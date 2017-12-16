Молчание после подума. Почему биатлонисты темнят с поездкой в Пхенчхан

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Наталья МАРЬЯНЧИК

из Анси

— Саня, улыбнись! — призывал известный комментатор Дмитрий Губерниев Александра Логинова. Логинов только что в красивой борьбе с Шипулиным стал четвертым в гонке преследования на этапе Кубка мира. Это лучший результат в карьере нашего биатлониста с момента возвращения в элиту после допинговой дисквалификации — то есть фактически, за последние четыре года. Казалось бы, есть повод для улыбки.

Однако Логинов напряжен, словно только что стал 30-м. Это вообще характерно для наших биатлонистов в этом сезоне: они ждут подвоха от любого вопроса в миксте и по-настоящему радуются, кажется, только когда удается из смешанной зоны поскорее сбежать. Учитывая остроту ситуации вплоть до недавнего решения федерации и МОК, спортсменов можно понять. Но что мешает расслабиться сейчас, когда все точки над i расставлены?

ЗАГАДКА НА ПУСТОМ МЕСТЕ

— После того, как МОК разрешил россиянам выступать на Олимпиаде в Пхенчхане, вам стало легче психологически? — напрямую спросили у Антона Шипулина на пресс-конференции иностранные коллеги.

— Не вижу смысла сейчас об этом говорить. Давайте лучше обсуждать великолепные результаты Йоханнеса Бе и Мартена Фуркада, — отшутился Антон.

— Вы пойдете в суд, чтобы добиться права выступать на Играх? — спросила я в микст-зоне Александра Логинова, который, согласно нынешним критериям отбора МОК, из-за одной дисквалификации может пропустить уже вторую Олимпиаду.

— Я сосредоточен только на гонках, — ответил Александр.

Вы можете себе представить спортсмена, который всю жизнь готовился к Олимпиаде, а за полтора месяца до ее начала вдруг перестал о ней думать? Биатлонисты, на самом деле, удивительные люди. Практически все остальные наши команды по зимним видам спорта уже давно открыто высказали свою позицию в отношении поездки на Игры. Мужская сборная по хоккею даже пришла на Олимпийское собрание, чтобы в полный голос заявить: «Мы хотим ехать в Пхенчхан!».

Готовы выступать без флага и гимна, но «с Россией в сердце» фигуристы, игроки в керлинг, конькобежцы, бобслеисты. Уже дал добро на поездку в Пхенчхан президент страны Владимир Путин. Министр спорта Павел Колобков обещал выплатить чемпионам и призерам обычные призовые. Что же мешает биатлонистам присоединиться к общему хору и просто сказать: да, мы будем как все? Почему команда вдруг решила придумать загадку для болельщиков и журналистов, хотя ответ на нее все равно известен?

МОЛЧАНИЕ НЕ РЕШИТ ПРОБЛЕМЫ

На самом деле, с трудом верится, что биатлонисты вдруг по каким-то причинам от поездки на Олимпиаду откажутся. Как минимум, абсолютное большинство представителей этой команды в Пхенчхан поедут. Пусть и без отбывших допинговые дисквалификации Ирины Старых и Александра Логинова, но российский биатлон на Играх точно будет.

Сомнения, соглашаться ли на выступления без флага, по информации «СЭ», по-прежнему есть у Антона Шипулина. Но в конце концов, на то он и лидер команды, чтобы ощущать повышенную ответственность. Тем более, рефлексия всегда была ему свойственна. Но почему остальные не могут открыто заявить о своей позиции, подобно десяткам коллег по другим зимним видам спорта?

Российский биатлон, безусловно, в сложной ситуации, но усугубляем мы ее во многом сами. Вспомним только события последних полутора недель. Заседание исполкома Международного союза биатлонистов, где в адрес нашей страны были приняты пусть мягкие, но санкции. Потом заявления канадцев и американки Данкли о бойкоте финала Кубка мира в Тюмени по политическим причинам. Обвинения Григория Родченкова в адрес президента Союза биатлонистов России Александра Кравцова, который теперь, скорее всего, не получит допуска в Пхенчхан.

Приятного во всем этом, конечно, мало. Но молчание не решало еще ни одной проблемы. Наоборот, пока наша позиция неясна, проблемы будут копиться, как снежный ком. И неприятные вопросы станут омрачать любой наш успех, подобно субботнему — авторства Шипулина и Логинова.