Ядерная зима. Почему от биатлонистов не надо ждать ничего
Это был не кошмар и уж точно не худший результат в истории сборной России. Так что «неприятность эту мы переживём». Только бы успеть.
Это был не кошмар и уж точно не худший результат в истории сборной России. Так что «неприятность эту мы переживём». Только бы успеть.
Почему русским приходится болеть за соседей
В этом сезоне российские болельщики уже приучились радоваться не победам соотечественниц, а успехам русскоязычных биатлонисток. Юлия Джима, Надежда Скардино, Дарья Домрачева, а теперь и улыбающиеся друг дружке и говорящие на одном языке Анастасия Кузьмина и Вита Семеренко. Все они представительницы некогда одной великой биатлонной школы, а ныне её осколков, каждый из которых живёт по своим принципам.
Россиянкам приходится тяжело. Это звучит в каждом интервью спортсменки в
Неутешительные итоги спринта в Анси таковы, что две лучшие биатлонистки сборной России показали 27-й и 34-й ход, главная надежда команды в сезоне с чистой стрельбой не набрала очков, а две самые талантливые спортсменки поколения 90-х могут паковать чемоданы и ехать на каникулы.
В принципе — это обычная картина для этого сезона, но группе поддержки россиянок, не щадившей своих глоток, было больно ещё и потому, что эстафета в Хохфильцене подарила надежду. Ну вот же, разбегаемся. Всё правильно говорил Коновалов. Беда только в том, что это мы не ото дна оторвались, а достигли потолка. Места с четвёртого по шестое — для нынешней команды за большое счастье. О том, что принципиально иного расклада сил в этом сезоне мы не увидим, говорит тот факт, что на дворе уже третья неделя. Обычно для тех команд, которые плавно входят в сезон, именно третий этап служит лакмусовой бумажкой. Если сумел прибавить в скорости, набрать форму, значит, подготовка идёт по плану, и спортсмен и дальше будет готов бороться, если нет, то на
Не стреляйте в Коновалова
О сбоях в нынешней команде можно вспоминать много, как и задавать вопросы тренерскому штабу, но они все останутся без ответов или последние будут обтекаемыми. Достаточно взять интервью старшего тренера Сергея Коновалова. Перечитайте его слова и сравните с тем, что увидели сегодня. Что после этого захочется сделать в первую очередь? Наверное уволить тренера за профнепригодность и обвинить во всех проблемах. Но это не самый корректный путь.
Это можно сравнить с ездой стажёра, когда в любой момент инструктор может схватиться за руль или нажать на тормоза. Так кто тогда будет виноват, если машина поцелует дерево?
Уже сейчас очевидно, что и в нынешней подготовке
Наверное, потому что в сборную набирают блатных из правильных регионов, а поистине талантливые спортсменки (взять хотя бы Кайшеву) оказываются на обочине? Да, Ульяна выиграла три гонки в Кубке IBU, но её скорости были ничуть не лучше тех, кто соревновался этажом выше, а спад в первой гонке третьего этапа показывает, что и она идёт по привычному графику: обрадовать в первые две недели, а потом разочаровывать весь оставшийся сезон. У нас нет не только других тренеров, но и других спортсменок, поэтому нужно успокоиться и прекратить постоянные перетряски и эксперименты. За последние пять лет в сборной России пять раз менялись наставники, но к улучшению результатов это не приводило.
Лето по расписанию не наступит
Всё это напоминает популярную теорию «ядерной зимы». Если на земле начнётся глобальный конфликт с использованием ядерного оружия, то при худшем сценарии солнце может быть закрыто пеплом на 10 лет, а температура за это время упадёт на 30−40 градусов. Отсутствие смены поколения спортсменок и тренеров, масштабные допинговые скандалы и общий кризис в женском лыжном спорте создали такие условия и для биатлона. Можно сколько угодно прыгать с бубном вокруг костра, но лето по привычному расписанию не наступит. Что же делать в такой ситуации?
1. Смириться с этим олимпийским циклом. Его уже не спасёт и чудо.
2. Найти сильного авторитетного тренера, который способен предложить внятную и поэтапную программу развития женской сборной на ближайшие четыре года.
3. Дать ему
4. Не ставить сиюминутных задач, мешающих достижению конечной цели.
Не факт, что это обязательно сработает, но это лучше, чем добивать тренеров и спортсменок после каждого неудачного этапа и сезона.
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|14.12.2017, 16:15
|Анси (Франция)
|Спринт (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Анастасия Кузьмина
|Словакия
|20.59,6
|2
|Лаура Дальмайер
|Германия
|+33,9
|3
|Вита Семеренко
|Украина
|+41,4
|4
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+50,0
|5
|Дениза Херманн
|Германия
|+50,6
|6
|Селина Гаспарин
|Швейцария
|+53,4
|7
|Валентина Семеренко
|Украина
|+01.06,8
|8
|Жюстин Бреза
|Франция
|+01.13,0
|9
|Марен Хаммершмидт
|Германия
|+01.15,1
|10
|Сьюзен Данкли
|США
|+01.16,8