Глава Федерации биатлона Норвегии: Мы не считаем правильным, что Россия организует гонку в этом сезоне

«Как минимум правильно говорить об этом, — ответил Слоквик на вопрос о бойкоте турнира в интервью VG.NO. — Но о конкретных мерах, которые мы можем принять, я пока распространяться не хочу. Мы не считаем правильным, что Россия организует гонку в этом сезоне».
Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) по итогам исполкома принял решение, согласно которому Тюмень сохранила право проведения этапа, однако статус Союза биатлонистов России (СБР) был понижен до временного членства.
По информации СМИ, Федерация биатлона Канады бойкотирует этап Кубка мира в Тюмени, который должен пройти с 22—25 марта.