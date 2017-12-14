Российские биатлонистки опустились в зачете Кубка наций
МОСКВА, 14 дек —
МОСКВА, 14 дек —
В программу третьего этапа в Анси включены спринт, пасьют и
Таким образом, после семи стартов в Кубке наций в активе сборной России стало 1958 очков. Лидирует команда Германии (2380 баллов). На втором месте сборная Украины (2222). Тройку замыкает команда Франции (2178).
При подведении итогов Кубка мира все заработанные спортсменами национальной федерации очки Кубка наций суммируются, полученная сумма определяет место федерации в зачете. Место в Кубке наций определяет количество спортсменов для каждой сборной, которых можно выставить на этапах Кубка мира в следующем сезоне.