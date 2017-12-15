Неужели побежали? Шипулин — 6-й в спринте в Анси
Йоханнес Бе одержал очередную победу, а Антон Шипулин впервые в сезоне заехал в топ-6 в спринте на этапе Кубка мира в Анси.
Йоханнес Бе одержал очередную победу, а Антон Шипулин впервые в сезоне заехал в топ-6 в спринте на этапе Кубка мира в Анси.
ИНТРИГА. КТО ПРОБЬЕТ НЕПРУХУ?
После не слишком удачного женского спринта, состоявшегося накануне, безмедальная серия сборной России на старте олимпийского сезона достигла 15 гонок подряд. В нашей мужской команде ближе всех к личному подиуму были Антон Бабиков, ставший пятым в индивидуалке в Эстерсуде, и Максим Цветков, финишировавший шестым в гонке преследования в Хохфильцене. Последний, правда, в спринте в Анси не стартовал — приболел, и его здоровьем решили не рисковать.
Неделю назад лидер сборной России Антон Шипулин заявил, что наметил на французский этап очень серьезную работу и выражал надежду, что ему удастся, наконец, «пробить стену и непруху, которые мешают ему на равных конкурировать с соперниками».
ЭКСПЕРИМЕНТ. 84-Й СТАРТОВЫЙ НОМЕР
В Анси Шипулин решил стартовать в последней группе, под 84-м номером, в надежде на то, что по заглянцевавшейся лыжне и зная о времени соперников сможет улучшить свои результаты, лучшим из которых было 8-е место в гонке преследования в Эстерсунде.
То ли это был верный расчет, то ли сказалась дополнительная мотивация, вызванная днем рождения сына, но Шипулин впервые в сезоне попал в топ-6. Да еще и с одним промахом при стрельбе лежа. Если бы не ошибка на рубеже, лидер сборной России вполне бы мог претендовать на место на пьедестале.
Следом дружно — на 15-м, 18-м, 19-м и 20-м местах — расположились Бабиков, Александр Логинов, Евгений Гараничев и Матвей Елисеев. Смогут ли они преподнести приятный сюрприз в субботней гонке преследования?
ХОЗЯИН. ФУРКАД И ДОМА ТОЛЬКО ВТОРОЙ
Мартен Фуркад с особым пиететом отнесся к домашнему этапу Кубка мира. Биатлон вернулся во Францию впервые с 2013 года, и все билеты на все гонки были распроданы задолго до старта соревнований. Чтобы как можно лучше выступить дома и порадовать многочисленную армию болельщиков, обладатель шести подряд Кубков мира даже пропустил эстафету в Хохфильцене. Но в Анси помимо колоссальной поддержки Фуркад чувствовал и дополнительную ответственность и давление. Он был неплох: отстрелял чисто и показал хороший ход, но все равно финишировал вторым — с Йоханнесом Бе в данный момент ничего поделать нельзя.
Удивил другой француз — 26-летний Антонен Гигонна. Он также преуспел за счет позднего стартового номера и, подкрепив быстрый ход точной стрельбой, впервые в карьере стал призером личной гонки на этапе Кубка мира.
ЛИДЕР. ЧЕТВЕРТАЯ ПОБЕДА МЛАДШЕГО БЕ
Младший из братьев Бе выиграл третью гонку подряд и четвертую со старта сезона. На этот раз он опередил Фуркада на 21,1 секунду. Йоханнес был настолько уверен в себе, что даже в «буканье» французских болельщиков слышал свою фамилию и находил мотивацию. На данный момент он — безоговорочный лидер мирового биатлона. И это, по мнению старшего брата Бе — Тарьея, — Фуркаду ужасно не нравится.
ЦИФРЫ
Третий ход на третьем круге показал Шипулин, опередивший на этом отрезке даже Фуркада. Уступил россиянин только Йоханнесу Бе (5,3 секунды) и Бенедикту Доллю (0,5).
Четвертым по скорости на всей 10-километровой дистанции был Логинов. Быстрее него бежали только Бе, Фуркад и Долль.
|
|
|
|15.12.2017, 16:15
|Анси (Франция)
|Спринт (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|22.16,9
|2
|Мартен Фуркад
|Франция
|+21,1
|3
|Антонен Гигонна
|Франция
|+34,7
|4
|Симон Шемп
|Германия
|+41,8
|5
|Симон Дестье
|Франция
|+45,7
|6
|Антон ШИПУЛИН
|Россия
|+54,9
|7
|Фредрик Йессбакк
|Норвегия
|+58,4
|8
|Тимофей Лапшин
|Южная Корея
|+01.05,1
|9
|Доминик Виндиш
|Италия
|+01.07,6
|10
|Тим Берк
|США
|+01.08,2