Кривко заняла второе место в масс-старте на этапе КМ по биатлону

Источник: РИА "Новости"

Залогом успеха белоруски в этой гонке стала точная стрельба. На четырех огневых рубежах она не допустила ни одного промаха, в то время как фавориты, биатлонистки Германии, Франции, Италии, Украины, промахивались. После четвертой стрельбы Ирина Кривко ушла на заключительный отрезок дистанции в 15 секундах отставания от лидировавшей Жюстин Бреза из Франции. Однако гораздо опаснее выглядело соседство с признанным лидером — немкой Лаурой Дальмайер, которая покинула стрельбище третьей. Белоруска не уступила по скорости победителю общего зачета Кубка мира прошлого сезона и не позволила опередить себя на финише.

Президент Беларуси Александр Лукашенко сразу по окончании гонки тепло поздравил Ирину Кривко, пожелав ей больших успехов и в дальнейшем.

Женская сборная Беларуси на трех декабрьских этапах Кубка мира завоевала четыре награды. В шведском Эстерсунде Надежда Скардино выиграла золото в индивидуальной гонке на 15 км. В австрийском Хохфильцене трехкратная олимпийская чемпионка Сочи Дарья Домрачева победила в спринте и заняла третье место в гонке преследования. Во французском Анси Ирина Кривко завоевала серебряную награду в масс-старте. Сегодня на этапе Кубка мира состоится также мужская гонка с массовым стартом, которая будет интересной противостоянием француза Мартена Фуркада и норвежца Йоханнеса Бё. Начало в 16.30. Сборная Беларуси по биатлону после выступления во Франции на шесть дней вернется в Минск, после чего продолжит подготовку к четвертому этапу Кубка мира в немецком Оберхофе, который пройдет с 4 по 7 января.