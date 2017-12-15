Старых после решения МОК была близка к завершению карьеры

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Старых вернулась к выступлениям в декабре 2016 года после отбытия трехлетней дисквалификации за допинг. МОК 5 декабря объявил, что к Играм-2018 допустит только «чистых» российских спортсменов под олимпийским флагом.

«Поначалу, как только было озвучено решение МОК, она отнеслась к этому очень болезненно, и я бы даже сказал, бурно. Была близка к тому, чтобы вообще закончить бегать: мол, к чему продолжать тренироваться, если не выступать на Играх?» — сказал Королькевич.