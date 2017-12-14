Российские биатлонистки опустились в зачете Кубка наций

В программу третьего этапа в Анси включены спринт, пасьют и масс-старт. Две последние гонки не учитываются в Кубке наций, поэтому изменения в зачете фиксируются только после спринта, который у женщин состоялся в четверг. В составе российской команды три лучших результата у Екатерины Юрловой-Перхт (20-е место), Татьяны Акимовой (22) и Ирины Старых (46).