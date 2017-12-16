Дальмайер выиграла пасьют на этапе Кубка мира в Анси
АНСИ (Франция), 16 дек —
АНСИ (Франция), 16 дек —
В субботу Дальмайер, стартовавшая в пасьюте второй, преодолела 10-километровую дистанцию с одной ошибкой на четырех огневых рубежах и показала время 30 минут 09,9 секунды.
Второе место заняла словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина (четыре промаха; отставание — 14 секунд). Тройку призеров замкнула итальянка Лиза Виттоцци (один промах; +31,8).
Результаты россиянок: 13. Екатерина
Для 24-летней Дальмайер, действующего обладателя большого Хрустального глобуса, эта победа стала первой в индивидуальных стартах в текущем розыгрыше Кубка мира.
Этап в Анси у женщин завершится в воскресенье
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|16.12.2017, 13:45
|Анси (Франция)
|Гонка преследования (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Лаура Дальмайер
|Германия
|30.09,9
|2
|Анастасия Кузьмина
|Словакия
|+14,0
|3
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+31,8
|4
|Селина Гаспарин
|Швейцария
|+52,8
|5
|Дениза Херманн
|Германия
|+55,2
|6
|Сьюзен Данкли
|США
|+01.12,1
|7
|Жюстин Бреза
|Франция
|+01.23,6
|8
|Вита Семеренко
|Украина
|+01.24,0
|9
|Валентина Семеренко
|Украина
|+01.24,9
|10
|Кайса Мякяряйнен
|Финляндия
|+01.25,8