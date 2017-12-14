Финским биатлонистам в Хохфильцене попались дефектные пробирки для допинга

«После завершения процедуры сдачи допинг-проб мы увидели, что крышки не закрываются до характерного щелчка. Спортсмены несут ответственность за то, чтобы пробирка с допинг-пробой была плотно закрыта, чтобы её нельзя было открыть. Наши спортсмены быстро поняли, что что-то не так.

Мы проверили несколько пробирок из этой партии — ни одна из них не работала так, как должна была. Тогда мы проверили пробирки из другой партии, и все они оказались пригодными для использования. Это урок для спортсменов на будущее — надо внимательно следить за всеми стадиями прохождения допинг-теста, — приводит слова врача и сотрудника Национального олимпийского комитета Финляндии Маарит Валтонен Yle.