Антон Шипулин: Я еще не решил, поеду ли на Олимпиаду-2018 под нейтральным флагом

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Он также добавил, что не уверен, что у россиян хватит сил выдержать напряжение на Играх.

Напомним, что 5 декабря исполком МОК принял решение отстранить ОКР от Олимпиады и допустить в индивидуальном порядке отдельных российских спортсменов в нейтральном статусе под названием «олимпийских атлетов из России».

— Для начала каждый спортсмен должен решить, готов ли он выступать под нейтральным флагом или нет, — приводит «Спорт FM» слова Шипулина.



— А у вас есть сомнения?



— Скажу так: до конца я еще не определился. Тут надо быть честным перед самим собой. С одной стороны, я патриот, я родился в России, всей душой люблю страну, которая меня воспитала, дала мне образование, спорт, путевку в жизнь. И я понимаю, что это полнейшая дискриминация, когда именно мы будем выступать без нашего флага, без гимна, в то время, как у остальных стран все это будет.

Но в то же время я понимаю, что патриотизм и любовь к Родине заключаются не в цветах флага и так далее, это все должно быть в душе.

Все мои родные убеждают меня поехать на Олимпиаду, и я пока склоняюсь именно к этому варианту, но пока окончательного решения не принял.