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14:54 (мск), источник: Р-Спорт

Дальмайер выиграла пасьют на этапе Кубка мира в Анси

АНСИ (Франция), 16 дек — Р-Спорт. Немка Лаура Дальмайер стала победительницей гонки преследования на третьем этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси.

Источник: РИА "Новости"

В субботу Дальмайер, стартовавшая в пасьюте второй, преодолела 10-километровую дистанцию с одной ошибкой на четырех огневых рубежах и показала время 30 минут 09,9 секунды.

Второе место заняла словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина (четыре промаха; отставание — 14 секунд). Тройку призеров замкнула итальянка Лиза Виттоцци (один промах; +31,8).

Результаты россиянок: 13. Екатерина Юрлова-Перхт (три промаха; +1.44,4), 36. Татьяна Акимова (два промаха; +3.17,8), 46. Ирина Старых (три промаха; +3.51,7).

Для 24-летней Дальмайер, действующего обладателя большого Хрустального глобуса, эта победа стала первой в индивидуальных стартах в текущем розыгрыше Кубка мира.

Этап в Анси у женщин завершится в воскресенье масс-стартом.

1.
Дальмайер Л.
Германия
2.
Кузьмина А.
Словакия
3.
Виттоцци Л.
Италия
16.12.2017, 13:45 Анси (Франция) Гонка преследования (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Лаура Дальмайер Германия 30.09,9
2 Анастасия Кузьмина Словакия +14,0
3 Лиза Виттоцци Италия +31,8
4 Селина Гаспарин Швейцария +52,8
5 Дениза Херманн Германия +55,2
6 Сьюзен Данкли США +01.12,1
7 Жюстин Бреза Франция +01.23,6
8 Вита Семеренко Украина +01.24,0
9 Валентина Семеренко Украина +01.24,9
10 Кайса Мякяряйнен Финляндия +01.25,8
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