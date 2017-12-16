Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Малышко выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Австрии
МОСКВА, 16 дек —
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МОСКВА, 16 дек —
В субботу Малышко преодолел 10-километровую дистанцию с одним промахом на огневых рубежах за 24 минуты 44,1 секунду. Второе место занял еще один россиянин Эдуард Латыпов (без промахов; отставание — 9,2 секунды). Тройку призеров замкнул француз Эмилен Жаклин (один промах; +30,4).
Этап IBU в Обертиллиахе продлится до воскресенья.