Этап биатлонного Кубка мира стартует во французском Анси

Источник: ИТАР-ТАСС

Российские биатлонисты на двух стартовых этапах олимпийского сезона в шведском Эстерсунде и австрийском Хохфильцене остались без медалей — в том числе и в эстафетах. На этапе в Анси состоятся только личные гонки, где в составе российской сборной выступят Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Максим Цветков, Антон Шипулин, Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт.

Изменение в составе команды лишь одно — после прошедшего на минувших выходных этапа в Хохфильцене исключена Ольга Подчуфарова, у которой вновь возникли проблемы со здоровьем.

В Анси в четверг состоится женская спринтерская гонка, в пятницу — мужская. На субботу запланированы гонки преследования, в воскресенье пройдет масс-старт.

Анси — город на востоке Франции в Верхней Савойе, расположенный на берегу одноименного живописного озера. Город претендовал на проведение Олимпийских игр 2018 года, однако при голосовании уступил южнокорейскому Пхёнчхану. В рамках заявочной кампании в 2011 году здесь впервые должен был пройти этап Кубка мира по биатлону, однако его перенесли в Хохфильцен из-за отсутствия снега, и Анси впервые принял кубковый этап лишь через два года — также в олимпийский сезон.

В нынешнем году соревнования такого уровня Анси организует во второй раз. Международный союз биатлонистов (IBU) проводит ротацию места проведения третьего этапа кубкового календаря, и на сей раз Анси принял эстафету у словенской Поклюки и чешского Нове-Места.

Впереди Фуркад и Кайса

Стартовые гонки сезона вывели в лидеры общего зачета среди мужчин норвежских братьев Тарьея и Йоханнеса Бё, хотя на первом месте продолжает оставаться победитель шести последних сезонов француз Мартен Фуркад. Фуркад сохранил лидерство, несмотря на победы Йоханнеса Бё в спринте и пасьюте в Хохфильцене. Лучшим среди российских биатлонистов остается Шипулин, который в общем зачете занимает 10-е место.

У женщин в Хохфильцене в личных гонках победили опытные Дарья Домрачева из Белоруссии и Анастасия Кузьмина из Словении, хотя в общем зачете лидирует Кайса Мякяряйнен из Финляндии, в пяти гонках сезона ни разу не взошедшая на пьедестал. Екатерина Юрлова-Перхт занимает лишь 17-е место.

Этапом в Анси многие биатлонисты решили в олимпийском сезоне пожертвовать. В частности, не выступят во французских Альпах Дарья Домрачева и ее муж, норвежец Уле-Эйнар Бьорндален, который начал сезон не лучшим образом и рискует не попасть в олимпийскую команду. Не выступят в Анси другие норвежцы — Эмиль-Хегле Свендсен и одна из лидеров в женском зачете Сюннёве Сулемдаль, а также лидеры мужской сборной Украины.

Четыре года назад на кубковом этапе в Анси спринт и гонку преследования выиграл Йоханнес Бё, тогда как Шипулин стал в пасьюте третьим. Ирина Старых в гонке преследования уступила лишь Валентине Семеренко из Украины. При этом мужская команда выиграла эстафету — в ее составе выступали Иван Черезов, Логинов, Гараничев и Шипулин, а российские девушки остались шестыми.