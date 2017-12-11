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14:16 (мск), источник: Р-Спорт

СБР согласен с решениями исполкома IBU и благодарен организации за взвешенную позицию

МОСКВА, 11 дек — Р-Спорт. Союз биатлонистов России (СБР) согласен с принятыми на заседании исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) решениями и благодарен за взвешенную позицию, говорится в сообщении на официальном сайте СБР.

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье было объявлено, что исполком IBU принял решение понизить статус СБР до временного членства в IBU.

«Союз биатлонистов России согласен с принятыми на заседании решениями и благодарен коллегам за взвешенную и конструктивную позицию. СБР выражает уверенность в том, что работа Союза биатлонистов России в рамках IBU будет продолжена и не помешает реализации всех уже намеченных проектов, в частности участию СБР в конгрессе IBU летом 2018 года», — говорится в релизе.

«Мы выражаем благодарность исполкому IBU за сохранение за Тюменью, Уватом и Ханты-Мансийском места в международном календаре Кубков мира и IBU. СБР заявляет о своей полной поддержке и содействии в расследовании IBU всех еще не завершенных дел о возможных нарушениях допинговых правил», — отмечается в сообщении.

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