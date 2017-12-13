Тюменская кость: Канада подала дурной пример

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Сайт норвежской телекомпании NRK сегодня распространил письмо федерации биатлона Канады, в котором утверждается, что сборная этой страны не приедет на последний этап Кубка мира, который пройдет в Тюмени 22 по 25 марта будущего года из-за скандала вокруг «русского допинга».

ТЮМЕНЬ ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ

«Решение о проведение крупных турниров в России противоречит решению МОК отстранить сборную России от участия в Олимпийских играх-2018. В настоящее время мы недостаточно уверены в работе России по вопросу антидопинговой системы, поскольку ВАДА до сих пор не восстановило аккредитацию РУСАДА. В связи с этим сборная Канады не будет посылать своих спортсменов на этап в России», — говорится в письме, опубликованном NRK.

Правда, на официальных ресурсах канадской федерации данный документ отсутствует. Кроме того, старший тренер мужской сборной Канады Маттиас Аренс в интервью championat.com заявил, что ничего не знает о бойкоте тюменского этапа. «Мы никогда не говорили об отказе выступать в Тюмени. Это касается и меня, и президента нашей федерации. Мы заявляли о своей позиции до решения IBU и были против проведения в России соревнований, но не делали заявлений о бойкоте», — отметил Аренс.

В Тюмени пока также ничего не известно о демарше канадцев. Исполнительный директор Тюменской областной федерации лыжных гонок и биатлона Анатолий Тоболов заявил «СЭ», что на заключительном этапе Кубка мира ждут все без исключения команды. «Это личное дело Канады — ехать в Тюмень или нет, — заявил Тоболов. — У нас все идет по расписанию, мы готовимся к этапу Кубка мира и уже начали продавать на него билеты. Тюмень полностью готова принять и сборные США, и Норвегии и канадцев. IBU уже принял решение провести этап Кубка мира у нас, так что остальные могут делать то, что хотят. А вообще Тюмень приглашает всех желающих, приезжайте — у нас хорошо!».

БЛАГОВИДНЫЙ ПРЕДЛОГ

Напомним, что Тюмень в прошлом году на волне скандала вокруг «русского допинга» уже лишилась права на проведение этапов Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам. На фоне истерики после публикации второй части доклада Макларена российская сторона в «добровольно-принудительном» порядке отказалась от соревнований, дабы не провоцировать конфликты с теми иностранными спортсменами, которые считают выступление в России невозможным из-за призрачной угрозы допинговых махинаций. Биатлонный этап вместо Тюмени тогда прошел в финском Контиолахти, а лыжный финал — в канадском Квебек-сити.

Первыми кампанию против поездки на турниры в России в прошлом сезоне начали бобслеисты и скелетонисты, заставившие свою международную федерацию перенести чемпионат мира из Сочи в немецкий Кенигзее. Практического смысла призывы к бойкоту не имели, поскольку Российское антидопинговое агентство с декабря 2015 годе не имеет лицензии ВАДА и не занимается тестированием участников международных стартов. Так что стать жертвой каких-либо махинаций в России невозможно, даже если бы эти махинации и осуществлялись в данный момент. Допинг-контроль на чемпионатах (Кубках) мира и Европы в России проводят международные и континентальные федерации.

Тем не менее, на недавнем исполкоме Международного союза биатлонистов (IBU) обсуждался вопрос о том, чтобы вновь перенести этап из Тюмени. Но на сей раз IBU проголосовал за сохранение соревнований в календаре нынешнего сезона. Другой вопрос, что после Олимпиады в Пхенчхане участников Кубка мира ждет длинный перелет на этапы в Финляндию и Норвегию, а потом — не менее дальняя дорога в Тюмень. Физически это непросто, и велик соблазн отказаться от выступления в России под каким-нибудь благовидным предлогом. Особенно для таких команд как Канада, биатлонисты которых навряд ли будут претендовать на высокие места в общих зачетах.

Коломна ждет чемпионат Европы | Источник: Спорт-Экспресс

КОЛОМНА ЖДЕТ

Тем не менее, пример канадцы подают не самый приятный. Очевидно, что после санкций МОК в отношении России любые соревнования на территории нашей страны могут быть омрачены бойкотами или скандальными заявлениями на тему «русского допинга». Этап Кубка мира по прыжкам с трамплина в Нижнем Тагиле, к счастью, состоялся до исполкома МОК. Навряд ли будут скандалить на допинговую тему участники российских этапов Кубка мира по фристайлу и сноуборду, а также московского чемпионата Европы по фигурному катанию. А вот чемпионат Европы по конькобежному спорту, который пройдет с 5 по 7 января в Коломне может стать объектом для различных нападок.