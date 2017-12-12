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21:06 (мск), источник: БЕЛТА

Динара Алимбекова заменит Дарью Домрачеву в сборной Беларуси на третьем этапе КМ во Франции

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Динара Алимбекова заменит Дарью Домрачеву в сборной Беларуси по биатлону на третьем этапе Кубка мира во французском Анси, сообщили БЕЛТА в федерации этого вида спорта.

Изменения вызваны запланированным учебно-тренировочным сбором Дарьи Домрачевой в Италии. Состав на предстоящие старты женской команды выглядит следующим образом: Надежда Скардино, Надежда Писарева, Ирина Кривко и Динара Алимбекова.

В соревнования среди мужчин заявлены три биатлониста: Роман Елётнов, Дмитрий Абашев и Антон Смольский.

Третий этап Кубка мира по биатлону пройдет с 14 по 17 декабря в Анси. Первыми на старт выйдут биатлонистки, которые определят сильнейших в спринте. 15 декабря состоятся спринтерские гонки у мужчин, 16 декабря пройдет два пасьюта (гонки преследования), а завершится этап двум масс-стартами 17 декабря.

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