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15:32 (мск), источник: Р-Спорт

Малышко выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Австрии

МОСКВА, 16 дек — Р-Спорт. Российский биатлонист Дмитрий Малышко победил в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе.

Источник: РИА "Новости"

В субботу Малышко преодолел 10-километровую дистанцию с одним промахом на огневых рубежах за 24 минуты 44,1 секунду. Второе место занял еще один россиянин Эдуард Латыпов (без промахов; отставание — 9,2 секунды). Тройку призеров замкнул француз Эмилен Жаклин (один промах; +30,4).

Этап IBU в Обертиллиахе продлится до воскресенья.

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