Антон Шипулин: Я еще не решил, поеду ли на Олимпиаду-2018 под нейтральным флагом
Российский биатлонист Антон Шипулин отметил, что пока не принял окончательного решения о выступлении на Олимпиаде 2018 года под нейтральным флагом.
Российский биатлонист Антон Шипулин отметил, что пока не принял окончательного решения о выступлении на Олимпиаде 2018 года под нейтральным флагом.
Он также добавил, что не уверен, что у россиян хватит сил выдержать напряжение на Играх.
Напомним, что 5 декабря исполком МОК принял решение отстранить ОКР от Олимпиады и допустить в индивидуальном порядке отдельных российских спортсменов в нейтральном статусе под названием «олимпийских атлетов из России».
— Для начала каждый спортсмен должен решить, готов ли он выступать под нейтральным флагом или нет, — приводит «Спорт FM» слова Шипулина.
— А у вас есть сомнения?
— Скажу так: до конца я еще не определился. Тут надо быть честным перед самим собой. С одной стороны, я патриот, я родился в России, всей душой люблю страну, которая меня воспитала, дала мне образование, спорт, путевку в жизнь. И я понимаю, что это полнейшая дискриминация, когда именно мы будем выступать без нашего флага, без гимна, в то время, как у остальных стран все это будет.
Все мои родные убеждают меня поехать на Олимпиаду, и я пока склоняюсь именно к этому варианту, но пока окончательного решения не принял.
Раньше Олимпиада была настоящим праздником, самым великим событием в жизни каждого спортсмена. Церемонии открытия, закрытия, награждения — все это было