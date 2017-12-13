IBU не собирается лишать Тюмень права провести этап Кубка мира по биатлону

В интервью VG Бессеберг подчеркнул, что у IBU нет никаких доказательств, указывающих на то, что Союз биатлонистов России принимал участие в систематических махинациях с допинг-пробами во время Игр-2014 в Сочи. Он убеждён, что лишать Тюмень, получившую право принять соревнования шесть лет назад, нецелесообразно.



«Если бы у нас были факты того, что СБР был вовлечён в махинации, и это могло бы быть доказано, тогда ситуация была бы другой. На прошлой неделе была конференция, и мы единогласно решили, что нет никаких причин отбирать у России соревнования, которые ранее были включены в календарь», — отметил Бессеберг.



Этап Кубка мира в Тюмени запланирован на март 2018 года.