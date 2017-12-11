СБР согласен с решениями исполкома IBU и благодарен организации за взвешенную позицию

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье было объявлено, что исполком IBU принял решение понизить статус СБР до временного членства в IBU.

«Союз биатлонистов России согласен с принятыми на заседании решениями и благодарен коллегам за взвешенную и конструктивную позицию. СБР выражает уверенность в том, что работа Союза биатлонистов России в рамках IBU будет продолжена и не помешает реализации всех уже намеченных проектов, в частности участию СБР в конгрессе IBU летом 2018 года», — говорится в релизе.