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19:21 (мск), источник: Р-Спорт

Российские биатлонистки опустились в зачете Кубка наций

МОСКВА, 14 дек — Р-Спорт. Женская сборная России по биатлону потеряла одну позицию в Кубке наций, опустившись с пятого на шестое место после третьего этапа Кубка мира во французском Анси.

Источник: РИА "Новости"

В программу третьего этапа в Анси включены спринт, пасьют и масс-старт. Две последние гонки не учитываются в Кубке наций, поэтому изменения в зачете фиксируются только после спринта, который у женщин состоялся в четверг. В составе российской команды три лучших результата у Екатерины Юрловой-Перхт (20-е место), Татьяны Акимовой (22) и Ирины Старых (46).

Таким образом, после семи стартов в Кубке наций в активе сборной России стало 1958 очков. Лидирует команда Германии (2380 баллов). На втором месте сборная Украины (2222). Тройку замыкает команда Франции (2178).

При подведении итогов Кубка мира все заработанные спортсменами национальной федерации очки Кубка наций суммируются, полученная сумма определяет место федерации в зачете. Место в Кубке наций определяет количество спортсменов для каждой сборной, которых можно выставить на этапах Кубка мира в следующем сезоне.

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