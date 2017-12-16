Фуркад пожал руку Логинову (видео)
Француз Мартен Фуркад и россиянин Александр Логинов пожали друг другу руки во время церемония награждения после гонки преследования на этапе Кубка мира в Анси.
Француз Мартен Фуркад и россиянин Александр Логинов пожали друг другу руки во время церемония награждения после гонки преследования на этапе Кубка мира в Анси.
Фуркад в гонке стал вторым, а Логинов — четвертым. Победил в гонке норвежец Йоханнес Бе, а третьим стал Антон Шипулин, который принес России первую медаль в этом сезоне. Во время церемонии у Фуркада упали цветы, которые ему поднял проходивший мимо Шипулин.
Напомним, что в прошлом сезоне Фуркад неоднократно выражал свое недовольство включением отбывшего дисквалификацию за употребление допинга Логинова в состав сборной России. Так во время награждения после смешанной эстафеты на чемпионате мира-2017 в Хохфильцене Логинов и Шипулин отказались жать руку Фуркаду, который во время гонки стал виновником падения Логинова.
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|16.12.2017, 16:45
|Анси (Франция)
|Гонка преследования (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|32.52,7
|2
|Мартен Фуркад
|Франция
|+01.01,4
|3
|Антон ШИПУЛИН
|Россия
|+01.10,5
|4
|Александр ЛОГИНОВ
|Россия
|+01.10,7
|5
|Симон Шемп
|Германия
|+01.32,3
|6
|Симон Дестье
|Франция
|+01.41,9
|7
|Лукас Хофер
|Италия
|+01.47,9
|8
|Бенедикт Долль
|Германия
|+01.48,2
|9
|Симон Эдер
|Австрия
|+01.56,9
|10
|Эрленн Бьентегорд
|Норвегия
|+02.05,2