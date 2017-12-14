Глава IBU гарантировал отсутствие проблем с допинг-пробами в Тюмени

«В Хохфильцене на встрече руководства IBU со спортсменами канадские и американские атлеты поднимали тему своего участия в тюменском этапе. Они говорили о том, что опасаются ехать в Россию , опасаются, что их допинг-пробы могут быть подменены. На что Андерс Бессеберг сразу сказал, что все опасения на этот счет беспочвенны», — заявил Майгуров.

Бессеберг пояснил, что никакие допинг-пробы в России вообще не исследуются — их вывозят чартером и отправляют в иностранные лаборатории. Точно так же планируется поступить в Тюмени, поэтому лично он гарантирует всем спортсменам, что с пробами на тюменском этапе все будет в полном порядке.

Трехкратный чемпион мира Майгуров пояснил, что действительно канадские и американские биатлонисты высказывали опасения по поводу участия в этапе Кубка мира в Тюмени, но ни о каком бойкоте с их стороны речи не идет.

«Сейчас постоянно возникают и всячески муссируются слухи о том, что американские и канадские биатлонисты могут бойкотировать этап в Тюмени, однако я сам читал в прессе комментарии (представителей) этих стран о том, что никакого бойкота они не объявляли и объявлять не собираются. То есть официально никто ничего не бойкотирует, хотя разговоры на эту тему действительно велись, — сказал Майгуров. — Накануне исполкома IBU в Хохфильцене, канадцы написали письмо с настоятельной просьбой забрать у России все соревнования. Этот вопрос был поставлен на голосование, и голоса распределились с соотношением 5:4 в пользу того, чтобы оставить международный календарь без изменений».