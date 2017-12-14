Кузьмина опять побеждает, Россия — по-прежнему без наград
Женский спринт на третьем этапе Кубка мира в Анси завершился победой Анастасии Кузьминой. Екатерина
Женский спринт на третьем этапе Кубка мира в Анси завершился победой Анастасии Кузьминой. Екатерина
ИНТРИГА. РОССИЯ СНОВА БЕЗ МЕДАЛЕЙ
Главная интрига любой биатлонной гонки для российских болельщиков в настоящий момент заключается в том, прервет ли наша команда затянувшуюся антирекордную безмедальную серию, которая насчитывает уже 14 гонок, 10 из которых — личные, пробьет ли, выражаясь языком Антона Шипулина, непруху.
Тренерский штаб сборной России не стал вносить изменений в состав, и на замену приостановившей выступления
Болельщики критиковали тренеров за отсутствие Ульяны Кайшевой, которая одержала уже три победы в личных гонках Кубка IBU. А Сергей Коновалов, в свою очередь, отмечал, что Екатерине
Увы, во Франции чудес не случилось. Лучшая из россиянок —
Миронова к двум ошибкам на лежке добавила еще одну — последним выстрелом — на стойке, стала 62-й и не попала в гонку преследования. Как и Виктория Сливко — имеющая репутацию надежного стрелка биатлонистка дважды промазала на стойке и финишировала 64-й в 2.50 от победительницы.
ПОГОДА. АЛЬПИЙСКИЙ ДОЖДЬ
За пару часов до женской спринтерской гонки в Ле Гран Борнане шел дождь, который размягчал и разбивал трассу. В связи с этим спортсменки, стартовавшие в
ЛИДЕР. ВТОРАЯ ПОДРЯД ПОБЕДА КУЗЬМИНОЙ
Именно их опасалась Анастасия Кузьмина, вышедшая на гонку в четверг в красном лидерском бипе. В ее активе имелись 15-е место в спринте в Эстерсунде и 2-е в Хохфильцене. В Австрии родная сестра Антона Шипулина, много лет выступающая за Словакию, вслед за серебром в любимой гонке на 7,5 километров выиграла преследование и пребывала в отличном расположении духа. Ей удалось сохранить и настрой, и физическую форму до французского этапа. И даже тяжелая трасса не стала для нее проблемой. Победа Кузьминой в Анси выглядела более чем убедительной — 33,9 секунды преимущества перед ближайшей преследовательницей, Лаурой Дальмайер. Для Кузьминой это вторая личная победа подряд и девятая в карьере.
ВОЗВРАЩЕНИЕ. ДАЛЬМАЙЕР СНОВА С МЕДАЛЬЮ
Поздний, 86-й, стартовый номер, нисколько не смутил Лауру Дальмайер. Действующая обладательница Кубка мира
ДРАМА. КАНАДА ГОВОРИТ, НО НЕ БЕЖИТ
Еще до старта соревновательной программы в Анси в информационном пространстве развернулась драма вокруг сборной Канады. В СМИ появилась информация о том, что «кленовые листья» намерены бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, а биатлонистки Джулия Рэнсом и Розанна Кроуфорд успели высказаться, что беспокоются не только за свои
ЦИТАТА. «Я В ТЮМЕНЬ НЕ ЕДУ!»
По теме русского допинга, высказалась и американка Сюзан Данкли, занявшая 10-е место.
— Я не буду выступать в России, пока РУСАДА не получит соответствия, — сказала Данкли. — Для меня это дело принципа. Поэтому в этом году в Тюмень я не поеду.
Вот так.
ЦИФРА. МИНУТА ОТСТАВАНИЯ
Вновь больше минуты проиграла победительнице ходом лучшая из россиянок — Татьяна Акимова. Она была медленнее Кузьминой на 1.01,8.
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|14.12.2017, 16:15
|Анси (Франция)
|Спринт (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Анастасия Кузьмина
|Словакия
|20.59,6
|2
|Лаура Дальмайер
|Германия
|+33,9
|3
|Вита Семеренко
|Украина
|+41,4
|4
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+50,0
|5
|Дениза Херманн
|Германия
|+50,6
|6
|Селина Гаспарин
|Швейцария
|+53,4
|7
|Валентина Семеренко
|Украина
|+01.06,8
|8
|Жюстин Бреза
|Франция
|+01.13,0
|9
|Марен Хаммершмидт
|Германия
|+01.15,1
|10
|Сьюзен Данкли
|США
|+01.16,8