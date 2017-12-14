Финским биатлонистам в Хохфильцене попались дефектные пробирки для допинга
Биатлонистам сборной Финляндии во время прохождения
Биатлонистам сборной Финляндии во время прохождения
Проблема заключалась в том, что крышки не закрывались до характерного щелчка,
«После завершения процедуры сдачи
Мы проверили несколько пробирок из этой партии — ни одна из них не работала так, как должна была. Тогда мы проверили пробирки из другой партии, и все они оказались пригодными для использования. Это урок для спортсменов на будущее — надо внимательно следить за всеми стадиями прохождения допинг-теста, — приводит слова врача и сотрудника Национального олимпийского комитета Финляндии Маарит Валтонен Yle.