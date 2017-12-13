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22:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Розанна Кроуфорд: Ехать в Россию небезопасно, я получаю много угроз

Канадка Розанна Кроуфорд отметила, что получает угрозы из России и не хочет ехать на этап кубка мира в Тюмени.

Источник: РИА "Новости"

Спортсменка заявила, что российским биатлонистам нельзя молчать об историях с государственной поддержкой допинга.

— Я изучала проблему допинга и много говорила об этом через свои социальные сети, — цитирует NRK Кроуфорд. — Я сочувствую многим россиянам, которые оказались во всей этой истории с допингом. Но поддержка допинга государством не должна остаться в молчании. Чувствую, что ехать в Россию небезопасно, потому что я получаю различные угрозы. Некоторые писали, что не могут дождаться моего приезда, «посмотрим, что с тобой будет» и так далее. Мне кажется, что я вообще рискую, рассказывая об этом.

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