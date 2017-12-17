Кривко заняла второе место в масс-старте на этапе КМ по биатлону
17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Ирина Кривко заняла второе место в
17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Ирина Кривко заняла второе место в
Залогом успеха белоруски в этой гонке стала точная стрельба. На четырех огневых рубежах она не допустила ни одного промаха, в то время как фавориты, биатлонистки Германии, Франции, Италии, Украины, промахивались. После четвертой стрельбы Ирина Кривко ушла на заключительный отрезок дистанции в 15 секундах отставания от лидировавшей Жюстин Бреза из Франции. Однако гораздо опаснее выглядело соседство с признанным лидером — немкой Лаурой Дальмайер, которая покинула стрельбище третьей. Белоруска не уступила по скорости победителю общего зачета Кубка мира прошлого сезона и не позволила опередить себя на финише.
Президент Беларуси Александр Лукашенко сразу по окончании гонки тепло поздравил Ирину Кривко, пожелав ей больших успехов и в дальнейшем.
Женская сборная Беларуси на трех декабрьских этапах Кубка мира завоевала четыре награды. В шведском Эстерсунде Надежда Скардино выиграла золото в индивидуальной гонке на 15 км. В австрийском Хохфильцене трехкратная олимпийская чемпионка Сочи Дарья Домрачева победила в спринте и заняла третье место в гонке преследования. Во французском Анси Ирина Кривко завоевала серебряную награду в
В общем зачете Кубка мира лидирует Анастасия Кузьмина из Словакии — 302 очка, француженка Жюстин Бреза на втором месте — 296 баллов. Третья позиция у Кайсы Мякяряйнен — 281 очко. Сразу три белорусские биатлонистки входят в 25 лучших Кубка мира. Надежда Скардино, которая
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|17.12.2017, 13:45
|Анси (Франция)
|Масс-старт (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Жюстин Бреза
|Франция
|37.19,4
|2
|Ирина Кривко
|Беларусь
|+11,2
|3
|Лаура Дальмайер
|Германия
|+19,9
|4
|Анастасия Кузьмина
|Словакия
|+25,5
|5
|Ванесса Хинц
|Германия
|+28,4
|6
|Анаис Шевалье
|Франция
|+30,1
|7
|Юлия Джима
|Украина
|+30,7
|8
|Екатерина ЮРЛОВА-ПЕРХТ
|Россия
|+34,8
|9
|Доротея Вирер
|Италия
|+35,9
|10
|Франциска Хильдебранд
|Германия
|+36,2