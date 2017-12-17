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17 декабря, источник: БЕЛТА

Кривко заняла второе место в масс-старте на этапе КМ по биатлону

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Ирина Кривко заняла второе место в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси, сообщает корреспонеднт БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Залогом успеха белоруски в этой гонке стала точная стрельба. На четырех огневых рубежах она не допустила ни одного промаха, в то время как фавориты, биатлонистки Германии, Франции, Италии, Украины, промахивались. После четвертой стрельбы Ирина Кривко ушла на заключительный отрезок дистанции в 15 секундах отставания от лидировавшей Жюстин Бреза из Франции. Однако гораздо опаснее выглядело соседство с признанным лидером — немкой Лаурой Дальмайер, которая покинула стрельбище третьей. Белоруска не уступила по скорости победителю общего зачета Кубка мира прошлого сезона и не позволила опередить себя на финише.

Президент Беларуси Александр Лукашенко сразу по окончании гонки тепло поздравил Ирину Кривко, пожелав ей больших успехов и в дальнейшем.

Женская сборная Беларуси на трех декабрьских этапах Кубка мира завоевала четыре награды. В шведском Эстерсунде Надежда Скардино выиграла золото в индивидуальной гонке на 15 км. В австрийском Хохфильцене трехкратная олимпийская чемпионка Сочи Дарья Домрачева победила в спринте и заняла третье место в гонке преследования. Во французском Анси Ирина Кривко завоевала серебряную награду в масс-старте. Сегодня на этапе Кубка мира состоится также мужская гонка с массовым стартом, которая будет интересной противостоянием француза Мартена Фуркада и норвежца Йоханнеса Бё. Начало в 16.30. Сборная Беларуси по биатлону после выступления во Франции на шесть дней вернется в Минск, после чего продолжит подготовку к четвертому этапу Кубка мира в немецком Оберхофе, который пройдет с 4 по 7 января.

В общем зачете Кубка мира лидирует Анастасия Кузьмина из Словакии — 302 очка, француженка Жюстин Бреза на втором месте — 296 баллов. Третья позиция у Кайсы Мякяряйнен — 281 очко. Сразу три белорусские биатлонистки входят в 25 лучших Кубка мира. Надежда Скардино, которая из-за простуды не выступала в Анси, делит с Ириной Кривко 18-е и 19-е места общего зачета — у обеих спортсменок по 164 очка. Дарья Домрачева, пропускавшая старты во Франции, расположилась на 23-й позиции — 135 баллов.

1.
Бреза Ж.
Франция
2.
Кривко И.
Беларусь
3.
Дальмайер Л.
Германия
17.12.2017, 13:45 Анси (Франция) Масс-старт (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Жюстин Бреза Франция 37.19,4
2 Ирина Кривко Беларусь +11,2
3 Лаура Дальмайер Германия +19,9
4 Анастасия Кузьмина Словакия +25,5
5 Ванесса Хинц Германия +28,4
6 Анаис Шевалье Франция +30,1
7 Юлия Джима Украина +30,7
8 Екатерина ЮРЛОВА-ПЕРХТ Россия +34,8
9 Доротея Вирер Италия +35,9
10 Франциска Хильдебранд Германия +36,2
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