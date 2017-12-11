Что в прицеле у биатлонистов?

Источник: РИА "Новости"

Самое время делиться впечатлениями от старта олимпийского сезона, тем более, что их после финиша соревнований в австрийском Хохфильцене накопилось немало. Самые приятные связаны, конечно, с победой Дарьи Домрачевой в спринте и ее же третьим местом в гонке преследования.

На противоположной стороне ставшая предметом нападок со стороны болельщиков мужская сборная, установившая антирекорд результатов в эстафете — последнее место, на которое наши ребята были досрочно отправлены догнавшими их на круг норвежцами.

Оценить происходящее на трассе мы попросили одного из наиболее заслуженных и опытных тренеров Беларуси, заслуженного тренера СССР Виктора Корчагина.

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Больше всего вопросов, конечно, к мужской команде, и главная причина ее низких результатов лежит на поверхности. Тренеры. Постоянная смена методик подготовки еще никому не шла на пользу, и особенно если при этом выбираются ошибочные цели и направления.

Сейчас в качестве консультанта пригласили Николая Лопухова. Он — очень сильный тренер, но важно понимать, что Лопухов, в первую очередь, лыжник. К тому же, полагаю, в Беларуси ему достаточно сложно адаптироваться: он не из тех, кто всеми способами будет отстаивать свою методику и точку зрения. Работавший до этого Валерий Польховский — более принципиальный. Возможно, по этой же причине он и не сработался с командой.

Тренер должен быть главной фигурой, но при этом и нести ответственность за результат, а сейчас чаще бросается в глаза несогласованность и поспешность решений. Как, например, с заменами в мужской команде по итогам первого этапа Кубка мира. Один кубковый этап, даже при условии невыдающихся результатов, не может быть основанием для глобальных выводов. Это не лучшим образом сказывается на всей команде. Ребята начинают бояться ошибиться, нервничают, зажимаются. Как следствие — еще большее количество ошибок. В том числе и во время стрельбы. То, что мы как раз и видели в Хохфильцене: падения, промахи, потерянные патроны…

Понятно, что Лопухов по натуре максималист, но если так рубить спортсменов, результат может и не прийти. У молодых ребят, в первую очередь, нужно вырабатывать уверенность в себе и психологическую устойчивость, постепенно выбирая все более высокие цели и улучшая результаты. Нельзя запрыгнуть на олимпийский пьедестал в один прыжок.

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К девушкам вопросов меньше, но они также имеются. Например, не рано ли набрала скорость Ирина Кривко? Конечно, мне сложно оценить ее физическое состояние, но опыта у этой спортсменки пока, очевидно, меньше, чем у Надежды Скардино. Дарья Домрачева же и вовсе отдельный случай. Она готовится по норвежской методике, а там есть свои существенные нюансы. Например, традиционный пик формы перед Новым годом с дальнейшей паузой и выходом на подготовку к Играм или чемпионату мира.

Здесь, кстати, хочется сделать ремарку по поводу тех, кто утверждает, что тренировочные методики в последнее время усреднились. Мне пришлось в свое время много работать с норвежскими тренерами, и мы действительно многому учились друг у друга. В свое время вторым тренером в сборной Австрии был Альфред Эдер, который на предлагаемые мной методики смотрел с нескрываемым удивлением и пытался их применять. Другими словами, большинство европейских тренеров постоянно пытаются учиться, а у нас многие до сих пор практикуют «навал» еще советского покроя. При этом ведь сейчас у тренеров нет необходимости закрывать все фронты и тянуть, как во времена СССР, и ОФП, и подготовку лыж, и стрелковую подготовку, и уйму других задач.

Может показаться, что это вопросы на отделанную перспективу, но уже сейчас у нашего тренерского штаба очевидные проблемы с выбором четвертого номера в эстафету, и решение этой задачи, судя по всему, придется искать до самых Игр.

Табло Кубок мира. Хохфильцен, Австрия. Гонка преследования.

Женщины. 1. А. Кузьмина (Словакия) — 1−0−0−0 -34.31,2, 2. К. Маккарайнен (Финляндия) — 1−0−0−1 — +10,2, 3. Д. Домрачева — 0−0−1−0 — +11,8… 9. И. Кривко — 0−0−0−0 — +1.19,4… 19. Н. Скардино (все — Беларусь) — 1−0−0−1 — +2.04,1…

Мужчины. Й. Бо (Норвегия) — 2−0−1−0 — 36.41,1, 2. Я. Фак (Словения) — 0−0−1−0 — +58,8, 3. М. Фуркад (Франция) — 1−0−1−3 — +1.10,0…

Эстафета. 4×6 км.

Женщины. 1. Германия — 0+9 — 1:14.36,4, 2. Украина — 0+5 — +44,9, 3. Франция — 2+13 — +1.04,5… 7. Беларусь (Н. Скардино, И. Кривко, И. Писарева, Д. Домрачева) — 2+6 — +1.42,2…