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19:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Шипулин: Главное в пасьюте — не дурить, подходить к стрельбе с холодной головой

Российский биатлонист Антон Шипулин посетовал, что промах не позволил ему бороться за медали в спринте на этапе Кубка мира в Анси, но, заняв шестое место, россиянин имеет неплохие шансы в гонке преследования.

Источник: РИА "Новости"

«Мы с тренером буквально позавчера делали очень жёсткую работу. Почувствовали, что вроде бы проломили стену. Но сегодня чувствовал, что это ещё не предел, я только начинаю разбегаться. Может быть, это и неплохо, потому что после Нового года будут более важные старты. В любом случае приятно, что начали разбегаться. Сегодня первый день, когда я чувствовал, что могу прибавлять ещё и ещё. В принципе, получил удовольствие от гонки, потому что последний круг постарался потерпеть. Мой организм меня слушался, давал мне то, что я от него требую.

Но, конечно, расстроился, что промахнулся. Уже после одного промаха понимал, что на призы сегодня не могу рассчитывать. Я видел, что соперники, которые шли впереди меня, стреляли чисто. Сегодня не было шансов попасть на пьедестал с одним промахом.

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В принципе, для пасьюта у меня позиция неплохая. Самое главное завтра — не дурить, подходить к стрельбищу с холодной головой. Думаю, завтра соперники будут друг друга дёргать, проверять. Самое главное — справиться с собой, с эмоциями, чисто отработать на рубеже.

Когда финишировал, обратил внимание на Гигонна, который где-то за мной шёл. Я слышал, что публика яро болеет. Посмотрел на табло и удивился, что такая незнакомая фамилия и сразу заезжает в призы. Молодец. Думаю, это неплохое начало — у себя на родине заезжать на пьедестал", — сказал Шипулин в эфире «Матча».

1.
Бе Й.
Норвегия
2.
Фуркад М.
Франция
3.
Гигонна А.
Франция
15.12.2017, 16:15 Анси (Франция) Спринт (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Йоханнес Бе Норвегия 22.16,9
2 Мартен Фуркад Франция +21,1
3 Антонен Гигонна Франция +34,7
4 Симон Шемп Германия +41,8
5 Симон Дестье Франция +45,7
6 Антон ШИПУЛИН Россия +54,9
7 Фредрик Йессбакк Норвегия +58,4
8 Тимофей Лапшин Южная Корея +01.05,1
9 Доминик Виндиш Италия +01.07,6
10 Тим Берк США +01.08,2
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