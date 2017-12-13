Канада бойкотирует этап Кубка мира по биатлону в России

Источник: РИА "Новости"

«Решение проводить в России соревнования противоречит решению МОК, который отстранил всех россиян от Олимпиады в Пхенчхане-2018. Сейчас существуют очень большие сомнения в эффективности работы российских антидопинговых служб. Поэтому Канада отказывается отправлять в Россию своих спортсменов и персонал», — говорится в сообщении.

Андерс Бессеберг не стал препятствовать канадцам в их решении, заявив, что никто не обязан ехать в Россию.

Этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта 2018 года и станет последним в сезоне. На нем будут подведены итоги биатлонного сезона, названы победители общего зачета Кубка мира и вручены главные трофеи.