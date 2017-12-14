Украинские биатлонисты выступили против бойкота соревнований в России

Брынзак заявил, что украинские спортсмены выступят на соревнованиях в России. «Это Кубок мира, официальные соревнования, которые влияют на общий зачет, там разыгрываются очки, важные для Кубка нации, которая влияет на квоту на следующий год. Делать из этого политику не хотелось бы, потому что спорт — вне политики», — отметил он.