Дальмайер выиграла пасьют на этапе Кубка мира в Анси

Источник: РИА "Новости"

В субботу Дальмайер, стартовавшая в пасьюте второй, преодолела 10-километровую дистанцию с одной ошибкой на четырех огневых рубежах и показала время 30 минут 09,9 секунды.

Второе место заняла словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина (четыре промаха; отставание — 14 секунд). Тройку призеров замкнула итальянка Лиза Виттоцци (один промах; +31,8).

Результаты россиянок: 13. Екатерина Юрлова-Перхт (три промаха; +1.44,4), 36. Татьяна Акимова (два промаха; +3.17,8), 46. Ирина Старых (три промаха; +3.51,7).

Для 24-летней Дальмайер, действующего обладателя большого Хрустального глобуса, эта победа стала первой в индивидуальных стартах в текущем розыгрыше Кубка мира.