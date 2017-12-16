Антон Шипулин: Мог побороться с Фуркадом за второе место
Россиянин Антон Шипулин после гонки преследования на третьем этапе Кубка мира в Анси отметил, что физическая форма Александра Логинова была лучше, чем у него.
Россиянин Антон Шипулин после гонки преследования на третьем этапе Кубка мира в Анси отметил, что физическая форма Александра Логинова была лучше, чем у него.
Биатлонист также добавил, что мог побороться с французом Мартеном Фуркадом за второе место.
— Логинов был силен на трассе, я видел, как он наседает, — сказал во
Что я думал, когда увидел, что Фуркад идет на штрафной круг? Думал, вот она цена ошибки. Мог побороться за второе место, но пришлось сражаться за третье. Фуркад был не в лучшей форме, ногами были на равных. Выделялись только Бе и Логинов.
Напомним, что Шипулин занял третье место, показав результат — 34 минуты и 3 секунды. Спортсмен допустил один промах.
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|16.12.2017, 16:45
|Анси (Франция)
|Гонка преследования (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|32.52,7
|2
|Мартен Фуркад
|Франция
|+01.01,4
|3
|Антон ШИПУЛИН
|Россия
|+01.10,5
|4
|Александр ЛОГИНОВ
|Россия
|+01.10,7
|5
|Симон Шемп
|Германия
|+01.32,3
|6
|Симон Дестье
|Франция
|+01.41,9
|7
|Лукас Хофер
|Италия
|+01.47,9
|8
|Бенедикт Долль
|Германия
|+01.48,2
|9
|Симон Эдер
|Австрия
|+01.56,9
|10
|Эрленн Бьентегорд
|Норвегия
|+02.05,2