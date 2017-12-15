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19:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Неужели побежали? Шипулин — 6-й в спринте в Анси

Йоханнес Бе одержал очередную победу, а Антон Шипулин впервые в сезоне заехал в топ-6 в спринте на этапе Кубка мира в Анси.

Источник: AFP 2017

ИНТРИГА. КТО ПРОБЬЕТ НЕПРУХУ?

После не слишком удачного женского спринта, состоявшегося накануне, безмедальная серия сборной России на старте олимпийского сезона достигла 15 гонок подряд. В нашей мужской команде ближе всех к личному подиуму были Антон Бабиков, ставший пятым в индивидуалке в Эстерсуде, и Максим Цветков, финишировавший шестым в гонке преследования в Хохфильцене. Последний, правда, в спринте в Анси не стартовал — приболел, и его здоровьем решили не рисковать.

Неделю назад лидер сборной России Антон Шипулин заявил, что наметил на французский этап очень серьезную работу и выражал надежду, что ему удастся, наконец, «пробить стену и непруху, которые мешают ему на равных конкурировать с соперниками».

ЭКСПЕРИМЕНТ. 84-Й СТАРТОВЫЙ НОМЕР

В Анси Шипулин решил стартовать в последней группе, под 84-м номером, в надежде на то, что по заглянцевавшейся лыжне и зная о времени соперников сможет улучшить свои результаты, лучшим из которых было 8-е место в гонке преследования в Эстерсунде.

То ли это был верный расчет, то ли сказалась дополнительная мотивация, вызванная днем рождения сына, но Шипулин впервые в сезоне попал в топ-6. Да еще и с одним промахом при стрельбе лежа. Если бы не ошибка на рубеже, лидер сборной России вполне бы мог претендовать на место на пьедестале.

Следом дружно — на 15-м, 18-м, 19-м и 20-м местах — расположились Бабиков, Александр Логинов, Евгений Гараничев и Матвей Елисеев. Смогут ли они преподнести приятный сюрприз в субботней гонке преследования?

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ХОЗЯИН. ФУРКАД И ДОМА ТОЛЬКО ВТОРОЙ

Мартен Фуркад с особым пиететом отнесся к домашнему этапу Кубка мира. Биатлон вернулся во Францию впервые с 2013 года, и все билеты на все гонки были распроданы задолго до старта соревнований. Чтобы как можно лучше выступить дома и порадовать многочисленную армию болельщиков, обладатель шести подряд Кубков мира даже пропустил эстафету в Хохфильцене. Но в Анси помимо колоссальной поддержки Фуркад чувствовал и дополнительную ответственность и давление. Он был неплох: отстрелял чисто и показал хороший ход, но все равно финишировал вторым — с Йоханнесом Бе в данный момент ничего поделать нельзя.

Удивил другой француз — 26-летний Антонен Гигонна. Он также преуспел за счет позднего стартового номера и, подкрепив быстрый ход точной стрельбой, впервые в карьере стал призером личной гонки на этапе Кубка мира.

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ЛИДЕР. ЧЕТВЕРТАЯ ПОБЕДА МЛАДШЕГО БЕ

Младший из братьев Бе выиграл третью гонку подряд и четвертую со старта сезона. На этот раз он опередил Фуркада на 21,1 секунду. Йоханнес был настолько уверен в себе, что даже в «буканье» французских болельщиков слышал свою фамилию и находил мотивацию. На данный момент он — безоговорочный лидер мирового биатлона. И это, по мнению старшего брата Бе — Тарьея, — Фуркаду ужасно не нравится.

ЦИФРЫ

Третий ход на третьем круге показал Шипулин, опередивший на этом отрезке даже Фуркада. Уступил россиянин только Йоханнесу Бе (5,3 секунды) и Бенедикту Доллю (0,5).

Четвертым по скорости на всей 10-километровой дистанции был Логинов. Быстрее него бежали только Бе, Фуркад и Долль.

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1.
Бе Й.
Норвегия
2.
Фуркад М.
Франция
3.
Гигонна А.
Франция
15.12.2017, 16:15 Анси (Франция) Спринт (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Йоханнес Бе Норвегия 22.16,9
2 Мартен Фуркад Франция +21,1
3 Антонен Гигонна Франция +34,7
4 Симон Шемп Германия +41,8
5 Симон Дестье Франция +45,7
6 Антон ШИПУЛИН Россия +54,9
7 Фредрик Йессбакк Норвегия +58,4
8 Тимофей Лапшин Южная Корея +01.05,1
9 Доминик Виндиш Италия +01.07,6
10 Тим Берк США +01.08,2
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