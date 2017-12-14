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09:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Канадская биатлонистка испугалась за сохранность допинг-проб в России

Канадская биатлонистка Джулия Рэнсом заявила, что переживает за сохранность ее допинг-проб, сданных во время этапа Кубка мира в российской Тюмени. Об этом сообщает NRK.

Источник: РИА "Новости"

«Мы боимся за наши допинг-пробы. Поступили угрозы, что кто-то поработает с анализами. Также беспокойство вызывает то, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не было восстановлено Всемирным антидопинговым агентством (WADA)», — заявила 24-летняя спортсменка.

По мнению биатлонистки, порча проб нанесет непоправимый вред репутации и карьере норвежской команды.

Ранее 13 декабря, сборная Канады по биатлону решила бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени. Канадцы считают, что решение проводить в России соревнования противоречит решению Международного олимпийского комитета (МОК), который отстранил всех россиян от Олимпиады в Пхенчхане-2018.

Этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта 2018 года. На нем подведут итоги биатлонного сезона, назовут победителей общего зачета Кубка мира и вручат главные трофеи.

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