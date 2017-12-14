Кузьмина: Не знаю, чего жду сильнее — этап в Тюмени или Олимпиаду

Источник: РИА "Новости"

Анастасия Кузьмина одержала вторую подряд победу на этапах Кубка мира. После виктории в преследовании в Хохфильцене она не оставила соперницам ни шанса в спринте в Ле Гран Борнане. После гонки Кузьмина рассказала журналистам, среди которых был и спецкор «Чемпионата», о скором завершении карьеры, сложностях, возникающих от совмещения детей и карьеры, переживаниях за Шипулина и радостях от сохранения Кубка мира в Тюмени.

«Двое французов идеально готовят мои лыжи»

— Какова доля хорошей подготовки лыж в вашем успехе?

— Очень большая. Лыжи действительно отработали на сто процентов. Трасса здесь сложная, и если спортсмен устаёт на такой разбитой трассе, его лыжи не срабатывают правильно и вовремя, то сложно показать хороший результат. Сегодня мне удалось побороться. На последнем круге я от радости немного засуетилась, и поэтому получилась смазанная концовка. Общим результатом я довольна, а два нуля дают крылья за спиной.

— Какое-то время вы даже двигались на финиш с Катей Юрловой?

— Я видела Катюху. Сначала думала, что мы пойдём вместе, а потом, когда мне начали кричать: «Быстрее, быстрее!» — пришлось её обойти и доработать конец самой.

— Кто вам так подготовил лыжи?

— У меня своя команда, в которую входят два французских сервисмена. Ребята со мной работают после Ванкувера. Мы создали свою сервисную команду, и я уже много лет довольна их работой.

— Кто вас тренирует помимо супруга?

— Перед этим сезоном мы готовились вместе с девочками. Тут речь не о том, насколько хорош тренер или сколько тренеров возле тебя. Очень важны для меня были именно спарринг-партнёрши на стрельбище, потому что для меня всегда было большой проблемой справляться на стрельбе. Ногами более-менее можно было выйти на уровень, а стрельба подводила. Когда хорошо и то, и другое, результат получается.

— Насколько тяжело вам далось решение вернуться в спорт после рождения второго ребёнка и готовиться к Олимпийским играм?

— Двухлетняя пауза, связанная с рождением дочери, стала новой точкой в моей жизни и жизни моей семьи. Мы долго думали, стоит ли возвращаться? Но, когда мой сын спросил, когда он снова увидит меня на соревнованиях и я снова буду побеждать, это дало мне новый импульс для возвращения. Словацкая команда была очень рада моему возвращению и создала для этого отличные условия.

«Если бы не кормила дочку, результаты были бы лучше»

— Ваши дети путешествуют с вами по соревнованиям?

— В прошлом сезоне моя маленькая дочь провела со мной полный сезон. После этого я решила оставить её дома, потому что готовиться к Олимпийским играм и возить ребёнка с собой очень непросто. Когда ты работаешь на сто процентов, невозможно половину времени посвящать ребёнку, а половину — работе. Нужно концентрироваться только на спорте, а уже по возвращении домой можно уделять ребёнку всё свободное время.

— В прошлом году вы ещё и кормили дочку. Нынешний подъём связан с тем, что этот процесс теперь не отнимает ваши силы?

— Действительно. Прошлый сезон был для меня провальным. Результаты не были так уж плохи. Я не могла провести весь сезон на достаточном уровне, потому что часто заболевала. Кормление грудью и постоянные переезды с дочерью очень сильно утомляли. Я недосыпала ночью, испытывала нагрузку днём и не имела времени для восстановления. Это всё сказалось. Весной, когда посмотрели на моё состояние здоровья, сказали, что организм истощён. Врачи сказали, что, если бы я не кормила, результат был бы значительно лучше. Работа в подготовительный период была проведена отличная. Несмотря на всё это, я считаю, что приняла правильное решение с точки зрения мамы, а не спортсменки. Для моей дочери была заложена основа иммунитета. В этом году я брала детей на некоторые сборы, но при подводке к сезону оставляла их дома с бабушкой. Сын уже понимает всё, а дочка ещё в таком возрасте, когда её нужно чем-то отвлечь.

— Сын ещё не ходит на лыжах?

— Дочка уже ходит на лыжах, а сын уже хорошо катается. Дочка, когда увидела, как я катаюсь на лыжах, плакала и просилась. Пришлось ей обеспечить полную экипировку. Теперь плачет, когда с неё снимают ботинки и тренировка закончилась.

— После двух побед подряд нет беспокойства, что оптимальная форма пришла рано? Может, стоит взять паузу и попридержать её?

— С одной стороны, беспокоит. Сезон очень длинный, и до Олимпиады ещё больше месяца. С другой стороны, нельзя сказать, что сейчас я расстроилась и остановлюсь завтра и перестану хорошо выступать. Конечно, это вопрос, над которым нужно задуматься. Есть время в течение Рождества и Нового года притормозить форму и снова попытаться выйти на второй пик уже в январе-феврале.

— Для вас это точно последний сезон в карьере?

— Честно говоря, думаю, что успехи уже были перед этим. Каждый спортсмен должен сам знать, когда ему лучше уйти. Как полноценный сезон этот для меня последний. Следующий если и будет, то только в эстафетах, где потребуется моя помощь. Но этот вопрос будет рассматриваться в конце сезона. Посмотрим, насколько он будет для меня успешным.

— Нет ли в связи с этим желания побороться за тот трофей, которого ещё нет в вашей коллекции — Кубок мира?

— Мысли есть, но озвучивать их я не хочу, чтобы не спугнуть удачу.

«У Антона ощущение несправедливости и несостыковок»

— На Олимпиадах ещё никто не выигрывал одну дисциплину три раза подряд. Эта информация поможет вам в спринте?

— Для меня это большой вызов и цель этого сезона. Важно будет то, что будет происходить в моей голове именно на Олимпиаде. Нужно справиться с эмоциями, и в таком случае будет шанс.

— Готовиться будете в Европе или там?

— Мы останемся в Антхольце сразу после этапа, потому что времени на переезды не так много.

— Тимофей Лапшин сказал, что наибольшие шансы у него на Олимпиаде именно в спринте и это главная для него гонка. Для вас так же?

— Для меня спринт — первая гонка, и я думаю, что она же будет и главная, а там уже как пойдёт.

— У Антона в последние дни улучшилось настроение?

— В связи с последними новостями он пока не может не переживать за это. Он всего лишь человек, которого эмоции иногда захлёстывают. У него есть ощущение несправедливости, несостыковок и нехватки информации, у него муторные переживания. Думаю, это не только у него, но и у меня. Когда мы вместе, я не хочу разговаривать с ним на эту болезненную тему. Мы говорим больше о семье, о детях. Я считаю, чем чаще я буду затрагивать эту тему, тем хуже ему сделаю.

— Его проблемы исключительно в психологии или в подготовке тоже?

— Как он сам сказал, пока сложно разбежаться. Я не знаю о его работе перед стартами, может, он чуть сильнее загрузился. Но это может стать плюсом в подготовке к Олимпиаде. Пусть он сейчас немножко разбежится, а потом будет в лучшей форме. Мне сложно об этом говорить. Я не вникала глубоко в методику Крючкова, но психологически он справляется неплохо. Иначе он бы много промахивался на рубеже.

— У вас не было мысли тренироваться вместе?

— Она была, но не всё так легко. Всегда вопрос в организации.