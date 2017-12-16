Молчание после подума. Почему биатлонисты темнят с поездкой в Пхенчхан
Обозреватель «СЭ» — о том, почему даже первый подиум сезона от Антона Шипулина не развеял угрюмого настроения в стане нашей сборной.
Обозреватель «СЭ» — о том, почему даже первый подиум сезона от Антона Шипулина не развеял угрюмого настроения в стане нашей сборной.
Наталья МАРЬЯНЧИК
из Анси
— Саня, улыбнись! — призывал известный комментатор Дмитрий Губерниев Александра Логинова. Логинов только что в красивой борьбе с Шипулиным стал четвертым в гонке преследования на этапе Кубка мира. Это лучший результат в карьере нашего биатлониста с момента возвращения в элиту после допинговой дисквалификации — то есть фактически, за последние четыре года. Казалось бы, есть повод для улыбки.
Однако Логинов напряжен, словно только что стал 30-м. Это вообще характерно для наших биатлонистов в этом сезоне: они ждут подвоха от любого вопроса в миксте и
ЗАГАДКА НА ПУСТОМ МЕСТЕ
— После того, как МОК разрешил россиянам выступать на Олимпиаде в Пхенчхане, вам стало легче психологически? — напрямую спросили у Антона Шипулина на
— Не вижу смысла сейчас об этом говорить. Давайте лучше обсуждать великолепные результаты Йоханнеса Бе и Мартена Фуркада, — отшутился Антон.
— Вы пойдете в суд, чтобы добиться права выступать на Играх? — спросила я в
— Я сосредоточен только на гонках, — ответил Александр.
Вы можете себе представить спортсмена, который всю жизнь готовился к Олимпиаде, а за полтора месяца до ее начала вдруг перестал о ней думать? Биатлонисты, на самом деле, удивительные люди. Практически все остальные наши команды по зимним видам спорта уже давно открыто высказали свою позицию в отношении поездки на Игры. Мужская сборная по хоккею даже пришла на Олимпийское собрание, чтобы в полный голос заявить: «Мы хотим ехать в Пхенчхан!».
Готовы выступать без флага и гимна, но «с Россией в сердце» фигуристы, игроки в керлинг, конькобежцы, бобслеисты. Уже дал добро на поездку в Пхенчхан президент страны Владимир Путин. Министр спорта Павел Колобков обещал выплатить чемпионам и призерам обычные призовые. Что же мешает биатлонистам присоединиться к общему хору и просто сказать: да, мы будем как все? Почему команда вдруг решила придумать загадку для болельщиков и журналистов, хотя ответ на нее все равно известен?
МОЛЧАНИЕ НЕ РЕШИТ ПРОБЛЕМЫ
На самом деле, с трудом верится, что биатлонисты вдруг по
Сомнения, соглашаться ли на выступления без флага, по информации «СЭ»,
Российский биатлон, безусловно, в сложной ситуации, но усугубляем мы ее во многом сами. Вспомним только события последних полутора недель. Заседание исполкома Международного союза биатлонистов, где в адрес нашей страны были приняты пусть мягкие, но санкции. Потом заявления канадцев и американки Данкли о бойкоте финала Кубка мира в Тюмени по политическим причинам. Обвинения Григория Родченкова в адрес президента Союза биатлонистов России Александра Кравцова, который теперь, скорее всего, не получит допуска в Пхенчхан.
Приятного во всем этом, конечно, мало. Но молчание не решало еще ни одной проблемы. Наоборот, пока наша позиция неясна, проблемы будут копиться, как снежный ком. И неприятные вопросы станут омрачать любой наш успех, подобно субботнему — авторства Шипулина и Логинова.
Руководству, тренерам и спортсменам явно есть, что сказать. Лучше сделать это сейчас и убегать на трассе от соперников, а не в миксте — от неудобных вопросов.