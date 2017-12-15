Биатлон, который мы потеряли. Какой интересный это был спорт 10 лет назад
Но теперь смотреть его решительно невозможно. А ещё внутри уникальные кадры первого эфира Дмитрия Губерниева. Биатлон ему тогда не доверяли.
Но теперь смотреть его решительно невозможно. А ещё внутри уникальные кадры первого эфира Дмитрия Губерниева. Биатлон ему тогда не доверяли.
Евгений Слюсаренко
Проблема в другом. Никогда еще российский биатлон был столь бессюжетным и бессмысленным для переживания за него. Не за кого болеть и особо не за что всерьез страдать. Кроме медалей нужны сюжеты и характеры. Всё это
Вот, допустим, как смотрели чемпионат мира по биатлону-2017, золотой матч РФПЛ ЦСКА — «Спартак» в конце апреля, февральскую Лигу Европы с участием россиян и июньский финал Лиги чемпионов УЕФА. Настоящее унижение «спорта № 1».
Но это все детские игрушки по сравнению с тем, каким крутым был биатлон совсем недавно — не по рейтингам, а по содержанию. Я расскажу вам о сезоне-2007/2008, случившемся ровно 10 лет назад. Почему именно о нём? Это была песня. Там атлетам забывали оформить визы, и они пропускали заключительный предсезонный сбор. Там увольняли тренера перед самым этапом, и он ходил по трассе с чужой аккредитацией. Там болельщики вывешивали плакаты с портретом тогдашнего президента СБР, после чего их (плакаты) изымали насильно. Там исключали из состава капитана мужской команды, хотя по результатам он входил в топ-15 общего зачета Кубка мира.
Там лидер женской команды грозилась переехать в другую страну, если не закончится этот бардак. Там был шикарный чемпионат мира (3 победы и 11 медалей) — с тех пор непревзойдённый. И там не было допинга (то есть, его один раз нашли, но простили). Романтика!
Уже в следующем сезоне в биатлон пришел олигарх Михаил Прохоров, одарил всех деньгами, навёл подобие порядка и положил конец этой территории свободы. Постепенно ушла драма, а затем и медали. Биатлон продолжает держаться на старой закваске, но эмоций становится всё меньше и меньше.
«Заср*ли биатлон»
В биатлоне прошли лучшие выборы в российском спорте, которые
Логотипы, заклеенные пластырем
Те самые выборы 2006 года прошли в такой весёлой обстановке не просто так — к тому моменту отношения между Александром Тихоновым и сборной России по биатлону напоминали войну. Как утверждали биатлонисты и тренеры, СБР отказывался заключить с ними официальные контракты, которые бы регламентировали отношения со спонсорами. На часть этапов атлеты выходили с заклеенными пластырем логотипами партнёров СБР на униформе. В сезоне-2007/2008 договоры
Ровно 10 лет назад, в декабре 2007 года, был приостановлен контракт одного из главных оппонентов Тихонова — старшего тренера женской сборной Валерия Польховского, с чьим именем связывают все успехи женского биатлона нулевых годов. Фактически это означало увольнение, и сделано было перед самым началом второго этапа в Хохфильцене. Тренера не аккредитовали в оргкомитете турнира, и на гонки он ходил с чужим удостоверением (имелась даже идея сделать ему журналистскую карточку). После завершения этапа Польховский уехал в Москву, и на этом его работа с командой была закончена.
«Он слишком стар для всего этого… биатлона»
Досталось и капитану мужской сборной Сергею Рожкову, который отстаивал права команды на всех переговорах с СБР. После первого этапа Кубка мира того сезона он входил в топ-15 общего зачета, но наряду с Польховским был снят с гонок в Хохфильцене. Формальное объяснение со стороны Тихонова — отказ Рожкова подписать декларацию IBU о поведении спортсменов за границей, неформальное — то, что спортсмен «бесперспективен» (Рожкову было 35). Несмотря на попытки вернуться через отборочные старты, больше чемпиона мира-2000 в сборной не было, а к весне он завершил свою карьеру.
«Это не
OFF/ON
Если оставшиеся предпочли сделать вид, что ничего не произошло, то болельщики продолжили биться за правду (как они ее тогда понимали). Представители российского
Протесты и официальные письма в IBU ни к чему не привели: публичной реакции от организации не последовало, что неудивительно, учитывая, что в тот период Александр Тихонов был там первым
«Фас, взять его!»
Сезон-2007/2008 — последний однозначно успешный для российского биатлона с тех пор. На чемпионате мира команда выиграла 11 медалей, в том числе три золотые: мужская эстафета (второй год подряд), Максим Чудов в спринтерской гонке и Екатерина Юрьева — в индивидуальной. По итогам сезона четверо мужчин и две женщины вошли в топ-10 общего зачета Кубка мира (Светлана Слепцова, дебютировавшая на Кубке мира всего год назад, стала восьмой).
Ногами команда была готова потрясающе: «Чудов отставал от Грайса на 20 секунды в начале подъема. Я ему крикнул: “Фас, взять его!”. На вершине они уже шли рядом», — эмоционально комментировал те гонки старший тренер мужской сборной Владимир Аликин.
Даже допинговые проблемы, которые возникли у нашей Татьяны Моисеевой, удалось решить. По официальной версии, запрещенный препарат попал в организм спортсменки через капли для глаз — и эти объяснения вполне устроили антидопинговую комиссию IBU.
Эх, золотые деньки, которые так быстро прошли. И самое главное — испортить эти воспоминания уже невозможно при всем желании — президент IBU Андерс Бессеберг
Пробы следующего сезона приведут к грандиозному скандалу: у победителей и призеров чемпионата мира-2008 Альбины Ахатовой, Екатерины Юрьевой и Дмитрия Ярошенко найдут эритропоэтин. Но это будет потом.
И в качестве бонуса — как выглядели первые шаги Дмитрия Губерниева в эфире. Комментировать биатлон он начал только в 2004 году, а это лето 1997 года, 20 лет назад. Вот вам первый выход в эфир 22-летнего будущего Голоса русского биатлона — уникальные архивные кадры.