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12:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Стена пробита. Почему Шипулин сегодня выиграет медаль. Да-да, сегодня

Наш лидер вернулся, пробил стену, показал всем зубы и снова готов вести Россию за собой.

Источник: РИА "Новости"

Антон снова голодный и злой

Лидера сборной России на Кубке мира не было две недели. Антон Шипулин отлично выглядел в эстафетах, когда от него ничего не зависело, а в личных гонках был своей бледной тенью: не держался зубами за соперников, проигрывал на последнем круге, а порой и вовсе смотрелся на лыжне беспомощно. Виной тому бессонные ночи переживаний, пудовые гири на ногах от загруженности на старте или слабо подготовленные лыжи, сейчас уже никому не интересно. Спринт в Анси вернул нам прежнего Шипулина: сильного, уверенного, злого.

На финишном круге он прошёл как стоячего Евгения Гараничева, влетел на линию финиша и даже, несмотря на рассинхрон в движениях на последних метров, промчал последнюю петлю быстрее Фуркада. Этого рывка хватило, чтобы с 11-го места прыгнуть на шестое и дать понять соперникам, что теперь у них на одного сильного конкурента больше. Ни один биатлонист, допускавший в этой гонке ошибки, не поднялся выше Шипулина. Сегодня, уверен, Антон будет с медалью. Любая серия, даже самая печальная, должна когда-нибудь прерваться, и причин тому сразу несколько.

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Снова выстрел до подиума

Уже в который раз, как на последнем чемпионате мира в Хохфильцене, Шипулин останавливается в одном выстреле от медали. Сегодня его отделили от третьего места всего 20 секунд. Это меньше штрафного круга, а потому нет сомнений, что бронзу наш Антон французу бы не отдал. В этом сезоне Шипулин стреляет увереннее, чем в предыдущем, а потому способен отлично отработать решающий рубеж и вырвать заветную награду на последнем круге.

Появились ход и уверенность

Скорость Шипулина в спринте стала неожиданной для него самого. Начинал он гонку явно с запасом и на первом круге показал только 13-й разгон, памятуя о прошлых спринтерских неудачах. Зато решающий круг отработал как надо с третьим временем. Лучшая гонка Антона в этом декабре должна придать ему уверенности в своих силах и помочь завтра. Отчасти на его стороне сыграла и погода, о чём говорят высокие результаты стартовавших в последней группе Антонена Гигонна и Фредрика Йесбакка.

Подходящая трасса

Четыре года назад, выступая в Ле Гран Борнане, Шипулин говорил, что ему нравится здешняя трасса, довольно быстрая и необычная. По душе она пришлась и его сестре Анастасии Кузьминой, которая будет главным фаворитом женского пасьюта. В 2013-м Антон также занял третье место в преследовании после 10-го места в спринте. Для Шипулина здесь и удобный выход на стадион, и достаточно длинный финишный участок на равнине, чтобы показать свои фирменные спринтерские качества.

Биатлон
Анси (Франция)
16.12.2017, 16:45
Кубок мира 2017-2018

Любимая дисциплина

Шипулин в гонках с раздельным стартом и в контактных дисциплинах — два совершенно разных спортсмена. В преследовании он не раз доказывал свою силу, прорываясь на подиум даже с 20-х мест, а здесь шестая позиция и не самые сильные соперники в окружении. Находясь рядом с оппонентом, Шипулин прекрасно его чувствует и в нынешнем состоянии способен держать темп любого соперника, кроме, пожалуй, Йоханнеса Бё.

Значимость третьей недели

Помните, перед Анси я отмечал, что именно третий этап Кубка мира — лакмусовая бумажка для тех, кто засиделся на старте. Если входить в сезон под нагрузкой было частью стратегии, то к этому времени пора уже побежать. В творческом союзе Шипулин — Крючков такой сдвиг наметился, а потому есть все шансы закрепить его во второй день соревнований, когда Шипулину можно уже стартовать без опасения плохого состояния. История российского биатлона сейчас в его сильных руках, и мы верим, что Шипулин не допустит исторического нуля в декабре.

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