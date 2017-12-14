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19:52 (мск), источник: Р-Спорт

Глава IBU гарантировал отсутствие проблем с допинг-пробами в Тюмени

АНСИ (Франция), 14 дек — Р-Спорт, Елена Вайцеховская. Первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Виктор Майгуров заявил агентству «Р-Спорт», что глава IBU Андерс Бессеберг лично гарантировал спортсменам, что с допинг-пробами на этапе Кубка мира в Тюмени все будет в полном порядке.

Источник: РИА "Новости"

Ранее СМИ сообщали, что Федерация биатлона Канады собирается бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, который должен пройти 22—25 марта.

«В Хохфильцене на встрече руководства IBU со спортсменами канадские и американские атлеты поднимали тему своего участия в тюменском этапе. Они говорили о том, что опасаются ехать в Россию, опасаются, что их допинг-пробы могут быть подменены. На что Андерс Бессеберг сразу сказал, что все опасения на этот счет беспочвенны», — заявил Майгуров.

Бессеберг пояснил, что никакие допинг-пробы в России вообще не исследуются — их вывозят чартером и отправляют в иностранные лаборатории. Точно так же планируется поступить в Тюмени, поэтому лично он гарантирует всем спортсменам, что с пробами на тюменском этапе все будет в полном порядке.
Виктор Майгуров

Трехкратный чемпион мира Майгуров пояснил, что действительно канадские и американские биатлонисты высказывали опасения по поводу участия в этапе Кубка мира в Тюмени, но ни о каком бойкоте с их стороны речи не идет.

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«Сейчас постоянно возникают и всячески муссируются слухи о том, что американские и канадские биатлонисты могут бойкотировать этап в Тюмени, однако я сам читал в прессе комментарии (представителей) этих стран о том, что никакого бойкота они не объявляли и объявлять не собираются. То есть официально никто ничего не бойкотирует, хотя разговоры на эту тему действительно велись, — сказал Майгуров. — Накануне исполкома IBU в Хохфильцене, канадцы написали письмо с настоятельной просьбой забрать у России все соревнования. Этот вопрос был поставлен на голосование, и голоса распределились с соотношением 5:4 в пользу того, чтобы оставить международный календарь без изменений».

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