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18:44 (мск), источник: Советский спорт

Александр Логинов: Шипулин — сильный финишер, с ним было тяжело конкурировать

Российский биатлонист Александр Логинов — о гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси.

Источник: РИА "Новости"

 — Не уходил с мыслями о Шипулине на последний круг. Затем уже заметил, что Антон достаточно близко, были силы, чтобы приблизиться к нему. Но Шипулин — сильный финишер, с ним было тяжело конкурировать.

Состояние? Не стал бы говорить о пике, но среднее функциональное состояние, и оно поднимается. Пора показывать результат. Пожму ли руку Фуркаду? Я всегда открыт для общения, всегда подам руку, — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

Добавим, что победу на этапе одержал норвежец Йоханнес Бе. На третьем месте финишировал россиянин Антон Шипулин. Александр Логинов занял четвертое место.

1.
Бе Й.
Норвегия
2.
Фуркад М.
Франция
3.
ШИПУЛИН А.
Россия
16.12.2017, 16:45 Анси (Франция) Гонка преследования (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Йоханнес Бе Норвегия 32.52,7
2 Мартен Фуркад Франция +01.01,4
3 Антон ШИПУЛИН Россия +01.10,5
4 Александр ЛОГИНОВ Россия +01.10,7
5 Симон Шемп Германия +01.32,3
6 Симон Дестье Франция +01.41,9
7 Лукас Хофер Италия +01.47,9
8 Бенедикт Долль Германия +01.48,2
9 Симон Эдер Австрия +01.56,9
10 Эрленн Бьентегорд Норвегия +02.05,2
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