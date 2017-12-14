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01:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Финским биатлонистам в Хохфильцене попались дефектные пробирки для допинга

Биатлонистам сборной Финляндии во время прохождения допинг-тестирования на этапе Кубка мира в Хохфильцене попались дефектные пробирки.

Источник: РИА "Новости"

Проблема заключалась в том, что крышки не закрывались до характерного щелчка, из-за чего пробы могли быть признаны недействительными.

«После завершения процедуры сдачи допинг-проб мы увидели, что крышки не закрываются до характерного щелчка. Спортсмены несут ответственность за то, чтобы пробирка с допинг-пробой была плотно закрыта, чтобы её нельзя было открыть. Наши спортсмены быстро поняли, что что-то не так.

Мы проверили несколько пробирок из этой партии — ни одна из них не работала так, как должна была. Тогда мы проверили пробирки из другой партии, и все они оказались пригодными для использования. Это урок для спортсменов на будущее — надо внимательно следить за всеми стадиями прохождения допинг-теста, — приводит слова врача и сотрудника Национального олимпийского комитета Финляндии Маарит Валтонен Yle.

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