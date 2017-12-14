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10:35 (мск), источник: БЕЛТА

Квартет белорусских биатлонисток стартует в спринте на 3-м этапе Кубка мира

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женской спринтерской гонкой на 7,5 км с двумя огневыми рубежами во французском Анси сегодня откроется третий этап Кубка мира по биатлону, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Лидер белорусской команды трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева пропустит французский кубковый этап, проведя тренировочный сбор в Италии. В ее отсутствие на лыжне в Анси выступят 4 представительницы Беларуси.

В сегодняшнем спринте они получили такие стартовые номера: 3-й — Надежда Писарева, 36-й — Надежда Скардино, 40-й — Ирина Кривко, 74-й — Динара Алимбекова. После двух этапов Кубка мира выше всех из белорусских биатлонисток находится Надежда Скардино, у которой 164 очка и 7-я позиция.

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Дарья Домрачева имеет 135 зачетных баллов, занимая 12-е место. Лидер общего зачета финская спортсменка Кайса Мякяряйнен (196 очков) сегодня стартует под 19-м номером. Женский спринт начнется в 16.15 по минскому времени и будет транслироваться в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».

В составе мужской сборной Беларуси на 3-м кубковом этапе выступят Роман Елетнов, Дмитрий Абашев и Антон Смольский. Из белорусских стреляющих лыжников только Роман Елетнов имеет зачетные баллы — он набрал 8 очков и занимает 58-е место в общем зачете. У лидера мужской генеральной классификации француза Мартена Фуркада 264 балла.

Расписание остальных стартов в Анси: 15 декабря — мужской спринт (10 км), 16 декабря — гонки преследования (женщины — 10 км; мужчины — 12,5 км), 17 декабря — масс-старты (женщины — 12,5 км; мужчины — 15 км).

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