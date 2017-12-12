Австрийские оценки. Шипулин и Одиссей — кто из них сильней?

Источник: РИА "Новости"

Выступление сборной России в Австрии, не принесшее медалей, но доставившее любителям биатлона уйму эмоций, снова оценивают эксперт, журналист и болельщик. Судя по их оценкам, есть у этого этапа как явные антигерои, так и светлые пятна нашей команды.

Дмитрий Ярошенко, двукратный чемпион мира

Максим Цветков — 7. Надеюсь, что хорошая гонка преследования не станет для него одиночным всплеском. В эстафете действительно была лотерея, поэтому попрошу не ругать за круги штрафа.



Матвей Елисеев — 7. Всплески есть. Мне нравится характер этого спортсмена, боевой, по-спортивному злой, но стреляет слишком дерзковато. Пока ещё не Лёша Волков в этом компоненте.

Антон Шипулин — 6,5. Пока не в форме. Но не надо ему давать советы и учить. Пусть меньше лезут всякие «друзья» к нему в душу. Антон знает, что нужно делать и к январю подойдёт другим спортсменом.



Антон Бабиков — 6,5. Думал, что будет сильнее, но пока, кроме стабильной стрельбы, ничего не прослеживается.



Александр Логинов — 6,5. Выглядит потерянно. После гонки не уверен в интервью, хотя должен был быть готов терпеть косые взгляды и то, что тебе никто не будет рад. Я через это проходил. Просто нужно не обращать внимания и идти на старт с улыбкой.



Евгений Гараничев — 6. Ход ещё на уровне, но стрельба из рук вон. Сказывается отстранение от эстафет, но Женя боец по характеру и должен ещё себя проявить.



Светлана Миронова — 8,5. Так и надо выстреливать. Не стоит обращать внимание на её провал в преследовании. У Светы виден потенциал. Если она забегает с кругом в десятку, то с нулём способна бороться за медали. Таких спортсменок и нужно брать и развивать.



Екатерина Юрлова — 7,5. Настроена на позитив, молодец. Отлично провела эстафету, могла бороться за призовое место. Мне нравится техника её хода. Функционально она уступает лидерам, но по технике ничуть.



Виктория Сливко — 7,5. Стреляет уверенно, но пока сверхпотенциала в функциональном плане не вижу. При отсутствии промахов её предел — попадание в двадцатку, поэтому может что-то показать только в индивидуальной гонке.



Ирина Старых — 7. Хорошая техника, есть спортивная злость. Первая неудачная гонка была для неё вхождением в сезон. Молодец, что позитивно оценивает свою ситуацию и надеется на лучшее.



Татьяна Акимова — 6. Пока выступает не на своём уровне.



Ольга Подчуфарова — без оценки. В её ситуации со здоровьем оценивать спортсменку некорректно.

Иван Пимоненко, болельщик сборной России

Предприниматель из Краснодара и ветеран боевых действий в Афганистане ездит на биатлон с 1994 года, когда впервые побывал в Антхольце. Ивана Иваныча знают все главные фанаты из других стран, в том числе легендарный Норберт Штарке. Папаха тоже знаменита. Она побывала на голове Антона Шипулина после одной из его побед. В прошлом году в Хохфильцене именно он кричал с трибуны Фуркаду, когда тот ушёл с пьедестала.

Антон Шипулин — 9,5. За мужской характер. Несмотря ни на что, остаётся лидером в команде. Ребята все тянутся за ним. Когда Антон бежит эстафету, я спокоен.



Матвей Елисеев — 6. Во время стрельбы в эстафете на его лице читалось: «Что же это за немецкое качество!» Это о винтовке «Аншютц».



Антон Бабиков — 6. Может выступать намного лучше.



Александр Логинов — 6. Ждал намного большего, но не получилось. Ногами достаточно силён, но что-то не идёт.

Максим Цветков — 4. Практически с каждым могло такое случиться. За 12 лет, что я езжу в Хохфильцен, не видел ничего подобного. Ругать не буду, это бывает со всеми.



Евгений Гараничев — 3. Не хочу комментировать. Не понимаю, что с ним происходит. Не готов бороться — не стартуй.



Екатерина Юрлова — 10. Высший балл за её стремление вытащить команду в эстафете и бороться за медали.



Виктория Сливко — 8. Хорошая девчонка. Железобетонный стартёр в эстафете. Надо было раньше обкатывать, чтобы могла расти функционально и привыкать к контактной борьбе.



Светлана Миронова — 8. Хорошее будущее нашего биатлона. Есть резерв за счёт улучшения стрельбы.



Татьяна Акимова — 7,5. Потенциал виден огромный. В пятницу шёл тяжёлый снег, и мне кажется, у Тани лыжи работали не лучшим образом.



Ирина Старых — 6. Пока рано говорить о готовности. Ещё не виден потенциал, но всё покажет Анси.



Ольга Подчуфарова — без оценки. Как говорится, no comments.

Александр Круглов, специальный корреспондент «Чемпионата»

Максим Цветков — 6,5. В последние два года за хорошим выступлением обязательно следует провал. Так получилось и в этот раз. Помимо ветра показалось, что захлебнулся в погоне на втором круге в эстафете, что подтвердил и дальнейший спад в скорости.



Матвей Елисеев — 6,5. Провёл этап стабильно, но на среднем уровне. Отдельный респект за спокойствие на огневом рубеже и чёткие действия согласно правилам, которые не привели к дисквалификации.



Антон Шипулин — 6. Подобен мифическому Одиссею, находящемуся между двумя чудовищами Сциллой и Харибдой. С одной стороны, огромное давление внутри России, с другой — необходимость держать удар на правах капитана перед иностранцами. Одиссей в этом узком проливе устоял, а Антону пока тяжело.



Антон Бабиков — 5,5. За интервью с юмором на балл выше. По-прежнему не радует скоростью в спринтах. Остальные гонки провёл на уровне.



Александр Логинов — 5. Ничего не давит так, как неопределённость. Судьба так побросала Александра в последнее время, что он перестал держать удар.



Евгений Гараничев — 4,5. Похоже, повторяет свою прошлогоднюю ошибку, когда начал сезон на фоне болезни и в декабре был сам не свой. Методики подготовки постоянно меняются, а Евгений так и не может найти себя.



Екатерина Юрлова — 7,5. Провела этап на высоком уровне, попав в обеих личных гонках в двадцатку лучших и вернув команде шанс на медаль в эстафете. С 2015 года остаётся сильным звеном женской сборной и самой уважаемой российской спортсменкой среди зарубежных коллег.