Биатлон, который мы потеряли. Какой интересный это был спорт 10 лет назад

Источник: РИА "Новости"

Евгений Слюсаренко

Когда-то я считался биатлонным журналистом, но вот прошло два этапа Кубка мира нового сезона, вчера начался третий, а никаких эмоций как не было, так и нет. Значит, пришло время сказать правду: я окончательно разлюбил этот вид спорта. Не потому что наши перестали там выигрывать, вовсе нет. Россияне последовательно понижают планку сезон за сезоном после Олимпиады в Ванкувере 2010 года. Были и «сухие серии», и антирекорды, и провальные главные старты. То, что происходит в начале этого соревновательного года — ноль призовых мест в 15 гонках — это звено одной и той же «грёбаной цепи», как говорится. Ничего нового.

Проблема в другом. Никогда еще российский биатлон был столь бессюжетным и бессмысленным для переживания за него. Не за кого болеть и особо не за что всерьез страдать. Кроме медалей нужны сюжеты и характеры. Всё это когда-то было — формула «медали плюс драматургия» работала всю вторую половину нулевых годов. Она же вознесла этот странный вид спорта (еще в конце 90-х чемпионат мира показывали по каналу «Культура», потому что владеющая правами ВГТРК не знала, куда его ещё сбагрить из сетки вещания) на вершину рейтингов главных видов спорта России и по инерции держит его там до сих пор.



Вот, допустим, как смотрели чемпионат мира по биатлону-2017, золотой матч РФПЛ ЦСКА — «Спартак» в конце апреля, февральскую Лигу Европы с участием россиян и июньский финал Лиги чемпионов УЕФА. Настоящее унижение «спорта № 1».

Но это все детские игрушки по сравнению с тем, каким крутым был биатлон совсем недавно — не по рейтингам, а по содержанию. Я расскажу вам о сезоне-2007/2008, случившемся ровно 10 лет назад. Почему именно о нём? Это была песня. Там атлетам забывали оформить визы, и они пропускали заключительный предсезонный сбор. Там увольняли тренера перед самым этапом, и он ходил по трассе с чужой аккредитацией. Там болельщики вывешивали плакаты с портретом тогдашнего президента СБР, после чего их (плакаты) изымали насильно. Там исключали из состава капитана мужской команды, хотя по результатам он входил в топ-15 общего зачета Кубка мира.



Там лидер женской команды грозилась переехать в другую страну, если не закончится этот бардак. Там был шикарный чемпионат мира (3 победы и 11 медалей) — с тех пор непревзойдённый. И там не было допинга (то есть, его один раз нашли, но простили). Романтика!



Уже в следующем сезоне в биатлон пришел олигарх Михаил Прохоров, одарил всех деньгами, навёл подобие порядка и положил конец этой территории свободы. Постепенно ушла драма, а затем и медали. Биатлон продолжает держаться на старой закваске, но эмоций становится всё меньше и меньше.

«Заср*ли биатлон»

В биатлоне прошли лучшие выборы в российском спорте, которые когда-либо были — это конференция Союза биатлонистов России в декабре 2006 под Тулой. Действующему президенту СБР Александру Тихонову, за несколько месяцев до того вернувшемуся из многолетней заграничной ссылки (его обвиняли в организации покушения на губернатора Амана Тулеева) противостоял президент Федерации биатлона Москвы Владимир Малин. Перед началом заседания часть делегатов отказались селить в гостиничный комплекс (среди них был один из кандидатов на пост президента), затем, уже на самих выборах, без удовлетворения остались протесты некоторых присутствующих по процессуальным и юридическим моментам. В итоге Тихонов выиграл с далеко не единогласным счетом 50:23, но публичный шум стоял такой, что не выдержал даже тогдашний президент ОКР Леонид Тягачев. Его фраза «заср…ли биатлон», сказанная в запале, стала главным мемом этого вида спорта на несколько лет вперёд.

Логотипы, заклеенные пластырем

Те самые выборы 2006 года прошли в такой весёлой обстановке не просто так — к тому моменту отношения между Александром Тихоновым и сборной России по биатлону напоминали войну. Как утверждали биатлонисты и тренеры, СБР отказывался заключить с ними официальные контракты, которые бы регламентировали отношения со спонсорами. На часть этапов атлеты выходили с заклеенными пластырем логотипами партнёров СБР на униформе. В сезоне-2007/2008 договоры худо-бедно были подписаны, но эхо скандала резонировало еще долго.



Ровно 10 лет назад, в декабре 2007 года, был приостановлен контракт одного из главных оппонентов Тихонова — старшего тренера женской сборной Валерия Польховского, с чьим именем связывают все успехи женского биатлона нулевых годов. Фактически это означало увольнение, и сделано было перед самым началом второго этапа в Хохфильцене. Тренера не аккредитовали в оргкомитете турнира, и на гонки он ходил с чужим удостоверением (имелась даже идея сделать ему журналистскую карточку). После завершения этапа Польховский уехал в Москву, и на этом его работа с командой была закончена.

«Он слишком стар для всего этого… биатлона»

Досталось и капитану мужской сборной Сергею Рожкову, который отстаивал права команды на всех переговорах с СБР. После первого этапа Кубка мира того сезона он входил в топ-15 общего зачета, но наряду с Польховским был снят с гонок в Хохфильцене. Формальное объяснение со стороны Тихонова — отказ Рожкова подписать декларацию IBU о поведении спортсменов за границей, неформальное — то, что спортсмен «бесперспективен» (Рожкову было 35). Несмотря на попытки вернуться через отборочные старты, больше чемпиона мира-2000 в сборной не было, а к весне он завершил свою карьеру.



«Это не из-за денег, мы хотим, чтобы к нам относились как к людям», — говорили биатлонисты в разгар конфликта. Если это и так, то их поведение после отцепления Польховского и Рожкова сказало всё лучше миллиона слов — за мягкими угрозами бойкотировать гонки ничего не последовало. Екатерина Юрьева в запале сообщила, что рассматривает вопрос перехода под другое спортивное гражданство, если беспредел будет продолжаться, но и эта угроза не получила никакого развития. Опальные личности уехали, выступления продолжились как ни в чем не бывало.

OFF/ON

Если оставшиеся предпочли сделать вид, что ничего не произошло, то болельщики продолжили биться за правду (как они ее тогда понимали). Представители российского фан-клуба биатлона, объединяющего на тот момент более 3000 зарегистрированных членов по всему миру, привезли на первые этапы того сезона баннер с говорящей надписью «BiathlON — TikhonOFF». Вызывающий плакат регулярно попадал в объективы телекамер, и как раз в Хохфильцене обслуживающий персонал IBU, как утверждалось, с применением физической силы конфисковали баннер и российский флаг с автографами членов сборной России по биатлону.

Протесты и официальные письма в IBU ни к чему не привели: публичной реакции от организации не последовало, что неудивительно, учитывая, что в тот период Александр Тихонов был там первым вице-президентом.

«Фас, взять его!»

Сезон-2007/2008 — последний однозначно успешный для российского биатлона с тех пор. На чемпионате мира команда выиграла 11 медалей, в том числе три золотые: мужская эстафета (второй год подряд), Максим Чудов в спринтерской гонке и Екатерина Юрьева — в индивидуальной. По итогам сезона четверо мужчин и две женщины вошли в топ-10 общего зачета Кубка мира (Светлана Слепцова, дебютировавшая на Кубке мира всего год назад, стала восьмой).

Ногами команда была готова потрясающе: «Чудов отставал от Грайса на 20 секунды в начале подъема. Я ему крикнул: “Фас, взять его!”. На вершине они уже шли рядом», — эмоционально комментировал те гонки старший тренер мужской сборной Владимир Аликин.



Даже допинговые проблемы, которые возникли у нашей Татьяны Моисеевой, удалось решить. По официальной версии, запрещенный препарат попал в организм спортсменки через капли для глаз — и эти объяснения вполне устроили антидопинговую комиссию IBU.



Эх, золотые деньки, которые так быстро прошли. И самое главное — испортить эти воспоминания уже невозможно при всем желании — президент IBU Андерс Бессеберг как-то сообщил, что все допинг-пробы того сезона давно уничтожены.



Пробы следующего сезона приведут к грандиозному скандалу: у победителей и призеров чемпионата мира-2008 Альбины Ахатовой, Екатерины Юрьевой и Дмитрия Ярошенко найдут эритропоэтин. Но это будет потом.



И в качестве бонуса — как выглядели первые шаги Дмитрия Губерниева в эфире. Комментировать биатлон он начал только в 2004 году, а это лето 1997 года, 20 лет назад. Вот вам первый выход в эфир 22-летнего будущего Голоса русского биатлона — уникальные архивные кадры.