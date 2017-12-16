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18:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Фуркад пожал руку Логинову (видео)

Француз Мартен Фуркад и россиянин Александр Логинов пожали друг другу руки во время церемония награждения после гонки преследования на этапе Кубка мира в Анси.

Источник: РИА "Новости"

Фуркад в гонке стал вторым, а Логинов — четвертым. Победил в гонке норвежец Йоханнес Бе, а третьим стал Антон Шипулин, который принес России первую медаль в этом сезоне. Во время церемонии у Фуркада упали цветы, которые ему поднял проходивший мимо Шипулин.

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Напомним, что в прошлом сезоне Фуркад неоднократно выражал свое недовольство включением отбывшего дисквалификацию за употребление допинга Логинова в состав сборной России. Так во время награждения после смешанной эстафеты на чемпионате мира-2017 в Хохфильцене Логинов и Шипулин отказались жать руку Фуркаду, который во время гонки стал виновником падения Логинова.

1.
Бе Й.
Норвегия
2.
Фуркад М.
Франция
3.
ШИПУЛИН А.
Россия
16.12.2017, 16:45 Анси (Франция) Гонка преследования (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Йоханнес Бе Норвегия 32.52,7
2 Мартен Фуркад Франция +01.01,4
3 Антон ШИПУЛИН Россия +01.10,5
4 Александр ЛОГИНОВ Россия +01.10,7
5 Симон Шемп Германия +01.32,3
6 Симон Дестье Франция +01.41,9
7 Лукас Хофер Италия +01.47,9
8 Бенедикт Долль Германия +01.48,2
9 Симон Эдер Австрия +01.56,9
10 Эрленн Бьентегорд Норвегия +02.05,2
Смотреть полные результаты гонки

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