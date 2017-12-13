«Девчонки в полном порядке. Форма ровная, опасений нет»

Источник: РИА "Новости"

Старший тренер сборной России Сергей Коновалов покидал женскую тренировку одним из последних. За прошедшие два этапа вопросов к нему накопилось немало, и касались они не столько результатов, сколько происходящего со спортсменками. Почему кто-то из них не готов, а состав неизменен, стоить ли ждать роста скоростей, почему Кайшеву продолжают игнорировать, несмотря на победы, и кто протянет руку помощи России, если сервисёров не пустят на Игры — в эксклюзивном интервью Коновалова спецкору «Чемпионата».

— В каком состоянии сейчас команда?

— Девчонки в полном порядке, ни у кого нет симптомов болезни. Они прошли обследование функционального состояния. Их ровная форма не вызывает никаких опасений.

— Почему никого не вызвали на замену Ольге Подчуфаровой?

— Тренерский штаб решил сохранить основную пятёрку, потому что девчонки в Хохфильцене проявили себя хорошо. Катя Юрлова — 17-я по рейтингу, Таня Акимова — 24-я, Светлана Миронова великолепно отработала спринт и заслужила шанс проявить себя в большей степени как спортсменка, достойная выступать на Кубке мира. Вика Сливко пропускала в Хохфильцене спринт и преследование с тем расчётом, что пробежит эти гонки здесь. Ира Старых также набирает кондиции.

— Если объединить стрельбу Сливко и скорость Мироновой, мы бы получили биатлонистку уровня первой десятки. Но как это сделать?

— Вика очень добавила в этом сезоне по скорости. Стрельба же считается её сильной стороной. Мы проделали с ней много силовой и скоростно-силовой работы. У Светы Мироновой пока нестабильная стрельба, как бы нам этого не хотелось. У неё тоже есть прогресс в сторону более качественной и уверенной стрельбы.

— В чём причина нестабильности? Пробелы в базовой подготовке, нервное состояние или отсутствие природного таланта?

— Я приведу пример из немецкой команды. У меня постоянно спрашивают о прогрессе в стрельбе Денизе Херрман. Она второй год в биатлоне и великолепно начинает стрелять. Согласен, но у них была и Мириам Гёсснер, которая очень сильно бежала, но так и не смогла найти сильную стрельбу даже с хвалёной немецкой школой. Я всё-таки склоняюсь к тому, что есть люди одарённые для стрельбы, которые схватывают всё быстро, а есть те, у кого процесс обучения немного затягивается и нужно чуть больше времени. У Светы как раз этот случай.

— Что происходит с Подчуфаровой?

— Мы ожидали другого начала сезона, поэтому по окончании двух этапов долго с ней разговаривали и пришли к мнению, что ей нужно взять паузу. Это было её решение, с которым мы согласились. Она не заканчивает сезон, но при этом берёт небольшую паузу. Может быть, она отдохнёт неделю, может — две. Пока сказать сложно, но она продолжает тренироваться и готовиться.

— В чём проявляется её болезнь? Какие симптомы и причины?

— Я бы не останавливался на симптомах и на том, что у неё что-то не так. Просто общее состояние не то, какое бы хотелось. По предсезонке к ней не было никаких претензий. Она выполняла всю работу, и у неё была адекватная реакция на нагрузку. То, что сейчас мы получаем, — это та жёсткая работа, которую мы были обязаны сделать перед началом сезона. Сейчас Ольга откатается, вернётся и будет выступать дальше.

— В это время она будет проходить какое-то углублённое обследование?

— Как такового углублённого обследования не будет, но то, что мы будем осуществлять постоянный оперативный контроль, точно.

— Как ей попасть в команду с точки зрения системы отбора? Или вы снова дадите ей карт-бланш?

— Конечно, для неё же самой будет проще, если она начнёт выступать после взятой паузы на Кубке IBU, чтобы обрести уверенность, потому что уровень выступлений там ниже.

— Ульяна Кайшева выиграла несколько гонок на Кубке IBU, но так и не получила вызова в сборную. Зачем вы так жёстко с ней?

— Ульяну Кайшеву мы всегда держим в уме, потому что это очень талантливая, молодая и при этом уже достаточно опытная спортсменка. Мы ни в коем случае не сбрасываем её со счетов. Ульяне будет дана возможность выступления на Кубке мира после Нового года.

— Вы возьмёте её в Оберхоф?

— Ещё посмотрим, как она проявит себя на «Ижевской винтовке», и по её результатам примем решение.

— Чем она хуже тех, кто проходил централизованную подготовку? Почему её изначально задвинули в резерв?

— Что касается состава на централизованную подготовку, то решение принимало правление. Они утверждали окончательные списки.

— А почему вы не попросили дать вам Кайшеву?

— В составе В тоже работают очень грамотные специалисты и команда обеспечена всем необходимым для подготовки. Думаю, что нет большой разницы готовиться здесь или в том коллективе. Главное, чтобы спортсмен был сильно мотивирован и заряжен на результат, находил в себе силы совершенствоваться и повышать уровень своего мастерства, чтобы в конечном итоге показывать хороший результат. А начинать с Кубка IBU или с Кубка мира не так принципиально. Главное шаг за шагом показывать свою стабильность, и тебя услышат и увидят.

— Сегодня Елена Вяльбе сказала, что у лыжников проблема с допуском сервисёров на Олимпиаду, но при этом она поговорила с норвежцами, и они будут готовы сами оказать помощь российским лыжникам. Если аналогичная проблема сложится в биатлоне, у вас есть к кому обратиться?

— Я всё-таки надеюсь, что у нас такого не случится и наша сервис-бригада в полном составе поедет на Олимпийские игры.