Снова не здорово. Как промах на последнем рубеже лишил Россию медали

Источник: Чемпионат.com

Разогрев

Наверное, именно так могли рассматривать российские любители биатлона женский масс-старт на третьем этапе Кубка мира в Анси. Все ждали мужскую гонку, в которой шесть представителей сборной России во главе с Антоном Шипулиным готовились бороться не только за медали, но и за победу. Ну, а девушки, при всём уважении к Екатерине Юрловой и Татьяне Акимовой, ни явными, ни даже тайными фаворитами масс-старта не были.

Так что можно было просто смотреть биатлон, не особо при этом заболевая. Ну, или на расслабоне поболеть за Анастасию Кузьмину, сестёр Семеренко или Кайсу — кому уж тут как угодно.

Юрлова — лучшая… среди промазавших

Первую контрольную отсечку Юрлова прошла спустя 10 секунд после лидера, за следующие полкилометра проиграла ещё пару секунд, а на стрельбище пришла с отставанием от Кузьминой в 12 секунд и на десятом месте. Первым же выстрелом Катя промазала, отправилась на штрафной круг, а выскочила с него с отставанием 27 секунд от лидеров — Браза, Херрман и Мякяряйнен.

Акимова тоже допустила один промах, но её отставание составляло уже 45 секунд, так что Татьяне даже с чистой стрельбой ловить было нечего. Лидирующая группа, тем временем, значительно уплотнилась, сразу 10 спортсменок катили в промежутке восьми секунд. Юрлова от этой группы отставала, но при этом была лучшей из всех, кто допустил промахи на первой «лёжке».

Всё в порядке — держится

Ко второму огневому рубежу отставание Екатерины от лидера достигло 36 секунд, а на первое место вышла Дальмайер. Она, впрочем, промахнулась вторым выстрелом, промазали Джима и Валентина Семеренко, а Кайса допустила сразу две ошибки. Лидерство захватила Вита Семеренко, а Юрлова, отработавшая точно, сохранила своё отставание и переместилась на 13 место.

Теперь головная группа состояла из шести человек — Семеренко, Вирер, Браза, Хаммершмидт, Херрман и Хинц. К ним какими-то невероятными темпами приближалась Кузьмина, сумевшая за километр после стрельбища отыграть сразу восемь секунд. Юрлова, кстати, тоже отыгрывала — и в секундах, и в позициях. На третий огневой рубеж Катя приехала 12-й.

И всё же…

Там уже вовсю палили лидеры. И ошибались тоже вовсю. Браза, Хаммершмидт, Хинц, Семеренко, Вирер — все они промазали и поехали на штрафной круг. Чисто отработала лишь Херрман, она и стала лидером с преимуществом в 23 секунды. Юрлова тоже попала всё и переместилась на восьмое место. И от третьего её отделяло меньше десяти секунд.



Вот так неожиданно разогрев превратился в настоящее полноценное событие. Силы у Кати определённо были, она даже перемедвинулась на седьмую позицию и активно сокращала отставание даже от лидирующей немки. На третьем месте шла Дальмайер, между ней и россиянкой катили Вирер и Кузьмина, причём у Насти было три промаха. В такой компании даже с ошибками соперниц было сложно на что-то рассчитывать. И всё же…

Опять промах