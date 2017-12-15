Шипулин: Главное в пасьюте — не дурить, подходить к стрельбе с холодной головой

Источник: РИА "Новости"

«Мы с тренером буквально позавчера делали очень жёсткую работу. Почувствовали, что вроде бы проломили стену. Но сегодня чувствовал, что это ещё не предел, я только начинаю разбегаться. Может быть, это и неплохо, потому что после Нового года будут более важные старты. В любом случае приятно, что начали разбегаться. Сегодня первый день, когда я чувствовал, что могу прибавлять ещё и ещё. В принципе, получил удовольствие от гонки, потому что последний круг постарался потерпеть. Мой организм меня слушался, давал мне то, что я от него требую.

Но, конечно, расстроился, что промахнулся. Уже после одного промаха понимал, что на призы сегодня не могу рассчитывать. Я видел, что соперники, которые шли впереди меня, стреляли чисто. Сегодня не было шансов попасть на пьедестал с одним промахом.

В принципе, для пасьюта у меня позиция неплохая. Самое главное завтра — не дурить, подходить к стрельбищу с холодной головой. Думаю, завтра соперники будут друг друга дёргать, проверять. Самое главное — справиться с собой, с эмоциями, чисто отработать на рубеже.