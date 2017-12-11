Анфиса Резцова: Накличем себе беду, если продолжим ставить Старых в эстафету

Источник: Советский спорт

— 14 гонок без медалей. Что происходит и в чем причины такого неудачного начала?

— Причин много. В первую очередь, на ребятах сказалась нервотрепка, вызванная длительным ожиданием решения Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на Олимпиаду — ехать или не ехать, под каким флагом и так далее. Но, я бы не стала все неудачи списывать только на это. Проблема в том, что не происходит никаких изменений в составе. Кроме того, я думаю, что в процессе подводки к сезону индивидуальная работа с биатлонистами просто не была предусмотрена. Мы — спортсмены, прошедшие большую школу, можем высказывать свое мнение, но нас просто слушают. Молодежь к основе не подпускают, состав не меняют.

14 гонок без медалей — это, безусловно, плохо, но движение вперед и время на разгон все-таки есть. И нам надо пробовать молодежь. Если взять женскую команду, что мы имеем? Два этапа прошли и можно сделать вывод, что у нас есть Юрлова, которая сейчас стабильнее других. Акимова — то выстрелит, то не выстрелит — непонятно. В то же время на Кубке IBU есть девчонки, которые очень неплохо выступают. Так давайте трех биатлонисток оттуда перенесем на Кубок мира, троих из основы отправим в обратном направлении! Мы ничего не потеряем, но хотя бы увидим новые лица, особый настрой и другие результаты.

Хуже не будет. Вы посмотрите на немцев — у них каждый год новые лица, потому что они не боятся экспериментировать. У нас же со времен Сочи-2014 ничего не меняется. Каждый год мы видим одно и то же. Наши тренеры никого не слушают, они сами с усами, но результата-то нет! Я еще после предыдущей Олимпиады говорила: «Наберите молодежь — тем, кому по 18−20 лет и готовьте их целенаправленно четыре года!», но этого не происходит.

— Что творится с формой лидеров: Антона Шипулина, Татьяны Акимовой?

— Во-первых, я уже говорила, что для меня нет понятия «лидеры». Лидеры — это те, кто показывают высокие результаты на постоянной основе больше пяти лет, как Мартен Фуркад, Оле-Эйнар Бьорндален. Антона мы все никак не можем дождаться в числе лидеров. Да, он всегда рядышком, но прорваться никак не получается.

Что касается Акимовой, то лидером она может быть только в наших кулуарах. На самом деле, она такая же, как и все остальные девчонки. Как любая из них может быть 10-й и 30-й, так и Акимова может стать 7-й и 40-й. Чтобы считаться лидером, она должна с первого этапа стабильно показывать высокий результат.

Если возвращаться к форме Шипулина, то, видимо, что-то делается не так на этапе подготовки. Его штаб не раскрывает карты и правильно делает, но с другой стороны, они могли бы прислушаться к мнению других. При этом я допускаю, что те результаты, которые мы видим у Шипулина из сезона в сезон, — это его потолок. Может быть, у Антона никогда не получится взойти на вершину и быть лучше всех остальных. Мы каждый год надеемся на лучшее, но не понимаем: исходя из чего вообще?

Я не понимаю, почему Шипулину разрешили готовиться отдельно? Исходя из того, что он лидер? Но ведь на протяжении всех этих лет он не подтвердил, что самоподготовка дает необходимый результат. И у Леши Волкова тоже не всегда получается, когда он готовится вместе с Антоном. Если бы они подтвердили своими результатами, что им лучше готовиться отдельно, то вопросов бы не было. Я считаю, что к сезону нужно идти единым костяком и по одному графику.

— Но если посмотреть на результаты женской команды, то лучшую форму демонстрирует Екатерина Юрлова, которая готовилась к сезону самостоятельно.

— Начнем с того, что она готовилась в хороших руках. Я еще после Сочи-2014 говорила президенту Союза биатлонистов России (СБР) Александру Кравцову, что мы должны вернуть в сборную Анатолия Хованцева — это классный специалист. Кроме того, нужно подтянуть Владимира Аликина и пригласить в качестве помощника Валерия Польховского. Но зачем? Они нам неудобны, они нам неинтересны и вообще, они — пройденный этап. Кравцов ставил тех, кто ему нужен — вот, пожалуйста, после Сочи прошло три с половиной года, и мы видим результат.

— Наши девушки в каждой гонке очень слабо выглядят на лыжне — отставания от лидеров исчисляются в минутах. Что делать?

— Я не знаю, как они работают и что у них там практикуется в подготовительном периоде, но по результату той же Дарьи Виролайнен могу сказать, что она потеряла тот ход, который способна демонстрировать.

С ними работают тренеры из советского времени, когда был только классический стиль. Мы не подключаем молодых ребят, которые проходили школу конькового хода. Они смогли бы помочь исправить ошибки, рассказать и показать, что и как нужно делать. По результатам наших девушек мы видим, что хорошей работы в межсезонье, чтобы разрывать всех, наши тренеры не провели.

— Самый реальный шанс на медали в Пхенхчане имеют мужчины в эстафете. Тот состав, который мы увидели в Хохфильцене, оптимален?

— По эстафетам есть вопросы. Если брать женщин, то там мы ставим Ирину Старых, хотя прекрасно знаем ее ситуацию после Сочи и сложное отношение к России после всех скандалов. Мы таким образом сами на себя беду накличем!

Что касается мужчин, то изменения в эстафетном составе еще возможны. Это не окончательный вариант. Нельзя сбрасывать со счетов Волкова, который является стабильным стрелком. Нельзя ставить крест на спортсменах, которые могут допускать ошибки. Мы должны быть в постоянном поиске.

Поэтому у девушек я предлагаю на следующий этап выставить четверку с Кубка IBU. Да, нынешний состав хорошо себя показал, до последнего боролся за третье место, но нужно обкатывать новых людей. Пусть они займут то же четвертое место, так мы хотя бы увидим разницу. Но этого не произойдет, ведь это противоречит системе нашего штаба.