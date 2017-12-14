Анфиса Резцова: Выступая за Словакию, Настя Кузьмина не испытывает давления
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова подвела итоги спринтерской гонки у женщин на третьем этапе Кубка мира в Анси.
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова подвела итоги спринтерской гонки у женщин на третьем этапе Кубка мира в Анси.
«ХОЧУ УСЛЫШАТЬ МНЕНИЕ ТРЕНЕРОВ»
— Стартовал уже третий этап, но результаты наших биатлонистов не улучшаются. По итогам сегодняшнего женского спринта Екатерина Юрлова — 20-я, Татьяна Акимова — 22-я. Что происходит?
— Я даже не знаю, как это комментировать. Мне бы хотелось услышать хотя бы одну из причин таких результатов. Вот Дмитрий Губерниев будет делать передачу, хочу там послушать Александра Тихонова, других экспертов,
— В
— Вот поэтому я и не знаю, как комментировать такие результаты. Если слушать интервью девчонок, то сегодня, например,
— Взять, например, Ирину Старых, которая неплохо выглядела на своем этапе в эстафете. Сегодня у нее ноль промахов, но две с лишним минуты отставания. Это так форма гуляет или лыжи подвели?
— У нее были
— Что можете сказать о Светлане Мироновой? У нее вроде бы хорошая скорость, но со стрельбой есть проблемы.
— Светлана испытывала сложности в стрельбе еще до того, как попала в сборную, но этому есть объяснение, ведь она пришла из лыж. Сейчас обиднее всего, что сейчас она теряет свой ход! Эта девочка вроде меня, ворвалась в биатлон из лыжного спорта за счет своих скоростных качеств. И сейчас в национальной команде должны работать над ее стрелковой подготовкой. А так получается, что и в стрельбе плюсов нет, и ходом она сбавила. Я даже не знаю, по какой методике с ней работают.
— Допускаете, что это тренерская проблема?
— До сборной она работала с великолепным специалистом по стрелковой подготовке — Шашиловым Михаилом Викторовичем. Сейчас, когда она попала в команду, тяжело предположить, что пошло не так: то ли она не понимает требования тренеров, то ли они неправильно преподносят ей объясняют, над чем надо работать и что исправлять. Но
«Я БЫ ВСЕХ ОТПРАВИЛА В ИЖЕВСК»
— Анастасия Кузьмина выиграла уже вторую гонку в этом сезоне. В чем секрет ее успеха?
— Талантливый человек талантлив во всем. Она родила второго ребенка и опять набрала форму. Я думаю, что одна из причин ее таких ровных выступлений — это психологическая уравновешенность. Настя выступает за Словакию — там нет такого давления и большой конкуренции в команде. У нас же все между собой конкурируют, поэтому нет такого спокойствия у спортсменок.
Если посмотреть на результаты, то мы видим, что наши девочки, которые уезжают выступать за другие страны, там чувствуют себя лучше, спокойнее и увереннее. Я всегда говорила, что в команде всегда нужен хороший психолог, который помогал бы настраивать на гонки. В разговоре один на один со спортсменом он мог бы выявлять
—
— Я думаю, не стоит.
— А кого нам в таком случае брать на Олимпиаду? Результата не показывает никто.
— Руководство Союза биатлонистов России (СБР) озвучило, что поедут те, кто будет занимать место в топ-15 Кубка мира. Вот мы и ждем, кто из них сможет забраться на эти позиции.
Я считаю, что всех надо отправить на «Ижевскую винтовку», чтобы получить понятную картину: кто на что готов, как девчонки будут выглядеть на фоне друг друга. По трем этапам КМ тяжело делать выводы, потому что
— Хороший вопрос.
— Нас опять будут уверять, что сбор получился хорошим, мы опять готовы рубиться. Я в свое время попала на Олимпиаду через «Ижевскую винтовку». Это чемпионат своей страны, мы должны там пробежать, а дальше состав определялся на усмотрение тренеров. Я считаю, что хотя бы по одной гонке в Ижевске надо всем пробежать.
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|14.12.2017, 16:15
|Анси (Франция)
|Спринт (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Анастасия Кузьмина
|Словакия
|20.59,6
|2
|Лаура Дальмайер
|Германия
|+33,9
|3
|Вита Семеренко
|Украина
|+41,4
|4
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+50,0
|5
|Дениза Херманн
|Германия
|+50,6
|6
|Селина Гаспарин
|Швейцария
|+53,4
|7
|Валентина Семеренко
|Украина
|+01.06,8
|8
|Жюстин Бреза
|Франция
|+01.13,0
|9
|Марен Хаммершмидт
|Германия
|+01.15,1
|10
|Сьюзен Данкли
|США
|+01.16,8