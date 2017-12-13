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21:22 (мск), источник: Чемпионат.com

IBU не собирается лишать Тюмень права провести этап Кубка мира по биатлону

Президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг прокомментировал информацию о том, что канадская сборная может бойкотировать этап Кубка мира сезона-2017/18 в Тюмени.

Источник: РИА "Новости"

В интервью VG Бессеберг подчеркнул, что у IBU нет никаких доказательств, указывающих на то, что Союз биатлонистов России принимал участие в систематических махинациях с допинг-пробами во время Игр-2014 в Сочи. Он убеждён, что лишать Тюмень, получившую право принять соревнования шесть лет назад, нецелесообразно.

«Если бы у нас были факты того, что СБР был вовлечён в махинации, и это могло бы быть доказано, тогда ситуация была бы другой. На прошлой неделе была конференция, и мы единогласно решили, что нет никаких причин отбирать у России соревнования, которые ранее были включены в календарь», — отметил Бессеберг.

Этап Кубка мира в Тюмени запланирован на март 2018 года.

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