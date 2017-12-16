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18:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Антон Шипулин: Мог побороться с Фуркадом за второе место

Россиянин Антон Шипулин после гонки преследования на третьем этапе Кубка мира в Анси отметил, что физическая форма Александра Логинова была лучше, чем у него.

Источник: РИА "Новости"

Биатлонист также добавил, что мог побороться с французом Мартеном Фуркадом за второе место.

— Логинов был силен на трассе, я видел, как он наседает, — сказал во флеш-интервью Шипулин. — Мне казалось, что после стрельбы 15−20 секунд это комфортное преимущество, но его физическая форма была лучше. Мне помогла сегодня стрельба, не надо было ошибаться на последней стрельбе, надо было дотерпеть. Видел, как он приближается, надо было от Логинова раньше отрываться.

Что я думал, когда увидел, что Фуркад идет на штрафной круг? Думал, вот она цена ошибки. Мог побороться за второе место, но пришлось сражаться за третье. Фуркад был не в лучшей форме, ногами были на равных. Выделялись только Бе и Логинов.

Напомним, что Шипулин занял третье место, показав результат — 34 минуты и 3 секунды. Спортсмен допустил один промах.

1.
Бе Й.
Норвегия
2.
Фуркад М.
Франция
3.
ШИПУЛИН А.
Россия
16.12.2017, 16:45 Анси (Франция) Гонка преследования (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Йоханнес Бе Норвегия 32.52,7
2 Мартен Фуркад Франция +01.01,4
3 Антон ШИПУЛИН Россия +01.10,5
4 Александр ЛОГИНОВ Россия +01.10,7
5 Симон Шемп Германия +01.32,3
6 Симон Дестье Франция +01.41,9
7 Лукас Хофер Италия +01.47,9
8 Бенедикт Долль Германия +01.48,2
9 Симон Эдер Австрия +01.56,9
10 Эрленн Бьентегорд Норвегия +02.05,2
Смотреть полные результаты гонки

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