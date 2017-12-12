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23:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Вопрос об участии Коукаловой на Олимпиаде-2018 будет рассмотрен в январе

Президент Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза заявил, что Габриэле Коукаловой необходима индивидуальная программа подготовки. По его словам, решение о том, примет ли спортсменка участие в Олимпийских играх 2018 года, будет принято в январе.

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Напомним, 28-летняя биатлонистка пропускает начало сезона из-за проблем с икроножными мышцами, которые мешают ее полноценным тренировкам.

— Выяснилось, что Габриэле нужен иной режим тренировок, отличный от того, который был продиктован графиком подготовки во время этапов Кубка мира, — цитирует Sport.idnes Хамзу. — Мы решили, что ей нужна индивидуальная программа занятий в Обертиллиахе.

Если ответ будет положительным (об участии Коукаловой. — Прим. «СЭ»), мы расслабимся. Если она не сможет выступить на Играх, то досрочно завершит сезон. Мы сделаем все, чтобы решить ее проблемы со здоровьем. Чтобы она смогла подготовиться к новому сезону.

Коукалова на мужской тренировке
Во время загрузки произошла ошибка.
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