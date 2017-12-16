Антон Шипулин назвал свои слова в адрес IBU резкими

В субботу Шипулин завоевал бронзу в гонке преследования. Немного отойдя от послегоночного напряжения, спортсмен счел нужным подкорректировать свое высказывание по поводу графика гонок, признав, что оно было «слишком резким».
«Я прекрасно понимаю, что Международный союз биатлонистов (IBU) делает все, чтобы популяризировать наш вид спорта. Логично, что всё подстраивается под телевизионные трансляции. Конечно, спортсменам тяжело стартовать каждый день без отдыха, но это наша работа», — добавил он.
Ранее в субботу в комментариях после выступления в пасьюте, Шипулин заметил, что IBU «не испытывает сочувствия» к спортсменам и все делает в угоду рейтингу. «Пятница, суббота и воскресенье — наиболее рейтинговые дни, поэтому спортсменам приходится стартовать три раза подряд», — пояснил он. Россиянин высказал мнение, что большинство участников воскресного масс-старта «посыплется от усталости», так как это будет для спортсменов третий соревновательный день подряд на этапе в Анси.