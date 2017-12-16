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18:32 (мск), источник: Советский спорт

Медаль! У Шипулина! Наконец-то! И Логинов в двух десятых секунды от пьедестала

У сборной России первая медаль на Кубке мира! Ее выиграл Антон Шипулин в борьбе с Александром Логиновым.

Источник: РИА "Новости"

В середине гонки Шипулин ворвался, наконец, в тройку и стал преследовать фантастического Йоханнеса Бе и Мартена Фуркада, померкшего на фоне норвежца. На старте пасьюта отставание Шипулина от третьего места было 20-секундным, но благодаря точной стрельбе и уверенному ходу, россиянин догнал и обогнал Гигонна и Шемппа.

Бесспорно лидировал в это время Йоханнес Бе. Как правило, когда он уходил с рубежа, Фуркад только подъезжал к своему коврику. И на третьей стрельбе железные нервы Фуркада все-таки дрогнули. Он промахнулся, в то время как результат Йоханнеса был безупречным — 15 из 15. Шипулин справился с первой стойкой, и теперь их с Фуркадом разделяли всего шесть секунд.

Радовало и прорыв Александра Логинова. С 18-го места он прорвался в пятерку, даже несмотря на один штрафной круг.

Четвертая стрельба. О, боже, что творит Йоханнес Бе! Это же волшебство, ребята. Еще пять из пяти — и он точно выиграет сегодня!

А кто будет вторым? Фуркад? Шипулин? Фуркад стреляет первым и… не справляется с пятым выстрелом.

Антон, ну! И Шипулин промахивается тоже. Уходит на последний круг третьим. А четвертым — Александр Логинов, оставивший позади себя и Шемппа, и Дестье.

Ну что — медаль? Да, вот только Шипулин ли ее завоюет? За 700 метров до финиша их с Логиновым разделяли пять всего лишь секунд! Потом растаяли и эти пять. На последнем подъеме Логинов рванул так, что на финишной прямой они сравнялись. И все-таки Шипулин! Он выиграл у Логинова всего лишь две десятых секунды.

Ну наконец-то — медаль! Первая за 18 гонок в этом Кубке мира.

Прорвало? Что будет на завтрашнем масс-старте, где отставания у наших парней не будет? Ждем продолжения банкета.

Тем более что Логинов показал вторую скорость дня, а после гонки заметил, что он еще может прибавить в плане физики. И даже Шипулин признал, что Логинов был сильнее.

«На последнем круге я думал: “Вот она цена ошибки. Если б я не промахнулся, ушел бы вторым, а сейчас только третье место, да и за него придется сражаться”. Я видел, как Саша меня сжирает, но смог дотерпеть. Вчера в день рождения сына я не смог выиграть медаль, но теперь получилось — будет ему от меня маленькая погремушечка».

А когда спортсменов награждали, произошло еще одно хорошее событие — Логинов и Фуркад наконец-то пожали друг другу руки.

1.
Бе Й.
Норвегия
2.
Фуркад М.
Франция
3.
ШИПУЛИН А.
Россия
16.12.2017, 16:45 Анси (Франция) Гонка преследования (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Йоханнес Бе Норвегия 32.52,7
2 Мартен Фуркад Франция +01.01,4
3 Антон ШИПУЛИН Россия +01.10,5
4 Александр ЛОГИНОВ Россия +01.10,7
5 Симон Шемп Германия +01.32,3
6 Симон Дестье Франция +01.41,9
7 Лукас Хофер Италия +01.47,9
8 Бенедикт Долль Германия +01.48,2
9 Симон Эдер Австрия +01.56,9
10 Эрленн Бьентегорд Норвегия +02.05,2
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