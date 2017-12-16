Александр Логинов: Шипулин — сильный финишер, с ним было тяжело конкурировать

Источник: РИА "Новости"

— Не уходил с мыслями о Шипулине на последний круг. Затем уже заметил, что Антон достаточно близко, были силы, чтобы приблизиться к нему. Но Шипулин — сильный финишер, с ним было тяжело конкурировать.

Состояние? Не стал бы говорить о пике, но среднее функциональное состояние, и оно поднимается. Пора показывать результат. Пожму ли руку Фуркаду? Я всегда открыт для общения, всегда подам руку, — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».