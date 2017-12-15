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18:53 (мск), источник: БЕЛТА

Норвежец Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе КМ по биатлону во Франции, одержав уже 4-ю победу в сезоне

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежец Йоханнес Бё одержал победу в спринте на этапе Кубка мира во французском Анси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию в 10 км он преодолел за 22 мин. 16,9 сек. (0+0). Второе место занял победитель общего зачета прошлого сезона француз Мартен Фуркад — + 21,1 сек. (0+0). Бронзовым призером стал Антонин Гугонна — +34,7 сек. (0+0).

Белорусов подвела неточная стрельба. Дмитрий Абашев стал 71-м — +2 мин. 44,5 сек. (2+1), Антон Смольский — 90-м — + 3 мин. 30,4 сек. (2+2), а Роман Елетнов завершил гонку 95-м — +3 мин. 49,6 сек. (1+3). Белорусские биатлонисты не выступят в гонке преследования 16 декабря, куда отбираются 40 лучших по итогам спринта.

Третий этап Кубка мира продолжится 16 декабря женской гонкой преследования. Начало в 13.45. Белоруска Ирина Кривко выйдет на старт под 13-м номером, Динара Алимбекова — од 33-м номером, Надежда Писарева — 36-я. Надежда Скардино из-за сильной простуды пропускает этот этап.

1.
Бе Й.
Норвегия
2.
Фуркад М.
Франция
3.
Гигонна А.
Франция
15.12.2017, 16:15 Анси (Франция) Спринт (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Йоханнес Бе Норвегия 22.16,9
2 Мартен Фуркад Франция +21,1
3 Антонен Гигонна Франция +34,7
4 Симон Шемп Германия +41,8
5 Симон Дестье Франция +45,7
6 Антон ШИПУЛИН Россия +54,9
7 Фредрик Йессбакк Норвегия +58,4
8 Тимофей Лапшин Южная Корея +01.05,1
9 Доминик Виндиш Италия +01.07,6
10 Тим Берк США +01.08,2
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