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20:00 (мск), источник: Советский спорт

Анфиса Резцова: Пусть Кравцов объяснит, что произошло с Подчуфаровой!

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в эмоциональном интервью «Советскому спорту» оценила решение российской биатлонистки Ольги Подчуфаровой приостановить выступления за сборную.

Источник: РИА "Новости"

«ПОДЧУФАРОВА — НЕ ПЕРВАЯ И НЕ ПОСЛЕДНЯЯ»

— Раз Ольга объявила о приостановке выступлений за сборную, значит, все обдумала и сознательно идет на этот шаг. А зачем ей постоянно выслушивать эти претензии? Перед сезоном она говорила, что вылечила все болячки, будет бороться, но, видимо, не долечилась.

— Вас не удивляет, что в этом сезоне она выглядела совсем слабо на лыжне?
— А чего тут удивляться? У нее в прошлом сезоне все то же самое было.

— Но ведь на юниорском уровне Ольга бегала на одном уровне с той же Лаурой Дальмайер.
— У нас часто так бывает — многие сильные юниоры не выдерживают перехода во взрослый спорт. У каждого своя история, причины индивидуальные. Очень часто людей перегружают. Я скажу откровенно: Ольга не настолько талантлива, чтобы делать на нее ставку, как на лидера сборной. Она не первая и не последняя, кто многого добивается по юниорам, а на другом уровне не может достичь успехов.

— В конкретном случае с Подчуфаровой, что могло привести к такому исходу?
— Допускаю, что она не выдержала взрослых объемов работы. Очевидно, что где-то что-то пошло не так. Может быть та система подготовки, которая существует на взрослом уровне, ей не подходит. Всегда кому-то надо давать нагрузку больше, а другим спортсменам — меньше. Но у нас всех ровняют под одну гребенку, как стадо баранов. Когда я была капитаном лыжной сборной, говорила тренерам: «Зачем вы ее так нагружаете? Может быть, ей нужна нагрузка меньше. Это мне, наоборот, нужен больший объем». К каждому спортсмену должен быть индивидуальный подход.

— Сможет ли Ольга вернуться на высокий уровень, если сейчас окончательно вылечится и начнет работать с личным тренером, который будет тщательно подбирать нагрузки?
— Пусть восстанавливается, добивается, обыгрывает других спортсменов. Ради бога! Но надо было в прошлом году делать выводы, да и в позапрошлом у нее кроме чемпионата мира и этапа в Антерсельве успехов не было. Надо было разбираться, почему на протяжении целого сезона нет результата.

Этим летом, насколько я знаю, она уже готовилась индивидуально вместе с Екатериной Юрловой. Но, как мы видим, здоровье по-прежнему не то, ход не тот. Я не знаю в чем причина. Надо спрашивать у тренеров, которые ее готовили. Ей будет сложно вернуться, ведь после Олимпиады, как правило, начинается спад финансирования и интереса к спорту. Она вряд ли выйдет на уровень, который позволит ей быть лучше, чем все остальные.

«МЫ ДОЛЖНЫ БРАТЬ В СБОРНУЮ СИЛЬНЕЙШИХ, А БЕРЕМ СЛАБЕЙШИХ»

— Больше всего удивляет, что она сама не объясняет подробно, почему с ней происходят такие вещи.
— Так она сама не знает, что с ней происходит. Мало того, даже если вы спросите у тренеров сборной, они вам не ответят на этот вопрос, потому что Ольга была на самоподготовке. Мы вроде должны брать в команду сильнейших, а так получается, что берем слабейших и не знаем почему! И это не камень в огород Оли. Такая ситуация складывается по всем! Взять ту же Акимову, про которую мы говорим: «лидер-лидер-лидер». Ну и что нам этот лидер показал? Седьмое место? Ну и где же они сильнейшие? Может быть, на первенстве бани они и будут сильнейшими. А впереди главный старт сезона — Олимпийские игры и никто не знает, что там нас ждет. Ребят, ну надо жестче готовиться! За четыре-то года можно было хорошую сборную сделать. Выводов никто не делает. В прошлом сезоне наша команда провалилась дальше некуда, но тренеры уперлись в этот состав и не подпускают никого.

— Этому сложно найти объяснение.
— Мне бы вообще хотелось услышать объяснения от президента СБР Александра Кравцова. В том числе и о том, что случилось с Подчуфаровой. Кто, если не он, должен знать, что происходит со спортсменами? Ему должны докладывать, как идет подготовка, что с биатлонистами, что с Подчуфаровой, с кем она готовилась индивидуально, почему у него на сегодняшний момент не получается, а он уже должен рассказывать нам — болельщикам, что происходит в команде. А потом они говорят: «Вот Резцова ничего не знает, а о чем-то высказывается». Так вы нам скажите, чтобы мы знали, что у вас творится. У вас даже порядка в команде нет!

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