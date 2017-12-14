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11:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Ядерная зима. Почему от биатлонистов не надо ждать ничего

Это был не кошмар и уж точно не худший результат в истории сборной России. Так что «неприятность эту мы переживём». Только бы успеть.

Источник: РИА "Новости"

Почему русским приходится болеть за соседей

В этом сезоне российские болельщики уже приучились радоваться не победам соотечественниц, а успехам русскоязычных биатлонисток. Юлия Джима, Надежда Скардино, Дарья Домрачева, а теперь и улыбающиеся друг дружке и говорящие на одном языке Анастасия Кузьмина и Вита Семеренко. Все они представительницы некогда одной великой биатлонной школы, а ныне её осколков, каждый из которых живёт по своим принципам. Топ-спортсменки Кузьмина и Домрачева давно тренируются самостоятельно со своими мини-командами, украинки пригласили ведущих русскоговорящих тренеров из Восточной Европы, создали семейную атмосферу, которая пока ещё позволяет побеждать, и за счёт этого также держатся на плаву.

Россиянкам приходится тяжело. Это звучит в каждом интервью спортсменки в микст-зоне.

Иногда кажется, что за старые допинговые прегрешения нас наказывают не МОК и IBU, а ветер на рубеже, снег и дождь на трассе, а ещё тяжёлые спуски и подъёмы, которые невидимым домкратом поднимаются при виде россиянок.

Неутешительные итоги спринта в Анси таковы, что две лучшие биатлонистки сборной России показали 27-й и 34-й ход, главная надежда команды в сезоне с чистой стрельбой не набрала очков, а две самые талантливые спортсменки поколения 90-х могут паковать чемоданы и ехать на каникулы.

В принципе — это обычная картина для этого сезона, но группе поддержки россиянок, не щадившей своих глоток, было больно ещё и потому, что эстафета в Хохфильцене подарила надежду. Ну вот же, разбегаемся. Всё правильно говорил Коновалов. Беда только в том, что это мы не ото дна оторвались, а достигли потолка. Места с четвёртого по шестое — для нынешней команды за большое счастье. О том, что принципиально иного расклада сил в этом сезоне мы не увидим, говорит тот факт, что на дворе уже третья неделя. Обычно для тех команд, которые плавно входят в сезон, именно третий этап служит лакмусовой бумажкой. Если сумел прибавить в скорости, набрать форму, значит, подготовка идёт по плану, и спортсмен и дальше будет готов бороться, если нет, то на каком-то этапе пошёл сбой.

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Не стреляйте в Коновалова

О сбоях в нынешней команде можно вспоминать много, как и задавать вопросы тренерскому штабу, но они все останутся без ответов или последние будут обтекаемыми. Достаточно взять интервью старшего тренера Сергея Коновалова. Перечитайте его слова и сравните с тем, что увидели сегодня. Что после этого захочется сделать в первую очередь? Наверное уволить тренера за профнепригодность и обвинить во всех проблемах. Но это не самый корректный путь.

Сергей Александрович в этом цикле возглавляет команду во второй раз. При этом оба раза ему не дают всех рычагов управления, а вынуждают работать по планам другого всем известного специалиста.

Это можно сравнить с ездой стажёра, когда в любой момент инструктор может схватиться за руль или нажать на тормоза. Так кто тогда будет виноват, если машина поцелует дерево?

Уже сейчас очевидно, что и в нынешней подготовке что-то пошло не так. Почему Ольга Подчуфарова и Ирина Старых, будучи нездоровыми, начали сезон, так и не восстановившись? Почему Старых не дали откататься в Обертиллиахе и, спустившись с гор, на свежачке пробежать в Анси, как того хотел тренер тюменской команды Максим Кугаевский? Почему Акимова идёт по пути Слепцовой, превращаясь в гонщицу одного круга? Посмотрите её проигрыш по кругам в секундах: +9, +36, +22. Почему Светлана Миронова даже на пристрелке много мажет и не может улучшить свои стрелковые показатели, а Виктория Сливко проигрывает лидерам почти столько же, сколько в прошлом сезоне (11,7 секунды на км против 12,7)?

Наверное, потому что в сборную набирают блатных из правильных регионов, а поистине талантливые спортсменки (взять хотя бы Кайшеву) оказываются на обочине? Да, Ульяна выиграла три гонки в Кубке IBU, но её скорости были ничуть не лучше тех, кто соревновался этажом выше, а спад в первой гонке третьего этапа показывает, что и она идёт по привычному графику: обрадовать в первые две недели, а потом разочаровывать весь оставшийся сезон. У нас нет не только других тренеров, но и других спортсменок, поэтому нужно успокоиться и прекратить постоянные перетряски и эксперименты. За последние пять лет в сборной России пять раз менялись наставники, но к улучшению результатов это не приводило.

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Лето по расписанию не наступит

Всё это напоминает популярную теорию «ядерной зимы». Если на земле начнётся глобальный конфликт с использованием ядерного оружия, то при худшем сценарии солнце может быть закрыто пеплом на 10 лет, а температура за это время упадёт на 30−40 градусов. Отсутствие смены поколения спортсменок и тренеров, масштабные допинговые скандалы и общий кризис в женском лыжном спорте создали такие условия и для биатлона. Можно сколько угодно прыгать с бубном вокруг костра, но лето по привычному расписанию не наступит. Что же делать в такой ситуации?

1. Смириться с этим олимпийским циклом. Его уже не спасёт и чудо.

2. Найти сильного авторитетного тренера, который способен предложить внятную и поэтапную программу развития женской сборной на ближайшие четыре года.

3. Дать ему карт-бланш в выборе спортсменок на подготовку

4. Не ставить сиюминутных задач, мешающих достижению конечной цели.

Не факт, что это обязательно сработает, но это лучше, чем добивать тренеров и спортсменок после каждого неудачного этапа и сезона.

1.
Кузьмина А.
Словакия
2.
Дальмайер Л.
Германия
3.
Семеренко В.
Украина
14.12.2017, 16:15 Анси (Франция) Спринт (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Анастасия Кузьмина Словакия 20.59,6
2 Лаура Дальмайер Германия +33,9
3 Вита Семеренко Украина +41,4
4 Лиза Виттоцци Италия +50,0
5 Дениза Херманн Германия +50,6
6 Селина Гаспарин Швейцария +53,4
7 Валентина Семеренко Украина +01.06,8
8 Жюстин Бреза Франция +01.13,0
9 Марен Хаммершмидт Германия +01.15,1
10 Сьюзен Данкли США +01.16,8
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