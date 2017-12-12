Вопрос об участии Коукаловой на Олимпиаде-2018 будет рассмотрен в январе

— Выяснилось, что Габриэле нужен иной режим тренировок, отличный от того, который был продиктован графиком подготовки во время этапов Кубка мира, — цитирует Sport.idnes Хамзу. — Мы решили, что ей нужна индивидуальная программа занятий в Обертиллиахе.

Если ответ будет положительным (об участии Коукаловой. — Прим. «СЭ»), мы расслабимся. Если она не сможет выступить на Играх, то досрочно завершит сезон. Мы сделаем все, чтобы решить ее проблемы со здоровьем. Чтобы она смогла подготовиться к новому сезону.