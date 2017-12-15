Виктор Майгуров: Канадцы действительно просили забрать у России все соревнования

— Так ведь не существует никакого легального способа регулировать лояльность. Другими словами, IBU не может обязать спортсменов выступать во всех соревнованиях против их воли, — приводит «Р-Спорт» слова Майгурова. — Даже если это как-то прописать в правилах, юридически такой пункт не будет иметь никакой силы.

Канадцы перед заседанием исполкома IBU в Хохфильцене действительно написали письмо с настоятельной просьбой забрать у России все соревнования. Этот вопрос был поставлен на голосование, и голоса распределились с соотношением 5:4 в пользу того, чтобы оставить международный календарь без изменений. В тот же день на встрече руководства IBU со спортсменами канадские и американские атлеты подняли тему своего участия в тюменском этапе. В частности, говорили о том, что опасаются ехать в Россию, опасаются, что их пробы могут быть подменены. На что Бессеберг сразу сказал, что опасения беспочвенны. Пояснил, что никакие допинг-пробы в России сейчас вообще не исследуются, их вывозят чартером и отправляют в иностранные лаборатории. Точно так же планируется поступить в Тюмени, поэтому лично Бессеберг гарантировал всем спортсменам, что с пробами на тюменском этапе все будет в полном порядке.