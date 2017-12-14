Канадская биатлонистка испугалась за сохранность допинг-проб в России
Канадская биатлонистка Джулия Рэнсом заявила, что переживает за сохранность ее
Канадская биатлонистка Джулия Рэнсом заявила, что переживает за сохранность ее
«Мы боимся за наши
По мнению биатлонистки, порча проб нанесет непоправимый вред репутации и карьере норвежской команды.
Ранее 13 декабря, сборная Канады по биатлону решила бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени. Канадцы считают, что решение проводить в России соревнования противоречит решению Международного олимпийского комитета (МОК), который отстранил всех россиян от Олимпиады в Пхенчхане-2018.
Этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта 2018 года. На нем подведут итоги биатлонного сезона, назовут победителей общего зачета Кубка мира и вручат главные трофеи.