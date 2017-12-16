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20:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Антон Шипулин: Если бы проиграл Логинову — это был бы крах

Российский биатлонист Антон Шипулин — о битве на трассе с Александром Логиновым, первом подиуме сезона и олимпийских надеждах.

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12
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12
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Наталья МАРЬЯНЧИК
из Анси

НЕ ХОЧУ ГОВОРИТЬ О ПХЕНЧХАНЕ

— Вас сильно напугал Александр Логинов, который внезапно отыграл на последнем круге 12 секунд и почти лишил вас призового места?

— Санек сегодня был очень силен. Слышал, что он постоянно сокращает отрыв, и планировал выложиться на заключительном подъеме. Перед последним спуском я был от него в трех-четырех секундах и никак не ожидал на прямой увидеть его рядом с собой. Когда периферическим зрением заметил его, даже заволновался. Если бы проиграл в финишном створе, это был бы вообще крах. Все-таки Саня стартовал намного дальше меня.

— Что он вам сказал после финиша?

— Мы просто поздравили друг друга. Думаю, Саня расстроился — во всяком случае, я бы на его месте расстроился бы точно. Но он молодец, сделал большой шаг вперед.

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— Насколько на вас давило, что в нынешнем сезоне до сих пор не все получалось?

— Переживал, конечно. Но я уже много раз говорил, что причин для таких результатов было несколько. Не могу сказать, что я и сейчас в идеальной форме. Да, мне стало полегче, но все равно, хочется быть более в себе уверенным и лучше себя чувствовать на трассе.

— Физически вы сейчас не чувствуете себя на «все сто»?

— По крайней мере, я еще в спринте почувствовал, что могу терпеть. Но окончательно пока не поймал ту скорость, на которой я бы чувствовал себя комфортно. Есть моменты, в том числе и в области психологии, которые держат. Но надеюсь, дальше будет легче. Если все будет, как мы задумали, и не случится никаких болезней, все должно быть неплохо.

— После решения МОК вы определились — будете ли выступать в Пхенчхане в статусе «олимпийского спортсмена из России»?

— Я уже много раз говорил об этом. Больше повторять не хочу.

НОВЫЙ ГОД ВСТРЕЧУ В РУПОЛЬДИНГЕ

— Почему так получается: вы с основной командой в межсезонье готовились по-разному, а на пик формы выходите в одно и то же время?

— Не могу говорить за ребят, потому что не знаю, как они тренировались. Но лично я не ожидал, что набор формы так затянется. Мы с тренером планировали выступать на декабрьских этапах получше. Есть несколько причин, почему в функциональном плане этого не получилось. Надеюсь, мы их выявили и теперь разгребем эту ситуацию.

— Вы говорили, что накануне старта этапа в Анси провели очень жесткую тренировку. Это после нее вы стали чувствовать себя лучше?

— В целом, конечно, все помогает в комплексе. Но есть такие жесткие интервальные тренировки, которые дают хороший эффект. Это была очень опасная работа, она может сказаться и на моем выступлении в масс-старте. Мы с тренером практически не дали организму отдыха между стартами. Стали сходу скоростить и пытаться проломить эту стенку. Надеюсь, сил на воскресенье у меня все-таки хватит.

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— Вы довольны своей стрельбой в нынешнем сезоне?

— Мы много работаем над этим аспектом, и пока я доволен. Правда, с «нулем» пока не было ни одной гонки, но зато нет и провалов, как в прошлом году. Тогда у меня в пяти спринтерских гонках было по три штрафа — это очень много. Тенденция идет к лучшему, осталось подшлифовать отдельные моменты.

— Новый год будете встречать дома?

— Я уже больше десяти лет не был на Новый год дома. Сейчас я на четыре-пять дней еду домой, а потом вместе с семьей полетим на сбор в Рупольдинг. Неделю они пробудут со мной, а потом 2 января я уеду на очередной этап Кубка мира в Оберхоф.

— Какие цели будете ставить перед собой на январские этапы Кубка?

— Накануне мы с тренером как раз много говорили на эту тему. Разработали несколько вариантов подготовки, и в ближайшее время выберем какой-то из них. Будем анализировать мое состояние после гонок и принимать решение.

— То есть возможно, отдельные гонки на Кубке мира вы в январе пропустите?

— Может быть, да, а может — и нет.

— Вашему сыну вчера исполнилось два года. На лыжах он уже стоял?

— Пока не ставил, просто времени не было. Планирую попробовать в конце сезона, когда буду закатываться в Тюмени. Посмотрим, как сын на это отреагирует.

Кузьмина просит оставить Шипулина в покое
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10 декабря© Ньюстюб
1.
Бе Й.
Норвегия
2.
Фуркад М.
Франция
3.
ШИПУЛИН А.
Россия
16.12.2017, 16:45 Анси (Франция) Гонка преследования (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Йоханнес Бе Норвегия 32.52,7
2 Мартен Фуркад Франция +01.01,4
3 Антон ШИПУЛИН Россия +01.10,5
4 Александр ЛОГИНОВ Россия +01.10,7
5 Симон Шемп Германия +01.32,3
6 Симон Дестье Франция +01.41,9
7 Лукас Хофер Италия +01.47,9
8 Бенедикт Долль Германия +01.48,2
9 Симон Эдер Австрия +01.56,9
10 Эрленн Бьентегорд Норвегия +02.05,2
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