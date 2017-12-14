Кузьмина опять побеждает, Россия — по-прежнему без наград

Источник: AFP 2017

ИНТРИГА. РОССИЯ СНОВА БЕЗ МЕДАЛЕЙ

Главная интрига любой биатлонной гонки для российских болельщиков в настоящий момент заключается в том, прервет ли наша команда затянувшуюся антирекордную безмедальную серию, которая насчитывает уже 14 гонок, 10 из которых — личные, пробьет ли, выражаясь языком Антона Шипулина, непруху.

Тренерский штаб сборной России не стал вносить изменений в состав, и на замену приостановившей выступления из-за проблем со здоровьем Ольге Подчуфаровой никто вызван не был. В спринте в Анси стартовали все пять девушек, оставшиеся в расположении команды.

Болельщики критиковали тренеров за отсутствие Ульяны Кайшевой, которая одержала уже три победы в личных гонках Кубка IBU. А Сергей Коновалов, в свою очередь, отмечал, что Екатерине Юрловой-Перхт, которая едва не затащила сборную России в тройку призеров в эстафете в Хохфильцене, по силам бороться за медали в Анси. Он также называл Светлану Миронову приятным открытием прошлой недели. В австрийском спринте шестидневной давности молодая биатлонистка заняла высшее в своей карьере 9-е место.

Увы, во Франции чудес не случилось. Лучшая из россиянок — Юрлова-Перхт — заняла 20-е место. Ей и Татьяне Акимовой не удалось обойтись без промахов — допустили по одному. Причем Акимова промахнулась последним, 10-м. Точно стреляла только Ирина Старых, но небыстрый ход — 64-й среди всех участниц — оставил ее лишь в конце пятого десятка. Впрочем, учитывая, что на предыдущем этапе мирового кубка опытная россиянка вовсе не попала в пасьют, это прогресс.

Миронова к двум ошибкам на лежке добавила еще одну — последним выстрелом — на стойке, стала 62-й и не попала в гонку преследования. Как и Виктория Сливко — имеющая репутацию надежного стрелка биатлонистка дважды промазала на стойке и финишировала 64-й в 2.50 от победительницы.

ПОГОДА. АЛЬПИЙСКИЙ ДОЖДЬ

За пару часов до женской спринтерской гонки в Ле Гран Борнане шел дождь, который размягчал и разбивал трассу. В связи с этим спортсменки, стартовавшие в первой-второй группах, имели преимущество, а те, кому довелось выходить на старт позже, столкнулись с более серьезными испытаниями.

ЛИДЕР. ВТОРАЯ ПОДРЯД ПОБЕДА КУЗЬМИНОЙ

Именно их опасалась Анастасия Кузьмина, вышедшая на гонку в четверг в красном лидерском бипе. В ее активе имелись 15-е место в спринте в Эстерсунде и 2-е в Хохфильцене. В Австрии родная сестра Антона Шипулина, много лет выступающая за Словакию, вслед за серебром в любимой гонке на 7,5 километров выиграла преследование и пребывала в отличном расположении духа. Ей удалось сохранить и настрой, и физическую форму до французского этапа. И даже тяжелая трасса не стала для нее проблемой. Победа Кузьминой в Анси выглядела более чем убедительной — 33,9 секунды преимущества перед ближайшей преследовательницей, Лаурой Дальмайер. Для Кузьминой это вторая личная победа подряд и девятая в карьере.

ВОЗВРАЩЕНИЕ. ДАЛЬМАЙЕР СНОВА С МЕДАЛЬЮ

Поздний, 86-й, стартовый номер, нисколько не смутил Лауру Дальмайер. Действующая обладательница Кубка мира из-за болезни пропустила первый этап в Эстерсунде, а в Хохфильцене заняла 16-е место в спринте и 10-е в пасьюте, прежде чем помочь сборной Германии одержать убедительную победу в эстафете. В Анси 24-летняя немка сумела завоевать первую личную награду нового сезона, заняв второе место. С нулями на рубежах она уступила только неотразимой Кузьминой.

ДРАМА. КАНАДА ГОВОРИТ, НО НЕ БЕЖИТ

Еще до старта соревновательной программы в Анси в информационном пространстве развернулась драма вокруг сборной Канады. В СМИ появилась информация о том, что «кленовые листья» намерены бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, а биатлонистки Джулия Рэнсом и Розанна Кроуфорд успели высказаться, что беспокоются не только за свои допинг-пробы, но и за свою безопасность вообще. Последняя, в частности, отметила, что получала в свой адрес немало угроз. Все эти кривотолки не лучшим образом сказались на выступлении спортсменок. Рэнсон в спринте заняла 38-е место, а Кроуфорд — 59-е.

ЦИТАТА. «Я В ТЮМЕНЬ НЕ ЕДУ!»

По теме русского допинга, высказалась и американка Сюзан Данкли, занявшая 10-е место.

— Я не буду выступать в России, пока РУСАДА не получит соответствия, — сказала Данкли. — Для меня это дело принципа. Поэтому в этом году в Тюмень я не поеду.

Вот так.

ЦИФРА. МИНУТА ОТСТАВАНИЯ