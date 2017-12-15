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13:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Виктор Майгуров: Канадцы действительно просили забрать у России все соревнования

Первый вице-президент Международного союза биатлонистов, член правления СБР Виктор Майгуров рассказал, что канадцы перед заседанием исполкома IBU в Хохфильцене просили забрать у России все соревнования.

Он также добавил, что президент IBU Андерс Бессеберг уверил всех, что никаких проблем с допинг-пробами в Тюмени не будет.

Ранее стало известно, что сборная Канады может бойкотировать этап в Тюмени, поскольку не уверена в достаточном уровне допинг-тестирования из-за дисквалификации РУСАДА.

— Если бы сборные США и Канады решили бойкотировать российский этап Кубка мира в Тюмени, это не расценивалось бы как неуважение к IBU?

— Так ведь не существует никакого легального способа регулировать лояльность. Другими словами, IBU не может обязать спортсменов выступать во всех соревнованиях против их воли, — приводит «Р-Спорт» слова Майгурова. — Даже если это как-то прописать в правилах, юридически такой пункт не будет иметь никакой силы.

Канадцы перед заседанием исполкома IBU в Хохфильцене действительно написали письмо с настоятельной просьбой забрать у России все соревнования. Этот вопрос был поставлен на голосование, и голоса распределились с соотношением 5:4 в пользу того, чтобы оставить международный календарь без изменений. В тот же день на встрече руководства IBU со спортсменами канадские и американские атлеты подняли тему своего участия в тюменском этапе. В частности, говорили о том, что опасаются ехать в Россию, опасаются, что их пробы могут быть подменены. На что Бессеберг сразу сказал, что опасения беспочвенны. Пояснил, что никакие допинг-пробы в России сейчас вообще не исследуются, их вывозят чартером и отправляют в иностранные лаборатории. Точно так же планируется поступить в Тюмени, поэтому лично Бессеберг гарантировал всем спортсменам, что с пробами на тюменском этапе все будет в полном порядке.

Напомним, что IBU сохранил за Тюменью право проведения этапа Кубка мира-2017/18, который должен пройти с 22 по 25 марта 2018 года.

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