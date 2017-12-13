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21:53 (мск), источник: Советский спорт

Глава Федерации биатлона Норвегии: Мы не считаем правильным, что Россия организует гонку в этом сезоне

Глава Федерации биатлона Норвегии Эрленд Слоквик считает, что Россия незаслуженно получила право провести Кубок мира.

«Как минимум правильно говорить об этом, — ответил Слоквик на вопрос о бойкоте турнира в интервью VG.NO. — Но о конкретных мерах, которые мы можем принять, я пока распространяться не хочу. Мы не считаем правильным, что Россия организует гонку в этом сезоне».

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) по итогам исполкома принял решение, согласно которому Тюмень сохранила право проведения этапа, однако статус Союза биатлонистов России (СБР) был понижен до временного членства.

По информации СМИ, Федерация биатлона Канады бойкотирует этап Кубка мира в Тюмени, который должен пройти с 22—25 марта.

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