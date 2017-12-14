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14:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Украинские биатлонисты выступили против бойкота соревнований в России

Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак высказался по поводу бойкота этапа Кубка мира, который в конце сезона пройдет в Тюмени. Об этом сообщает XSPORT.

Источник: РИА "Новости"
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Брынзак заявил, что украинские спортсмены выступят на соревнованиях в России. «Это Кубок мира, официальные соревнования, которые влияют на общий зачет, там разыгрываются очки, важные для Кубка нации, которая влияет на квоту на следующий год. Делать из этого политику не хотелось бы, потому что спорт — вне политики», — отметил он.

13 декабря сборная Канады по биатлону решила бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени. Спортсмены считают, что возможность проводить соревнования в России противоречит решению Международного олимпийского комитета (МОК), который отстранил всех россиян от Олимпиады в Пхенчхане-2018.

Заключительный этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта 2018 года. На нем подведут итоги биатлонного сезона, назовут победителей общего зачета и вручат главные трофеи.

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