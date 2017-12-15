Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: На заседании по делу Улюкаева произошла драка
Американка 323 раза отвела сына к врачу и села в тюрьму
Суд вынес приговор Улюкаеву
Российским спортсменам дали добро на участие в Олимпиаде
В Петербурге в старом диване нашли 605 млн руб.
Текущие события
Биатлон. Биатлон
8.12
Хохфильцен (Австрия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
9.12
Хохфильцен (Австрия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
9.12
Хохфильцен (Австрия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
10.12
Хохфильцен (Австрия)
Эстафета (М)
Биатлон. Биатлон
10.12
Хохфильцен (Австрия)
Эстафета (Ж)
Биатлон. Биатлон
14.12
Анси (Франция)
Спринт (Ж)
Все события
СМИ: Пользователи ЕС обсудили фигуры гимнасток из США и России
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
Знак «Ш»: в России началась облава
Такси за 36 рублей: трехколесные камикадзе
Реформы Федуна: за и против
Ядерная зима. Почему от биатлонистов РФ не надо ждать ничего
Нечего скрывать: Ольга Бузова позирует в откровенном боди
Анджелина Джоли в плюшевом пальто прогулялась по Нью-Йорку
В Англии судят хирурга, оставлявшего автографы на печени пациентов
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Чиновник ответил на обращение директора комбината к Путину
Суд вынес приговор Улюкаеву
Фоторепортажи
10Виталию Мутко — 59!
8Соперники российских клубов в Лиге Европы
13:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Биатлон, который мы потеряли. Какой интересный это был спорт 10 лет назад

Но теперь смотреть его решительно невозможно. А ещё внутри уникальные кадры первого эфира Дмитрия Губерниева. Биатлон ему тогда не доверяли.

Источник: РИА "Новости"

Евгений Слюсаренко

Когда-то я считался биатлонным журналистом, но вот прошло два этапа Кубка мира нового сезона, вчера начался третий, а никаких эмоций как не было, так и нет. Значит, пришло время сказать правду: я окончательно разлюбил этот вид спорта. Не потому что наши перестали там выигрывать, вовсе нет. Россияне последовательно понижают планку сезон за сезоном после Олимпиады в Ванкувере 2010 года. Были и «сухие серии», и антирекорды, и провальные главные старты. То, что происходит в начале этого соревновательного года — ноль призовых мест в 15 гонках — это звено одной и той же «грёбаной цепи», как говорится. Ничего нового.

Проблема в другом. Никогда еще российский биатлон был столь бессюжетным и бессмысленным для переживания за него. Не за кого болеть и особо не за что всерьез страдать. Кроме медалей нужны сюжеты и характеры. Всё это когда-то было — формула «медали плюс драматургия» работала всю вторую половину нулевых годов. Она же вознесла этот странный вид спорта (еще в конце 90-х чемпионат мира показывали по каналу «Культура», потому что владеющая правами ВГТРК не знала, куда его ещё сбагрить из сетки вещания) на вершину рейтингов главных видов спорта России и по инерции держит его там до сих пор.

Вот, допустим, как смотрели чемпионат мира по биатлону-2017, золотой матч РФПЛ ЦСКА — «Спартак» в конце апреля, февральскую Лигу Европы с участием россиян и июньский финал Лиги чемпионов УЕФА. Настоящее унижение «спорта № 1».

Но это все детские игрушки по сравнению с тем, каким крутым был биатлон совсем недавно — не по рейтингам, а по содержанию. Я расскажу вам о сезоне-2007/2008, случившемся ровно 10 лет назад. Почему именно о нём? Это была песня. Там атлетам забывали оформить визы, и они пропускали заключительный предсезонный сбор. Там увольняли тренера перед самым этапом, и он ходил по трассе с чужой аккредитацией. Там болельщики вывешивали плакаты с портретом тогдашнего президента СБР, после чего их (плакаты) изымали насильно. Там исключали из состава капитана мужской команды, хотя по результатам он входил в топ-15 общего зачета Кубка мира.

Там лидер женской команды грозилась переехать в другую страну, если не закончится этот бардак. Там был шикарный чемпионат мира (3 победы и 11 медалей) — с тех пор непревзойдённый. И там не было допинга (то есть, его один раз нашли, но простили). Романтика!

 Уже в следующем сезоне в биатлон пришел олигарх Михаил Прохоров, одарил всех деньгами, навёл подобие порядка и положил конец этой территории свободы. Постепенно ушла драма, а затем и медали. Биатлон продолжает держаться на старой закваске, но эмоций становится всё меньше и меньше.

«Заср*ли биатлон»

В биатлоне прошли лучшие выборы в российском спорте, которые когда-либо были — это конференция Союза биатлонистов России в декабре 2006 под Тулой. Действующему президенту СБР Александру Тихонову, за несколько месяцев до того вернувшемуся из многолетней заграничной ссылки (его обвиняли в организации покушения на губернатора Амана Тулеева) противостоял президент Федерации биатлона Москвы Владимир Малин. Перед началом заседания часть делегатов отказались селить в гостиничный комплекс (среди них был один из кандидатов на пост президента), затем, уже на самих выборах, без удовлетворения остались протесты некоторых присутствующих по процессуальным и юридическим моментам. В итоге Тихонов выиграл с далеко не единогласным счетом 50:23, но публичный шум стоял такой, что не выдержал даже тогдашний президент ОКР Леонид Тягачев. Его фраза «заср…ли биатлон», сказанная в запале, стала главным мемом этого вида спорта на несколько лет вперёд.

Логотипы, заклеенные пластырем

Те самые выборы 2006 года прошли в такой весёлой обстановке не просто так — к тому моменту отношения между Александром Тихоновым и сборной России по биатлону напоминали войну. Как утверждали биатлонисты и тренеры, СБР отказывался заключить с ними официальные контракты, которые бы регламентировали отношения со спонсорами. На часть этапов атлеты выходили с заклеенными пластырем логотипами партнёров СБР на униформе. В сезоне-2007/2008 договоры худо-бедно были подписаны, но эхо скандала резонировало еще долго.

Ровно 10 лет назад, в декабре 2007 года, был приостановлен контракт одного из главных оппонентов Тихонова — старшего тренера женской сборной Валерия Польховского, с чьим именем связывают все успехи женского биатлона нулевых годов. Фактически это означало увольнение, и сделано было перед самым началом второго этапа в Хохфильцене. Тренера не аккредитовали в оргкомитете турнира, и на гонки он ходил с чужим удостоверением (имелась даже идея сделать ему журналистскую карточку). После завершения этапа Польховский уехал в Москву, и на этом его работа с командой была закончена.

«Он слишком стар для всего этого… биатлона»

Досталось и капитану мужской сборной Сергею Рожкову, который отстаивал права команды на всех переговорах с СБР. После первого этапа Кубка мира того сезона он входил в топ-15 общего зачета, но наряду с Польховским был снят с гонок в Хохфильцене. Формальное объяснение со стороны Тихонова — отказ Рожкова подписать декларацию IBU о поведении спортсменов за границей, неформальное — то, что спортсмен «бесперспективен» (Рожкову было 35). Несмотря на попытки вернуться через отборочные старты, больше чемпиона мира-2000 в сборной не было, а к весне он завершил свою карьеру.

«Это не из-за денег, мы хотим, чтобы к нам относились как к людям», — говорили биатлонисты в разгар конфликта. Если это и так, то их поведение после отцепления Польховского и Рожкова сказало всё лучше миллиона слов — за мягкими угрозами бойкотировать гонки ничего не последовало. Екатерина Юрьева в запале сообщила, что рассматривает вопрос перехода под другое спортивное гражданство, если беспредел будет продолжаться, но и эта угроза не получила никакого развития. Опальные личности уехали, выступления продолжились как ни в чем не бывало.

OFF/ON

Если оставшиеся предпочли сделать вид, что ничего не произошло, то болельщики продолжили биться за правду (как они ее тогда понимали). Представители российского фан-клуба биатлона, объединяющего на тот момент более 3000 зарегистрированных членов по всему миру, привезли на первые этапы того сезона баннер с говорящей надписью «BiathlON — TikhonOFF». Вызывающий плакат регулярно попадал в объективы телекамер, и как раз в Хохфильцене обслуживающий персонал IBU, как утверждалось, с применением физической силы конфисковали баннер и российский флаг с автографами членов сборной России по биатлону.

Протесты и официальные письма в IBU ни к чему не привели: публичной реакции от организации не последовало, что неудивительно, учитывая, что в тот период Александр Тихонов был там первым вице-президентом.

«Фас, взять его!»

Сезон-2007/2008 — последний однозначно успешный для российского биатлона с тех пор. На чемпионате мира команда выиграла 11 медалей, в том числе три золотые: мужская эстафета (второй год подряд), Максим Чудов в спринтерской гонке и Екатерина Юрьева — в индивидуальной. По итогам сезона четверо мужчин и две женщины вошли в топ-10 общего зачета Кубка мира (Светлана Слепцова, дебютировавшая на Кубке мира всего год назад, стала восьмой).

Ногами команда была готова потрясающе: «Чудов отставал от Грайса на 20 секунды в начале подъема. Я ему крикнул: “Фас, взять его!”. На вершине они уже шли рядом», — эмоционально комментировал те гонки старший тренер мужской сборной Владимир Аликин.

Даже допинговые проблемы, которые возникли у нашей Татьяны Моисеевой, удалось решить. По официальной версии, запрещенный препарат попал в организм спортсменки через капли для глаз — и эти объяснения вполне устроили антидопинговую комиссию IBU.

Эх, золотые деньки, которые так быстро прошли. И самое главное — испортить эти воспоминания уже невозможно при всем желании — президент IBU Андерс Бессеберг как-то сообщил, что все допинг-пробы того сезона давно уничтожены.

Пробы следующего сезона приведут к грандиозному скандалу: у победителей и призеров чемпионата мира-2008 Альбины Ахатовой, Екатерины Юрьевой и Дмитрия Ярошенко найдут эритропоэтин. Но это будет потом.

И в качестве бонуса — как выглядели первые шаги Дмитрия Губерниева в эфире. Комментировать биатлон он начал только в 2004 году, а это лето 1997 года, 20 лет назад. Вот вам первый выход в эфир 22-летнего будущего Голоса русского биатлона — уникальные архивные кадры.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Гамула жестко прошёлся по МОК и предложил спортсменам объединиться
Тихонов: решение МОК — это вина Мутко на 99%, что сбежал Родченков
Революция в олимпийских воротах. Кошечкин съел молодёжь?
События дня НХЛ. Овечкин валит Хару, Кучеров набирает очки
Реформы Федуна: за и против
Ядерная зима. Почему от биатлонистов РФ не надо ждать ничего
Директор ФК «Амкар»: Клуб может не получить денег даже на жизнь
FA требует Моуринью объяснить высказывания об игроках «Ман Сити»
Шведы пожаловались на судейство в игре с Россией на КПК
Новости
Авто
Пять машин и два трактора застряли, спасая из грязи «Ниву» (видео) Забегая вперед, отметим, что поспешившей на помощь кавалькаде из пяти внедорожников и двух тракторов так и не удалось спасти ВАЗ-2121
Hi-Tech
Искусственный интеллект впервые обнаружил планету Нейронная сеть «подарила» человечеству неизвестную экзопланету
Кино
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели Интернет-пользователи раскритиковали кинокартину и ее создателя
Недвижимость
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Власти Москвы готовы в будущем привлечь к реновации иностранных инвесторов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
5 причин перевести онлайн-знакомство в реальную жизнь Когда пора сказать себе «стоп» и перевести «вирт» в формат полноценного свидания, и почему это все-таки стоит сделать, рассуждает психолог Надежда Кузьмина.
Дети
Популярные имена, которые мы ошибочно считаем русскими Чужеземные имена приходили к нам разными путями, а учёные до сих пор ведут о них споры
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь