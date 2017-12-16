Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Александр Логинов: Шипулин — сильный финишер, с ним было тяжело конкурировать
Российский биатлонист Александр Логинов — о гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси.
Российский биатлонист Александр Логинов — о гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси.
— Не уходил с мыслями о Шипулине на последний круг. Затем уже заметил, что Антон достаточно близко, были силы, чтобы приблизиться к нему. Но Шипулин — сильный финишер, с ним было тяжело конкурировать.
Состояние? Не стал бы говорить о пике, но среднее функциональное состояние, и оно поднимается. Пора показывать результат. Пожму ли руку Фуркаду? Я всегда открыт для общения, всегда подам руку, — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».
Добавим, что победу на этапе одержал норвежец Йоханнес Бе. На третьем месте финишировал россиянин Антон Шипулин. Александр Логинов занял четвертое место.
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|16.12.2017, 16:45
|Анси (Франция)
|Гонка преследования (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|32.52,7
|2
|Мартен Фуркад
|Франция
|+01.01,4
|3
|Антон ШИПУЛИН
|Россия
|+01.10,5
|4
|Александр ЛОГИНОВ
|Россия
|+01.10,7
|5
|Симон Шемп
|Германия
|+01.32,3
|6
|Симон Дестье
|Франция
|+01.41,9
|7
|Лукас Хофер
|Италия
|+01.47,9
|8
|Бенедикт Долль
|Германия
|+01.48,2
|9
|Симон Эдер
|Австрия
|+01.56,9
|10
|Эрленн Бьентегорд
|Норвегия
|+02.05,2