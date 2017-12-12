Динара Алимбекова заменит Дарью Домрачеву в сборной Беларуси на третьем этапе КМ во Франции

Третий этап Кубка мира по биатлону пройдет с 14 по 17 декабря в Анси. Первыми на старт выйдут биатлонистки, которые определят сильнейших в спринте. 15 декабря состоятся спринтерские гонки у мужчин, 16 декабря пройдет два пасьюта (гонки преследования), а завершится этап двум масс-стартами 17 декабря.