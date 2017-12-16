Антон Шипулин: Если бы проиграл Логинову — это был бы крах
Российский биатлонист Антон Шипулин — о битве на трассе с Александром Логиновым, первом подиуме сезона и олимпийских надеждах.
Российский биатлонист Антон Шипулин — о битве на трассе с Александром Логиновым, первом подиуме сезона и олимпийских надеждах.
Наталья МАРЬЯНЧИК
из Анси
НЕ ХОЧУ ГОВОРИТЬ О ПХЕНЧХАНЕ
— Вас сильно напугал Александр Логинов, который внезапно отыграл на последнем круге 12 секунд и почти лишил вас призового места?
— Санек сегодня был очень силен. Слышал, что он постоянно сокращает отрыв, и планировал выложиться на заключительном подъеме. Перед последним спуском я был от него в
— Что он вам сказал после финиша?
— Мы просто поздравили друг друга. Думаю, Саня расстроился — во всяком случае, я бы на его месте расстроился бы точно. Но он молодец, сделал большой шаг вперед.
— Насколько на вас давило, что в нынешнем сезоне до сих пор не все получалось?
— Переживал, конечно. Но я уже много раз говорил, что причин для таких результатов было несколько. Не могу сказать, что я и сейчас в идеальной форме. Да, мне стало полегче, но все равно, хочется быть более в себе уверенным и лучше себя чувствовать на трассе.
— Физически вы сейчас не чувствуете себя на «все сто»?
— По крайней мере, я еще в спринте почувствовал, что могу терпеть. Но окончательно пока не поймал ту скорость, на которой я бы чувствовал себя комфортно. Есть моменты, в том числе и в области психологии, которые держат. Но надеюсь, дальше будет легче. Если все будет, как мы задумали, и не случится никаких болезней, все должно быть неплохо.
— После решения МОК вы определились — будете ли выступать в Пхенчхане в статусе «олимпийского спортсмена из России»?
— Я уже много раз говорил об этом. Больше повторять не хочу.
НОВЫЙ ГОД ВСТРЕЧУ В РУПОЛЬДИНГЕ
— Почему так получается: вы с основной командой в межсезонье готовились
— Не могу говорить за ребят, потому что не знаю, как они тренировались. Но лично я не ожидал, что набор формы так затянется. Мы с тренером планировали выступать на декабрьских этапах получше. Есть несколько причин, почему в функциональном плане этого не получилось. Надеюсь, мы их выявили и теперь разгребем эту ситуацию.
— Вы говорили, что накануне старта этапа в Анси провели очень жесткую тренировку. Это после нее вы стали чувствовать себя лучше?
— В целом, конечно, все помогает в комплексе. Но есть такие жесткие интервальные тренировки, которые дают хороший эффект. Это была очень опасная работа, она может сказаться и на моем выступлении в
— Вы довольны своей стрельбой в нынешнем сезоне?
— Мы много работаем над этим аспектом, и пока я доволен. Правда, с «нулем» пока не было ни одной гонки, но зато нет и провалов, как в прошлом году. Тогда у меня в пяти спринтерских гонках было по три штрафа — это очень много. Тенденция идет к лучшему, осталось подшлифовать отдельные моменты.
— Новый год будете встречать дома?
— Я уже больше десяти лет не был на Новый год дома. Сейчас я на
— Какие цели будете ставить перед собой на январские этапы Кубка?
— Накануне мы с тренером как раз много говорили на эту тему. Разработали несколько вариантов подготовки, и в ближайшее время выберем
— То есть возможно, отдельные гонки на Кубке мира вы в январе пропустите?
— Может быть, да, а может — и нет.
— Вашему сыну вчера исполнилось два года. На лыжах он уже стоял?
— Пока не ставил, просто времени не было. Планирую попробовать в конце сезона, когда буду закатываться в Тюмени. Посмотрим, как сын на это отреагирует.
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|16.12.2017, 16:45
|Анси (Франция)
|Гонка преследования (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|32.52,7
|2
|Мартен Фуркад
|Франция
|+01.01,4
|3
|Антон ШИПУЛИН
|Россия
|+01.10,5
|4
|Александр ЛОГИНОВ
|Россия
|+01.10,7
|5
|Симон Шемп
|Германия
|+01.32,3
|6
|Симон Дестье
|Франция
|+01.41,9
|7
|Лукас Хофер
|Италия
|+01.47,9
|8
|Бенедикт Долль
|Германия
|+01.48,2
|9
|Симон Эдер
|Австрия
|+01.56,9
|10
|Эрленн Бьентегорд
|Норвегия
|+02.05,2