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18:43 (мск), источник: Р-Спорт

Старых после решения МОК была близка к завершению карьеры

АНСИ (Франция), 15 дек — Р-Спорт, Елена Вайцеховская. Биатлонистка Ирина Старых очень болезненно восприняла решение МОК по участию россиян в Олимпиаде в Пхенчхане и была близка к тому, чтобы вообще закончить выступления, заявил в интервью агентству «Р-Спорт» тренер женской сборной России Владимир Королькевич.

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Старых вернулась к выступлениям в декабре 2016 года после отбытия трехлетней дисквалификации за допинг. МОК 5 декабря объявил, что к Играм-2018 допустит только «чистых» российских спортсменов под олимпийским флагом.

«Поначалу, как только было озвучено решение МОК, она отнеслась к этому очень болезненно, и я бы даже сказал, бурно. Была близка к тому, чтобы вообще закончить бегать: мол, к чему продолжать тренироваться, если не выступать на Играх?» — сказал Королькевич.

«Потом немного успокоилась, и мы решили, что кроме Олимпийских игр есть и другие соревнования — этапы Кубка мира, чемпионат Европы. И что нужно просто продолжать тренироваться и выступать. Сейчас я бы вообще не сказал, что Ирина продолжает сильно переживать по этому поводу. Все как-то улеглось», — добавил тренер.

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