Глава Федерации биатлона Норвегии: Мы не считаем правильным, что Россия организует гонку в этом сезоне

«Как минимум правильно говорить об этом, — ответил Слоквик на вопрос о бойкоте турнира в интервью VG.NO. — Но о конкретных мерах, которые мы можем принять, я пока распространяться не хочу. Мы не считаем правильным, что Россия организует гонку в этом сезоне».