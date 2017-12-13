«Девчонки в полном порядке. Форма ровная, опасений нет»
Чем больна Подчуфарова, почему упорно не берут Кайшеву, почему Миронова не стреляет — в интервью с Сергеем Коноваловым.
Чем больна Подчуфарова, почему упорно не берут Кайшеву, почему Миронова не стреляет — в интервью с Сергеем Коноваловым.
Старший тренер сборной России Сергей Коновалов покидал женскую тренировку одним из последних. За прошедшие два этапа вопросов к нему накопилось немало, и касались они не столько результатов, сколько происходящего со спортсменками. Почему
— В каком состоянии сейчас команда?
— Девчонки в полном порядке, ни у кого нет симптомов болезни. Они прошли обследование функционального состояния. Их ровная форма не вызывает никаких опасений.
— Почему никого не вызвали на замену Ольге Подчуфаровой?
— Тренерский штаб решил сохранить основную пятёрку, потому что девчонки в Хохфильцене проявили себя хорошо. Катя Юрлова — 17-я по рейтингу, Таня Акимова — 24-я, Светлана Миронова великолепно отработала спринт и заслужила шанс проявить себя в большей степени как спортсменка, достойная выступать на Кубке мира. Вика Сливко пропускала в Хохфильцене спринт и преследование с тем расчётом, что пробежит эти гонки здесь. Ира Старых также набирает кондиции.
— Если объединить стрельбу Сливко и скорость Мироновой, мы бы получили биатлонистку уровня первой десятки. Но как это сделать?
— Вика очень добавила в этом сезоне по скорости. Стрельба же считается её сильной стороной. Мы проделали с ней много силовой и
— В чём причина нестабильности? Пробелы в базовой подготовке, нервное состояние или отсутствие природного таланта?
— Я приведу пример из немецкой команды. У меня постоянно спрашивают о прогрессе в стрельбе Денизе Херрман. Она второй год в биатлоне и великолепно начинает стрелять. Согласен, но у них была и Мириам Гёсснер, которая очень сильно бежала, но так и не смогла найти сильную стрельбу даже с хвалёной немецкой школой. Я
— Что происходит с Подчуфаровой?
— Мы ожидали другого начала сезона, поэтому по окончании двух этапов долго с ней разговаривали и пришли к мнению, что ей нужно взять паузу. Это было её решение, с которым мы согласились. Она не заканчивает сезон, но при этом берёт небольшую паузу. Может быть, она отдохнёт неделю, может — две. Пока сказать сложно, но она продолжает тренироваться и готовиться.
— В чём проявляется её болезнь? Какие симптомы и причины?
— Я бы не останавливался на симптомах и на том, что у неё
— В это время она будет проходить
— Как такового углублённого обследования не будет, но то, что мы будем осуществлять постоянный оперативный контроль, точно.
— Как ей попасть в команду с точки зрения системы отбора? Или вы снова дадите ей
— Конечно, для неё же самой будет проще, если она начнёт выступать после взятой паузы на Кубке IBU, чтобы обрести уверенность, потому что уровень выступлений там ниже.
— Ульяна Кайшева выиграла несколько гонок на Кубке IBU, но так и не получила вызова в сборную. Зачем вы так жёстко с ней?
— Ульяну Кайшеву мы всегда держим в уме, потому что это очень талантливая, молодая и при этом уже достаточно опытная спортсменка. Мы ни в коем случае не сбрасываем её со счетов. Ульяне будет дана возможность выступления на Кубке мира после Нового года.
— Вы возьмёте её в Оберхоф?
— Ещё посмотрим, как она проявит себя на «Ижевской винтовке», и по её результатам примем решение.
— Чем она хуже тех, кто проходил централизованную подготовку? Почему её изначально задвинули в резерв?
— Что касается состава на централизованную подготовку, то решение принимало правление. Они утверждали окончательные списки.
— А почему вы не попросили дать вам Кайшеву?
— В составе В тоже работают очень грамотные специалисты и команда обеспечена всем необходимым для подготовки. Думаю, что нет большой разницы готовиться здесь или в том коллективе. Главное, чтобы спортсмен был сильно мотивирован и заряжен на результат, находил в себе силы совершенствоваться и повышать уровень своего мастерства, чтобы в конечном итоге показывать хороший результат. А начинать с Кубка IBU или с Кубка мира не так принципиально. Главное шаг за шагом показывать свою стабильность, и тебя услышат и увидят.
— Сегодня Елена Вяльбе сказала, что у лыжников проблема с допуском сервисёров на Олимпиаду, но при этом она поговорила с норвежцами, и они будут готовы сами оказать помощь российским лыжникам. Если аналогичная проблема сложится в биатлоне, у вас есть к кому обратиться?
— Я
— А вдруг?
— Будем решать проблемы по мере их поступления.