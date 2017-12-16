Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве простились с Леонидом Броневым
Американка 323 раза отвела сына к врачу и села в тюрьму
«Национальный позор»: экс-министр экономики о приговоре Улюкаеву
Назван лучший по качеству жизни город России
Екатерина Стриженова и Валерия провели время вместе
Текущие события
Биатлон. Биатлон
16:45
Анси (Франция)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
13:45
Анси (Франция)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
10.12
Хохфильцен (Австрия)
Эстафета (М)
Биатлон. Биатлон
10.12
Хохфильцен (Австрия)
Эстафета (Ж)
Биатлон. Биатлон
14.12
Анси (Франция)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
15.12
Анси (Франция)
Спринт (М)
Все события
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели
«Бабий бунт» закрыли из-за недовольства зрителей Бузовой
«Бедный утенок»: иностранцы о превосходстве Су-27 над F-16
Дефицит газа: Британия решилась покупать у РФ
Знарок впервые обыграл Канаду
Медаль у Шипулина. И Логинов в двух десятых от пьедестала
Яна Рудковская в ультра-мини пришла на шоу Ивана Урганта
Виктория и Дэвид Бекхэм посетили рождественскую вечеринку
10 главных ошибок в питании за всю историю человечества
Из-за генетической мутации итальянская семья не чувствует боли
Собчак прокомментировала приговор Улюкаеву
Кудрин расценил приговор Улюкаеву как «ужасный»
Фоторепортажи
8Соперники российских клубов в Лиге Европы
16Победа ЦСКА и группы поддержки
22:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Молчание после подума. Почему биатлонисты темнят с поездкой в Пхенчхан

Обозреватель «СЭ» — о том, почему даже первый подиум сезона от Антона Шипулина не развеял угрюмого настроения в стане нашей сборной.

13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Наталья МАРЬЯНЧИК
из Анси

— Саня, улыбнись! — призывал известный комментатор Дмитрий Губерниев Александра Логинова. Логинов только что в красивой борьбе с Шипулиным стал четвертым в гонке преследования на этапе Кубка мира. Это лучший результат в карьере нашего биатлониста с момента возвращения в элиту после допинговой дисквалификации — то есть фактически, за последние четыре года. Казалось бы, есть повод для улыбки.

Однако Логинов напряжен, словно только что стал 30-м. Это вообще характерно для наших биатлонистов в этом сезоне: они ждут подвоха от любого вопроса в миксте и по-настоящему радуются, кажется, только когда удается из смешанной зоны поскорее сбежать. Учитывая остроту ситуации вплоть до недавнего решения федерации и МОК, спортсменов можно понять. Но что мешает расслабиться сейчас, когда все точки над i расставлены?

ЗАГАДКА НА ПУСТОМ МЕСТЕ

— После того, как МОК разрешил россиянам выступать на Олимпиаде в Пхенчхане, вам стало легче психологически? — напрямую спросили у Антона Шипулина на пресс-конференции иностранные коллеги.

— Не вижу смысла сейчас об этом говорить. Давайте лучше обсуждать великолепные результаты Йоханнеса Бе и Мартена Фуркада, — отшутился Антон.

— Вы пойдете в суд, чтобы добиться права выступать на Играх? — спросила я в микст-зоне Александра Логинова, который, согласно нынешним критериям отбора МОК, из-за одной дисквалификации может пропустить уже вторую Олимпиаду.

— Я сосредоточен только на гонках, — ответил Александр.

Вы можете себе представить спортсмена, который всю жизнь готовился к Олимпиаде, а за полтора месяца до ее начала вдруг перестал о ней думать? Биатлонисты, на самом деле, удивительные люди. Практически все остальные наши команды по зимним видам спорта уже давно открыто высказали свою позицию в отношении поездки на Игры. Мужская сборная по хоккею даже пришла на Олимпийское собрание, чтобы в полный голос заявить: «Мы хотим ехать в Пхенчхан!».

Готовы выступать без флага и гимна, но «с Россией в сердце» фигуристы, игроки в керлинг, конькобежцы, бобслеисты. Уже дал добро на поездку в Пхенчхан президент страны Владимир Путин. Министр спорта Павел Колобков обещал выплатить чемпионам и призерам обычные призовые. Что же мешает биатлонистам присоединиться к общему хору и просто сказать: да, мы будем как все? Почему команда вдруг решила придумать загадку для болельщиков и журналистов, хотя ответ на нее все равно известен?

МОЛЧАНИЕ НЕ РЕШИТ ПРОБЛЕМЫ

На самом деле, с трудом верится, что биатлонисты вдруг по каким-то причинам от поездки на Олимпиаду откажутся. Как минимум, абсолютное большинство представителей этой команды в Пхенчхан поедут. Пусть и без отбывших допинговые дисквалификации Ирины Старых и Александра Логинова, но российский биатлон на Играх точно будет.

Сомнения, соглашаться ли на выступления без флага, по информации «СЭ», по-прежнему есть у Антона Шипулина. Но в конце концов, на то он и лидер команды, чтобы ощущать повышенную ответственность. Тем более, рефлексия всегда была ему свойственна. Но почему остальные не могут открыто заявить о своей позиции, подобно десяткам коллег по другим зимним видам спорта?

Российский биатлон, безусловно, в сложной ситуации, но усугубляем мы ее во многом сами. Вспомним только события последних полутора недель. Заседание исполкома Международного союза биатлонистов, где в адрес нашей страны были приняты пусть мягкие, но санкции. Потом заявления канадцев и американки Данкли о бойкоте финала Кубка мира в Тюмени по политическим причинам. Обвинения Григория Родченкова в адрес президента Союза биатлонистов России Александра Кравцова, который теперь, скорее всего, не получит допуска в Пхенчхан.

Приятного во всем этом, конечно, мало. Но молчание не решало еще ни одной проблемы. Наоборот, пока наша позиция неясна, проблемы будут копиться, как снежный ком. И неприятные вопросы станут омрачать любой наш успех, подобно субботнему — авторства Шипулина и Логинова.

Руководству, тренерам и спортсменам явно есть, что сказать. Лучше сделать это сейчас и убегать на трассе от соперников, а не в миксте — от неудобных вопросов.

Леонид Федун: "Предлагаю футбольную революцию"
Знарок впервые обыграл Канаду
Медаль у Шипулина. И Логинов в двух десятых от пьедестала
«Реал Мадрид» второй раз подряд выиграл клубный чемпионат мира
Дальмайер выиграла пасьют на этапе Кубка мира в Анси
СМИ: Лыжник Легков склоняется к завершению карьеры
«Интер» потерпел первое поражение в чемпионате Италии
Антон Шипулин: Если бы проиграл Логинову — это был бы крах
Новости
Авто
Неожиданные изменения в ПДД: жилет стал обязательным 16 декабря на сайте правительства было опубликовано постановление №1524
Hi-Tech
Искусственный интеллект впервые обнаружил планету Нейронная сеть «подарила» человечеству неизвестную экзопланету
Кино
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров О таких говорят: «Всегда немного не в себе». Но именно это и составляет добрую половину харизмы этих необычных и даже немного странных актеров. Просто присмотритесь внимательнее.
Недвижимость
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
5 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры) В нашей традиционной рубрике мы рассказываем о странных модных вещах, найденных в онлайн-магазинах
Дети
Дочь Ирины Пеговой растет копией отца Сходство Татьяны с Дмитрием Орловым поразило поклонников.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь