Медаль! У Шипулина! Наконец-то! И Логинов в двух десятых секунды от пьедестала
У сборной России первая медаль на Кубке мира! Ее выиграл Антон Шипулин в борьбе с Александром Логиновым.
У сборной России первая медаль на Кубке мира! Ее выиграл Антон Шипулин в борьбе с Александром Логиновым.
В середине гонки Шипулин ворвался, наконец, в тройку и стал преследовать фантастического Йоханнеса Бе и Мартена Фуркада, померкшего на фоне норвежца. На старте пасьюта отставание Шипулина от третьего места было 20-секундным, но благодаря точной стрельбе и уверенному ходу, россиянин догнал и обогнал Гигонна и Шемппа.
Бесспорно лидировал в это время Йоханнес Бе. Как правило, когда он уходил с рубежа, Фуркад только подъезжал к своему коврику. И на третьей стрельбе железные нервы Фуркада
Радовало и прорыв Александра Логинова. С 18-го места он прорвался в пятерку, даже несмотря на один штрафной круг.
Четвертая стрельба. О, боже, что творит Йоханнес Бе! Это же волшебство, ребята. Еще пять из пяти — и он точно выиграет сегодня!
А кто будет вторым? Фуркад? Шипулин? Фуркад стреляет первым и… не справляется с пятым выстрелом.
Антон, ну! И Шипулин промахивается тоже. Уходит на последний круг третьим. А четвертым — Александр Логинов, оставивший позади себя и Шемппа, и Дестье.
Ну что — медаль? Да, вот только Шипулин ли ее завоюет? За 700 метров до финиша их с Логиновым разделяли пять всего лишь секунд! Потом растаяли и эти пять. На последнем подъеме Логинов рванул так, что на финишной прямой они сравнялись. И
Ну
Прорвало? Что будет на завтрашнем
Тем более что Логинов показал вторую скорость дня, а после гонки заметил, что он еще может прибавить в плане физики. И даже Шипулин признал, что Логинов был сильнее.
«На последнем круге я думал: “Вот она цена ошибки. Если б я не промахнулся, ушел бы вторым, а сейчас только третье место, да и за него придется сражаться”. Я видел, как Саша меня сжирает, но смог дотерпеть. Вчера в день рождения сына я не смог выиграть медаль, но теперь получилось — будет ему от меня маленькая погремушечка».
А когда спортсменов награждали, произошло еще одно хорошее событие — Логинов и Фуркад
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|16.12.2017, 16:45
|Анси (Франция)
|Гонка преследования (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|32.52,7
|2
|Мартен Фуркад
|Франция
|+01.01,4
|3
|Антон ШИПУЛИН
|Россия
|+01.10,5
|4
|Александр ЛОГИНОВ
|Россия
|+01.10,7
|5
|Симон Шемп
|Германия
|+01.32,3
|6
|Симон Дестье
|Франция
|+01.41,9
|7
|Лукас Хофер
|Италия
|+01.47,9
|8
|Бенедикт Долль
|Германия
|+01.48,2
|9
|Симон Эдер
|Австрия
|+01.56,9
|10
|Эрленн Бьентегорд
|Норвегия
|+02.05,2