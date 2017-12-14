Этап биатлонного Кубка мира стартует во французском Анси
ТАСС, 14 декабря. Третий этап розыгрыша Кубка мира по биатлону стартует в четверг во французском Анси. Вновь в программе этапа — спринт и гонки преследования, тогда как гонки с
ТАСС, 14 декабря. Третий этап розыгрыша Кубка мира по биатлону стартует в четверг во французском Анси. Вновь в программе этапа — спринт и гонки преследования, тогда как гонки с
Российские биатлонисты на двух стартовых этапах олимпийского сезона в шведском Эстерсунде и австрийском Хохфильцене остались без медалей — в том числе и в эстафетах. На этапе в Анси состоятся только личные гонки, где в составе российской сборной выступят Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Максим Цветков, Антон Шипулин, Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Ирина Старых, Екатерина
Изменение в составе команды лишь одно — после прошедшего на минувших выходных этапа в Хохфильцене исключена Ольга Подчуфарова, у которой вновь возникли проблемы со здоровьем.
В Анси в четверг состоится женская спринтерская гонка, в пятницу — мужская. На субботу запланированы гонки преследования, в воскресенье пройдет
Анси — город на востоке Франции в Верхней Савойе, расположенный на берегу одноименного живописного озера. Город претендовал на проведение Олимпийских игр 2018 года, однако при голосовании уступил южнокорейскому Пхёнчхану. В рамках заявочной кампании в 2011 году здесь впервые должен был пройти этап Кубка мира по биатлону, однако его перенесли в Хохфильцен
В нынешнем году соревнования такого уровня Анси организует во второй раз. Международный союз биатлонистов (IBU) проводит ротацию места проведения третьего этапа кубкового календаря, и на сей раз Анси принял эстафету у словенской Поклюки и чешского
Впереди Фуркад и Кайса
Стартовые гонки сезона вывели в лидеры общего зачета среди мужчин норвежских братьев Тарьея и Йоханнеса Бё, хотя на первом месте продолжает оставаться победитель шести последних сезонов француз Мартен Фуркад. Фуркад сохранил лидерство, несмотря на победы Йоханнеса Бё в спринте и пасьюте в Хохфильцене. Лучшим среди российских биатлонистов остается Шипулин, который в общем зачете занимает 10-е место.
У женщин в Хохфильцене в личных гонках победили опытные Дарья Домрачева из Белоруссии и Анастасия Кузьмина из Словении, хотя в общем зачете лидирует Кайса Мякяряйнен из Финляндии, в пяти гонках сезона ни разу не взошедшая на пьедестал. Екатерина
Этапом в Анси многие биатлонисты решили в олимпийском сезоне пожертвовать. В частности, не выступят во французских Альпах Дарья Домрачева и ее муж, норвежец
Четыре года назад на кубковом этапе в Анси спринт и гонку преследования выиграл Йоханнес Бё, тогда как Шипулин стал в пасьюте третьим. Ирина Старых в гонке преследования уступила лишь Валентине Семеренко из Украины. При этом мужская команда выиграла эстафету — в ее составе выступали Иван Черезов, Логинов, Гараничев и Шипулин, а российские девушки остались шестыми.
После гонок в Анси Кубок мира по биатлону возьмет перерыв. Следующий этап состоится