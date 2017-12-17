Снова не здорово. Как промах на последнем рубеже лишил Россию медали
Да, опять. Сколько уже
Да, опять. Сколько уже
Разогрев
Наверное, именно так могли рассматривать российские любители биатлона женский
Так что можно было просто смотреть биатлон, не особо при этом заболевая. Ну, или на расслабоне поболеть за Анастасию Кузьмину, сестёр Семеренко или Кайсу — кому уж тут как угодно.
Юрлова — лучшая… среди промазавших
Первую контрольную отсечку Юрлова прошла спустя 10 секунд после лидера, за следующие полкилометра проиграла ещё пару секунд, а на стрельбище пришла с отставанием от Кузьминой в 12 секунд и на десятом месте. Первым же выстрелом Катя промазала, отправилась на штрафной круг, а выскочила с него с отставанием 27 секунд от лидеров — Браза, Херрман и Мякяряйнен.
Акимова тоже допустила один промах, но её отставание составляло уже 45 секунд, так что Татьяне даже с чистой стрельбой ловить было нечего. Лидирующая группа, тем временем, значительно уплотнилась, сразу 10 спортсменок катили в промежутке восьми секунд. Юрлова от этой группы отставала, но при этом была лучшей из всех, кто допустил промахи на первой «лёжке».
Всё в порядке — держится
Ко второму огневому рубежу отставание Екатерины от лидера достигло 36 секунд, а на первое место вышла Дальмайер. Она, впрочем, промахнулась вторым выстрелом, промазали Джима и Валентина Семеренко, а Кайса допустила сразу две ошибки. Лидерство захватила Вита Семеренко, а Юрлова, отработавшая точно, сохранила своё отставание и переместилась на 13 место.
Теперь головная группа состояла из шести человек — Семеренко, Вирер, Браза, Хаммершмидт, Херрман и Хинц. К ним
И всё же…
Там уже вовсю палили лидеры. И ошибались тоже вовсю. Браза, Хаммершмидт, Хинц, Семеренко, Вирер — все они промазали и поехали на штрафной круг. Чисто отработала лишь Херрман, она и стала лидером с преимуществом в 23 секунды. Юрлова тоже попала всё и переместилась на восьмое место. И от третьего её отделяло меньше десяти секунд.
Вот так неожиданно разогрев превратился в настоящее полноценное событие. Силы у Кати определённо были, она даже перемедвинулась на седьмую позицию и активно сокращала отставание даже от лидирующей немки. На третьем месте шла Дальмайер, между ней и россиянкой катили Вирер и Кузьмина, причём у Насти было три промаха. В такой компании даже с ошибками соперниц было сложно на
Опять промах
Херрман перед стрельбой имела 14 секунд преимущества над француженкой Браза и давления не выдержала, промахнувшись три раза. Промазали Дальмайер, Кузьмина, Вирер и… Юрлова. Попади Катя, и она отправилась бы на дистанцию третьей, сразу за Ириной Кривко из Беларуси. И точно боролась бы за медаль. Причём не только за бронзовую.
И вот так женская гонка для российских болельщиков снова стала разогревом. Браза уверенно катила к финишу первой, Юрлова могла побороться за седьмое место, но не более того. Вопрос состоял только в том, сможет ли Кривко защитить свою вторую позицию от атаки Дальмайер, других интриг в этой гонке уже не осталось.
И Кривко смогла завоевать серебро, а Дальмайер сдалась задолго до финишной черты, смирившись с бронзой. Юрлова заняла восьмое место, и, судя по секундам, реально была бы как минимум третьей, если бы не этот фатальный промах. Акимова с единственным штрафным кругом на первом рубеже финишировала 18-й.
Разогрелись?
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|17.12.2017, 13:45
|Анси (Франция)
|Масс-старт (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Жюстин Бреза
|Франция
|37.19,4
|2
|Ирина Кривко
|Беларусь
|+11,2
|3
|Лаура Дальмайер
|Германия
|+19,9
|4
|Анастасия Кузьмина
|Словакия
|+25,5
|5
|Ванесса Хинц
|Германия
|+28,4
|6
|Анаис Шевалье
|Франция
|+30,1
|7
|Юлия Джима
|Украина
|+30,7
|8
|Екатерина ЮРЛОВА-ПЕРХТ
|Россия
|+34,8
|9
|Доротея Вирер
|Италия
|+35,9
|10
|Франциска Хильдебранд
|Германия
|+36,2