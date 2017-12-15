Норвежец Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе КМ по биатлону во Франции, одержав уже 4-ю победу в сезоне

Дистанцию в 10 км он преодолел за 22 мин. 16,9 сек. (0+0). Второе место занял победитель общего зачета прошлого сезона француз Мартен Фуркад — + 21,1 сек. (0+0). Бронзовым призером стал Антонин Гугонна — +34,7 сек. (0+0).

Белорусов подвела неточная стрельба. Дмитрий Абашев стал 71-м — +2 мин. 44,5 сек. (2+1), Антон Смольский — 90-м — + 3 мин. 30,4 сек. (2+2), а Роман Елетнов завершил гонку 95-м — +3 мин. 49,6 сек. (1+3). Белорусские биатлонисты не выступят в гонке преследования 16 декабря, куда отбираются 40 лучших по итогам спринта.