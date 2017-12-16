Фуркад пожал руку Логинову (видео)

Фуркад в гонке стал вторым, а Логинов — четвертым. Победил в гонке норвежец Йоханнес Бе, а третьим стал Антон Шипулин, который принес России первую медаль в этом сезоне. Во время церемонии у Фуркада упали цветы, которые ему поднял проходивший мимо Шипулин.

Напомним, что в прошлом сезоне Фуркад неоднократно выражал свое недовольство включением отбывшего дисквалификацию за употребление допинга Логинова в состав сборной России. Так во время награждения после смешанной эстафеты на чемпионате мира-2017 в Хохфильцене Логинов и Шипулин отказались жать руку Фуркаду, который во время гонки стал виновником падения Логинова.