Антон Шипулин назвал свои слова в адрес IBU резкими

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий

В субботу Шипулин завоевал бронзу в гонке преследования. Немного отойдя от послегоночного напряжения, спортсмен счел нужным подкорректировать свое высказывание по поводу графика гонок, признав, что оно было «слишком резким».

«Я прекрасно понимаю, что Международный союз биатлонистов (IBU) делает все, чтобы популяризировать наш вид спорта. Логично, что всё подстраивается под телевизионные трансляции. Конечно, спортсменам тяжело стартовать каждый день без отдыха, но это наша работа», — добавил он.