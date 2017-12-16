Антон Шипулин: Мог побороться с Фуркадом за второе место

— Логинов был силен на трассе, я видел, как он наседает, — сказал во флеш-интервью Шипулин. — Мне казалось, что после стрельбы 15−20 секунд это комфортное преимущество, но его физическая форма была лучше. Мне помогла сегодня стрельба, не надо было ошибаться на последней стрельбе, надо было дотерпеть. Видел, как он приближается, надо было от Логинова раньше отрываться.